پاکستان کی سعودی عرب میں ہوتی حملے کی مذمت اور حمایت
پاکستان نے ریاض میں سعودی ارامکو عمارت پر ہوتی حملے کی کڑی مذمت کی۔ اسلام آباد نے سعودی عرب کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور فوری فائر بندی کا مطالبہ کیا۔
پاکستان کی خارجہ وزارت نے یکم نومبر دو ہزار بائیس کو ریاض میں واقع سعودی ارامکو کی انتظامی عمارت پر یمنی ہوتی گروپ کے جانب سے کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں اس اقدام کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے سعودی عرب کی مکمل سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد نے واضح کیا کہ وہ علاقائی استحکام اور امن کے لیے پاکستان کی پختہ پوزیشن کو دوبارہ دہراتا ہے۔
سعودی ارامکو عمارت پر حملے کی تفصیلات
اس واقعے کی بنیادی تفصیلات کے مطابق، یمنی ہوتی گروپ کے عناصر نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع سعودی ارامکو کی ایک انتظامی عمارت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس حملے کے دوران کوئی جانی نقصان یا ہلاکتیں رپورٹ نہیں ہوئیں، جسے خوش آئند قرار دیا گیا۔ پابند دستروں کے مطابق، یہ کوئی عادی واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک منصوبہ بند اور بے تحاشہ اقدام تھا جو علاقے کی سیکیورٹی کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ سعودی حکام کی فوری اور موثر کارروائی نے ممکنہ نقصان کو روکا، جس کی پاکستان نے سراہنا کی ہے۔Also readڈونلڈ ٹرمپ نے میڈ ٹرم انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھا دیے
سعودی ارامکو کی سیکیورٹی اور خطے کا اثر
سعودی ارامکو دنیا کا سب سے بڑا تیل اور گیس کا پیداواری ادارہ ہے، اس لیے اس کی سیکیورٹی صرف سعودی عرب کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ شہری عمارات پر حملہ کرنا انسانی زندگی اور علاقائی سیکیورٹی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ایسے اقدامات نہ صرف سعودی عرب کے لیے بلکہ پورے خلیجی علاقے میں عدم استحکام کا سبب بن سکتے ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا کہ وہ سعودی ارامکو جیسے اہم اداروں کی حفاظت اور سیکیورٹی کو اپنی ترجیحات میں شامل کرتا ہے تاکہ عالمی توانائی کے رسد کے سلسلے میں کوئی خلل نہ پڑے۔
ہوتی گروپ کے خلاف پاکستان کا سخت موقف
پاکستان نے یمنی ہوتی گروپ کو مخاطب کرتے ہوئے فوری، غیر مشروط اور مکمل طور پر تمام حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خارجہ وزارت کے بیان میں ہوتی گروپ کے اس اقدام کو غیر مستحق اور بلاوجہ تشدد قرار دیا گیا۔ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ ایسے حملے خطے کے امن کے لیے کسی بھی قسم کی مثبت بات چیت کے راستے کو بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا کہ وہ اس گروپ کی جانب سے سعودی عرب کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کو قبول نہیں کرے گا اور اس کے خلاف بین الاقوامی سطح پر اپنا مؤقف بیان کرتا رہے گا۔
علاقائی سیکیورٹی اور مستقبل کے اقدامات
وزارت خارجہ کے بیان میں سعودی عرب کی حکمرانی اور علاقائی سالمیت کی مکمل پاسداری کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کی حکمرانی اور اس کی عوام کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کی حمایت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پاکستان نے سعودی عرب کی فوجی اور سیکیورٹی فورسز کی احتیاط اور فوری ردعمل کی بھی تعریف کی، جو اس حملے کو ناکام بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ آئندہ اقدامات کے طور پر پاکستان علاقائی سفارتی کوششوں میں مصروف رہے گا تاکہ ایسے حملوں کو روکا جا سکے اور خطے میں مستقل امن قائم کیا جا سکے۔
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