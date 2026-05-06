پاکستانی سلیبرٹیز نے AI سے بنائے گئے میٹ گالا 2026 کے ڈریم لوکس کو پیش کیا

پاکستانی سلیبرٹیز نے میٹ گالا 2026 کے ٹرینڈ میں شامل ہو کر AI سے بنائے گئے ڈریم لوکس کو پیش کیا، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ سرہ اشغر، قدسیہ علی، ربیا کلسوم، ریحان نازیم اور عارف رحمان نے اپنے تخلیقی تخیلات کو پیش کیا۔
نیوز ڈیسک میٹ گالا 2026 کی عالمی سوشل میڈیا میں بحثوں کے دوران، پاکستانی سلیبرٹیز نے ایک تخلیقی اور غیر متوقع طریقے سے شرکت کی، جو کہ اصل سرخ فرش پر قدم نہیں رکھے لیکن اپنے عجب نظر آتے ہوئے AI سے بنائے گئے ڈریم لوکس کو پیش کیے۔ یہ ڈیجٹل ٹرینڈ، جو ابھر رہا ہے، سوشل میڈیا پر سٹارز کو اپنے میٹ گالا کی شرکت کے تخیلات کو AI کے ذریعے بنائے ہوئے فیشن ویجولز کے ذریعے پیش کرنے پر تمرکز کرتا ہے۔ اس ٹرینڈ کی قیادت کر رہی ہے سرہ اشغر، جو اپنے AI سے بنائے گئے میٹ گالا لوک کو انسٹاگرام پر شیئر کر رہی ہے، جس میں اسے ایک عظیم چیمپین گولڈ بال گاؤن میں دیکھا جا سکتا ہے، جو معقد فلوری امبروئڈری، سیکوئنز، اور ایک بہتہ رہنے والی چادر کے ساتھ ہے، جو سرخ فرش پر رائل ڈراما شامل کرتا ہے۔ اسی طرح، قدسیہ علی نے بھی ایک AI ویجولز کی کاروسل شیئر کی، جس میں وہ ایک ڈسٹی روز بال گاؤن میں نظر آ رہی ہے، جو لیئرڈ ٹول اور ارگنزا سے بنا ہے۔ پوزش میں 3D فلوری ڈٹیلنگ شامل ہے، جو ہائی فیشن فینٹسی کوٹیور سے الہام یافتہ ایک ڈریمی، بلومنگ اسٹائل پیدا کرتا ہے۔ سلیبرٹی جوڑا ربیا کلسوم اور ریحان نازیم نے بھی اپنے تخیلات کو ایک مارول سے الہام یافتہ کنسپٹ میں تبدیل کیا۔ انھوں نے اپنے AI لوکس کو پیش کیا، جو میچنگ مڈنائٹ بلیک گلیٹر انسیمبلز کے ساتھ ہیں، جو میٹالک ٹینٹیکل لائک سٹرکچرز سے مزید زینت یافتہ ہیں، جس سے ایک بولڈ، سائنس فکشن سرخ فرش وژن پیدا ہوتا ہے۔ دوسری طرف، عارف رحمان نے ایک زیادہ کنسپچوئل طریقے سے قدم اٹھایا، اپنے AI میٹ گالا پوزش کو پیش کیا، جو آنتونی گاؤڈی کی معماراتی ماستر پیس لا پیڈرا سے الہام یافتہ ہے۔ اپنے کیپشن میں، نے مزاح میں پوچھا کہ آیا اسے سرخ فرش پر ہٹ کر دکھایا گیا ہوتا۔ یہ ٹرینڈ سوشل میڈیا پر تیزی سے رد عمل پیدا کر رہا ہے، جہاں کارشناسوں نے ہنس کر، تحسین کر کے اور کھیل کے ساتھ گیچکیاں دکھائیں۔ کچھ نے حتیٰ کہ مزاح میں یہ بھی کہا کہ سٹارز نے واقعی میٹ گالا کے دعوت نامے حاصل کیے ہیں.
نیوز ڈیسک میٹ گالا 2026 کی عالمی سوشل میڈیا میں بحثوں کے دوران، پاکستانی سلیبرٹیز نے ایک تخلیقی اور غیر متوقع طریقے سے شرکت کی، جو کہ اصل سرخ فرش پر قدم نہیں رکھے لیکن اپنے عجب نظر آتے ہوئے AI سے بنائے گئے ڈریم لوکس کو پیش کیے۔ یہ ڈیجٹل ٹرینڈ، جو ابھر رہا ہے، سوشل میڈیا پر سٹارز کو اپنے میٹ گالا کی شرکت کے تخیلات کو AI کے ذریعے بنائے ہوئے فیشن ویجولز کے ذریعے پیش کرنے پر تمرکز کرتا ہے۔ اس ٹرینڈ کی قیادت کر رہی ہے سرہ اشغر، جو اپنے AI سے بنائے گئے میٹ گالا لوک کو انسٹاگرام پر شیئر کر رہی ہے، جس میں اسے ایک عظیم چیمپین گولڈ بال گاؤن میں دیکھا جا سکتا ہے، جو معقد فلوری امبروئڈری، سیکوئنز، اور ایک بہتہ رہنے والی چادر کے ساتھ ہے، جو سرخ فرش پر رائل ڈراما شامل کرتا ہے۔ اسی طرح، قدسیہ علی نے بھی ایک AI ویجولز کی کاروسل شیئر کی، جس میں وہ ایک ڈسٹی روز بال گاؤن میں نظر آ رہی ہے، جو لیئرڈ ٹول اور ارگنزا سے بنا ہے۔ پوزش میں 3D فلوری ڈٹیلنگ شامل ہے، جو ہائی فیشن فینٹسی کوٹیور سے الہام یافتہ ایک ڈریمی، بلومنگ اسٹائل پیدا کرتا ہے۔ سلیبرٹی جوڑا ربیا کلسوم اور ریحان نازیم نے بھی اپنے تخیلات کو ایک مارول سے الہام یافتہ کنسپٹ میں تبدیل کیا۔ انھوں نے اپنے AI لوکس کو پیش کیا، جو میچنگ مڈنائٹ بلیک گلیٹر انسیمبلز کے ساتھ ہیں، جو میٹالک ٹینٹیکل لائک سٹرکچرز سے مزید زینت یافتہ ہیں، جس سے ایک بولڈ، سائنس فکشن سرخ فرش وژن پیدا ہوتا ہے۔ دوسری طرف، عارف رحمان نے ایک زیادہ کنسپچوئل طریقے سے قدم اٹھایا، اپنے AI میٹ گالا پوزش کو پیش کیا، جو آنتونی گاؤڈی کی معماراتی ماستر پیس لا پیڈرا سے الہام یافتہ ہے۔ اپنے کیپشن میں، نے مزاح میں پوچھا کہ آیا اسے سرخ فرش پر ہٹ کر دکھایا گیا ہوتا۔ یہ ٹرینڈ سوشل میڈیا پر تیزی سے رد عمل پیدا کر رہا ہے، جہاں کارشناسوں نے ہنس کر، تحسین کر کے اور کھیل کے ساتھ گیچکیاں دکھائیں۔ کچھ نے حتیٰ کہ مزاح میں یہ بھی کہا کہ سٹارز نے واقعی میٹ گالا کے دعوت نامے حاصل کیے ہیں
پاکستانی سلیبرٹیز میٹ گالا 2026 AI ڈریم لوکس فیشن ٹرینڈ سوشل میڈیا
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
FIFA World Cup 2026: Winner’s prize money revealedThe FIFA World Cup 2026 is set to become the largest sporting event in history, with 48 teams competing across the United States, Mexico, and
Read more »
سندھ حکومت کی سندھ فارمرز کلیکٹوز ایکٹ 2026 پر مشاورت جاریسندھ حکومت کی سندھ فارمرز کلیکٹوز ایکٹ 2026 پر مشاورت جاری
Read more »
Sindh begins preparations for Budget 2026–27, issues extended working hours schedulePreparations for the Sindh Budget 2026–27 have officially begun, with the provincial Finance Department issuing revised and extended working hours for officials involved in the budget-making process.
Read more »
Car, motorcycle prices expected to drop in Pakistan after upcoming budgetThe federal government is considering a proposal to provide relief to Pakistan’s auto sector in the upcoming 2026-27.
Read more »
ترکی نے 6000 کلومیٹر تک مار کرنے والا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل متعارف کرادیاTurkey Unveils Hypersonic Intercontinental Missile at SAHA 2026
Read more »
Musk wanted $80 billion to colonise Mars: OpenAI presidentOpenAI plans to spend $50 billion on computing resources in 2026.
Read more »