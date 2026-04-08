پاکستان اور افغانستان تنازعہ کا حل: چین کی ثالثی میں مذاکرات کامیاب، جامع حل پر اتفاق

چین کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں دونوں ممالک نے تنازعہ کے جامع اور پرامن حل پر اتفاق کیا ہے۔ ٹی ٹی پی، افغان خود مختاری اور تجارت جیسے اہم معاملات پر جلد ہی اعلان متوقع ہے۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری تنازع ہ کو حل کرنے کے لیے چین کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کامیابی کی جانب گامزن ہیں، جس میں دونوں ممالک نے جامع اور پر امن حل تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، دونوں ممالک نے ارومچی میں ہونے والے مذاکرات کے دوران اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے کشیدگی بڑھے یا حالات مزید خراب ہوں۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں س امن ے آئی ہے جب خطے میں سیکیورٹی کی صورت حال نازک ہے، خاص طور پر تحریک
طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کی سرگرمیوں میں اضافے کے پیش نظر۔\اس مذاکرات میں پاکستان نے افغان طالبان کے سامنے تین اہم مطالبات رکھے ہیں، جن میں ٹی ٹی پی کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دینا، اس کے ڈھانچے کو ختم کرنا، اور اس کے خلاف کارروائی کے ثبوت فراہم کرنا شامل ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق، چین دونوں فریقوں کو تنازعہ کے حل کے لیے پانچ نکاتی فریم ورک پر متفق کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس فریم ورک میں سرحد پر کشیدگی کم کرنا، دہشت گردی کے خلاف تعاون، تجارتی راستوں کو بحال کرنا، مہاجرین کے لیے مناسب انتظامات کرنا، اور ایک موثر مواصلاتی نظام قائم کرنا شامل ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے خدشات کو سنا اور سمجھا ہے، اور جامع حل تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے مذاکرات کو تعمیری اور مثبت قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ ان میں دوطرفہ تعلقات، سیکیورٹی خدشات اور خطے کے استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے چین کی میزبانی کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ اس عمل سے باہمی اعتماد بحال ہوگا، پائیدار تعلقات گہرے ہوں گے اور مؤثر تعاون کو فروغ ملے گا۔\مذاکرات میں ٹی ٹی پی کا مسئلہ ایک اہم موضوع رہا، جس پر دونوں فریقوں کے درمیان متعدد اجلاس ہوئے، جن میں اس تنظیم سے متعلق معاملات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ چین نے دونوں ممالک کے درمیان رابطہ کاری اور مذاکرات کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے، اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں خطے میں امن اور استحکام قائم ہوگا۔ اس کے علاوہ، مذاکرات میں تجارت کے مسائل پر بھی بات چیت کی گئی، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ ذرائع کے مطابق، افغان مذاکراتی وفد جلد ہی کابل واپس پہنچے گا، جبکہ پاکستانی وفد بھی جلد ہی اسلام آباد واپس آئے گا۔
پاکستان افغانستان چین مذاکرات ٹی ٹی پی امن تنازع