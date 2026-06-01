Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

پاکستان میں بانڈز کے اجرا پر جشن کیوں منایا جاتا ہے؟

معاشی News

پاکستان میں بانڈز کے اجرا پر جشن کیوں منایا جاتا ہے؟
بانڈزپاکستانمعیشت
📆01/06/2026 3:05 pm
📰BBCUrdu
18 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 31% · Publisher: 59%

پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے بیان نے ملک میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیے جانے سے چند روز قبل یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ عالمی مالیاتی منڈیوں سے قرض کے حصول کے لیے بانڈز کے اجرا پر 'جشن' کیوں منایا جاتا ہے۔

پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے ایک بیان نے ملک میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیے جانے سے چند روز قبل یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ عالمی مالیاتی منڈیوں سے قرض کے حصول کے لیے بانڈز کے اجرا پر 'جشن' کیوں منایا جاتا ہے۔ گذشتہ مہینوں کے دوران پاکستان نے یورو بانڈز اور پانڈا بانڈز سے بالترتیب 75 کروڑ ڈالر اور 25 کروڑ ڈالر جمع کیے، جسے وزارت خزانہ نے اپنی کامیابی کے طور پر پیش کیا تھا۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق اپریل میں پاکستان کا تجارتی خسارہ 46 مہینوں کی سب سے بلند سطح یعنی چار ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا تھا۔ اس کی وجہ بڑھتی درآمدات اور سست روی کا شکار برآمدات ہیں۔ بی بی سی نے احسن اقبال کے اس بیان کے تناظر میں وزارت خزانہ کے ترجمان خرم شہزاد کو سوالات بھیجے ہیں تاہم اب تک ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ پیر کو سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کے دوران وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بانڈز کا ذکر اس وقت کیا جب وہ ملکی برآمدات میں جمود پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ پاکستان کی معیشت کو درپیش بڑے چیلنجز میں سے ایک تجارتی خسارے کا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق پاکستان کا تجارتی خسارہ رواں مالی سال کے پہلے دس ماہ کے دوران 20.

3 فیصد اضافے کے ساتھ 31.98 ارب ڈالر ہو گیا، جو کہ گذشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 26.59 ارب ڈالر تھا۔ اس دوران برآمدات 25.21 ارب ڈالر رہیں، جو کہ گذشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 26.89 ارب ڈالر کے مقابلے میں 6 فیصد سے زیادہ کم ہیں۔ جبکہ درآمدات 57.19 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئیں جو کہ گذشتہ سال کے اسی عرصے کے 53 ارب ڈالر سے 8 فیصد زیادہ ہیں

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BBCUrdu /  🏆 11. in PK

بانڈز پاکستان معیشت تجارتی خسارہ برآمدات درآمدات

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-01 18:05:39