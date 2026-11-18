پاکستانی اسپیس ایکسپلورر شیؤزونگ-24 مشن کا حصہ بنے گا
چین نے شیؤزونگ-24 مشن میں پاکستانی اسپیس ایکسپلورر شامل کرنے کی تصدیق کی ہے جو ٹیانگونگ اسپیس اسٹیشن پر پہلے غیر ملکی فضائیہ بنیں گے۔
چین نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ پاکستانی اسپیس ایکسپلورر قریب ہی لانچ ہونے والے شیؤزونگ-24 کروشڈ مشن کا حصہ بنے گا۔ یہ تاریخی پیشرفت پاکستان کے انسانوں والے خلائی پروگرام کے لیے ایک عظیم سنگِ میل ثابت ہوگی۔
پاکستان چین خلائی شراکت داری کا نیا دور
چین مانڈ سپیس ایجنسی (CMSA) کے مطابق پاکستانی اسپیس ایکسپلورر شیؤزونگ-24 سپیس کرافٹ کے ذریعے خلا میں جائیں گے۔ یہ واقعہ چین کے کروشڈ خلائی پروگرام میں شامل ہونے والے پہلے غیر ملکی اسپیس ایکسپلورر کے طور پر تاریخ ساز ثابت ہوگا۔ اس اہم منصوبے کے تحت پاکستانی اسپیس ایکسپلورر 'پی لوڈ سپیشلسٹ' کے طور پر خدمات سرانجام دیں گے۔ ان کی ذمہ داریوں میں سائنسی آلات اور تجربات سے متعلق اہم کام شامل ہوں گے۔ چین میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہ خلائی جہاز اگلے چند مہینوں میں کسی مناسب وقت پر لانچ کیا جائے گا۔Also readپاکستانی خلاباز شنژوہوم-24 کے ساتھ ٹیانگوںغ اسٹیشن جائے گا
تربیت یافتہ امیدواروں کی تفصیلات اور انتخاب
پاکستان کے اسپیس اور اپر ایٹموسفیئر ریسرچ کمیشن (سپارکو) کے ایک اسپوکس پرسن نے بتایا کہ دو پاکستانی اسپیس ایکسپلور امیدوار محمد ذیشان علی اور خرام ڈووڈ چین میں اپنی فضائی تربیت کامیابی سے مکمل کر چکے ہیں۔ یہ دونوں امیدوار چند ماہ سے چین میں تربیت حاصل کر رہے تھے۔ ان دونوں تربیت یافتہ اسپیس ایکسپلوررز میں سے ایک کو تاریخی شیؤزونگ-24 مشن کے لیے حتمی طور پر منتخب کیا جائے گا۔ سپارکو کے اسپوکس پرسن نے اس پیشرفت کو پاکستان کے خلائی پروگرام اور چین کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پاکستان کا پہلا اسپیس ایکسپلورر چینی مشن کے ذریعے خلا میں جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
شیؤزونگ-24 مشن لوگو اور علامتی اہمیت
چینی خلائی ایجنسی نے باضابطہ طور پر شیؤزونگ-24 مشن کا لوگو جاری کیا ہے جس میں پاکستان اور چین کی دوستی کی خصوصی علامت شامل کی گئی ہے۔ سپارکو کے اسپوکس پرسن کے مطابق اس لوگو میں پاکستان کی قومی پھول چنبیلی (جسمی) کو خاص علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس پھول کی شمولیت پاکستان اور چین کے درمیان دیرپا دوستی، قریبی تعاون اور شراکت داری کی عکاسی کرتی ہے۔ سپوکس پرسن نے بتایا کہ یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دونوں ممالک کا تعلقات زمین سے نکل کر خلا تک پھیل چکا ہے۔
خلائی تحقیق میں جدید ترقی اور مستقبل کے منصوبے
چین کے کروشڈ مشن میں پاکستانی اسپیس ایکسپلورر کی شمولیت دونوں ممالک کے درمیان خلا کی پرامن تلاش اور استعمال میں وسیع تر تعاون کا مظہر ہے۔ سپارکو کے مطابق یہ مشن سائنسی اور تکنیکی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ اقدام پاکستان کی انسانی خلائی پرواز میں شراکت کے نئے باب کا آغاز کرنے والا ہوگا۔ اس پیشرفت کو پاکستان کے خلائی تحقیقی اہداف اور وسیع پیمانے پر پاکستان چین اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ تاریخ ساز کامیابی پاکستان کے خلائی پروگرام کے وسیع تر سفر میں ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوگی۔
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