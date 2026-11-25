پاکستان کا پہلا انسانی خلائی مشن: فوج نے اعزاز منایا
آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاکستان کے پہلے خلاباز محمد ذیشان علی کی کامیابی پر خوشگوار پیغام جاری کیا، جو چین کے ٹیانگونگ خلائی اسٹیشن پر پہلے غیر ملکی خلاباز بنے۔
پاکستان کے مسلح افواج کے اعلیٰ قیادت نے ملک کے پہلے انسانی خلائی مشن کی کامیابی پر قوم کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ آرمی چیف اور جنرل آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر سمیت دیگر افسران نے اس تاریخی کامیابی کو سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں ایک سنگ میل قرار دیا۔
خلائی مشن کی کامیابی کا عالمی اعزاز
عالمی ادارہ پبلک ریلیشنز (اسپرائے) کے جاری کردہ بیان کے مطابق، ونگ کمانڈر محمد ذیشان علی پاکستان کے پہلے خلاباز کے طور پر قائم ہوئے۔ وہ چین کے ٹیانگونگ خلائی اسٹیشن پر جانے والے پہلے غیر ملکی خلاباز بھی بنے، جو کہ ایک بڑی تاریخی کامیابی ہے۔Also readMahmood Achakzai Calls for National Govt, Reforms
مسلح افواج نے اس قدم کو پاکستان کی بڑھتی ہوئی سائنسی صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں کا ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہم پاکستان کی انسانی وسائل کی کامیابی کی عکاسی کرتی ہے، جو کہ ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔
اسپارکو اور سائنسدانوں کی کاوشیں
فوجی قیادت نے خلائی اور بالائی فضا تحقیقاتی کمیشن (اسپارکو) کے سائنسدانوں، انجینئرز اور تکنیکی ٹیموں کو ان کی لگن، محنت اور پیشہ ورانہ مہارت پر خراج تحسین پیش کیا۔ یہ تمام کارروائیاں ان کے غیر معمولی تعاون اور ہنر کی وجہ سے ممکن ہوئیں۔
انہوں نے چینی لیڈرشپ، حکومت اور عوام کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس تاریخی خلائی مشن میں اہم کردار ادا کیا۔ اسپرائے کے مطابق، پاکستان اور چین کے درمیان دوستی پہاڑوں سے بلند، سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔
نئی نسل اور مستقبل کے امکانات
مسلح افواج نے یقین کا اظہار کیا کہ یہ تاریخی کامیابی نئی نسل کو سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت کے شعبوں میں مواقع کی طرف متوجہ کرے گی۔ یہ اقدام نوجوانوں میں سائنسی تجسس کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔
افواج نے ونگ کمانڈر محمد ذیشان علی کو ان کے مشن کی کامیابی اور زمین پر محفوظ واپسی پر بہترین دعائیں دیں۔ اس تاریخی پیش رفت کو بین الاقوامی سطح پر بھی اہمیت دی جا رہی ہے، جس سے پاکستان کی ٹیکنالوجی کی صلاحیتیں عالمی سطح پر اجاگر ہوئی ہیں۔
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