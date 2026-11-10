پاکستان میں 10 نومبر سے بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی
پاکستان موسم کی وزارت نے 10 سے 14 نومبر تک شمالی اور مغربی علاقوں میں بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی کی ہے جس سے عام زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔
پاکستان موسم کی وزارت (PMD) نے ہفتہ یعنی 10 نومبر سے لے کر 14 نومبر تک ملک کے شمالی اور مغربی حصوں میں تیز بارشوں، طوفان اور برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ مرکزی حکام کے مطابق مغربی موسمیاتی نظام ہفتہ سے ملک کے مغربی اور شمالی علاقوں میں داخل ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں کئی علاقوں میں تیز ہوائیں اور آندھی کے ساتھ بارشیں ریکارڈ کی جا سکتی ہیں۔
ضلعی سطح پر بارشوں کا نقشہ
خیبر پختونخوا کے اضلاع میں 14 نومبر تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع ہے، جس میں دیر، چترال، سوات، کوہستان، شنگلا، بٹگرام، منسہرہ اور ابٹہ آباد شامل ہیں۔ یہاں تک کہ پشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ، بنوں، کرک اور دیر اسماعیل خان میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس سے عوام کو نقل و حمل کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔Also readPakistan reclaim Asian Squash Championship title after 10 years
گلگت بلتستان میں برف باری کا خطرہ
آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے، جبکہ اسلام آباد، راولپنڈی، ملیر اور گلیات کے علاقوں میں آج ہلکی بارش کے ساتھ تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ پنجاب میں 12 اور 13 نومبر کو لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، نارووال اور سرگودھا میں بارش کی امید ہے، جبکہ ڈیرہ غازی خان، لیہ، بھکر اور ملتان میں 12 نومبر کو بارش کا امکان ہے۔
موسمیاتی انتباہ اور سیاحتی مقامات
موسم کی وزارت نے انتباہ جاری کیا ہے کہ بارش اور برف باری سے پہاڑی علاقوں میں سڑکیں پھسلن والی ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض راستے بند بھی ہو سکتے ہیں۔ کسانوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ دیا گیا ہے تاکہ ان کی فصلیں بارشوں اور ٹھنڈ سے محفوظ رہیں، جبکہ سفر کرنے والوں کو دھند بھرے ہموار علاقوں میں احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
بلوچستان اور سندھ میں خشک موسم
اس کے برعکس بلوچستان کے زیادہ تر اضلاع میں خشک موسم کا امکان ہے، اگرچہ 11 اور 12 نومبر کو بعض الگ تھلگ علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ سندھ میں بھی اگلے چند دنوں کے دوران بنیادی طور پر خشک موسم جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جہاں بارشوں کا کوئی خاص امکان نہیں ہے، جس سے وہاں کے لوگوں کو ریلیف ملنے کا امکان ہے۔
سیاسی سرگرمیاں اور بین الاقوامی ملاقاتیں
اسی دوران وزیر اعظم شہباز شریف آج انٹالیا روانہ ہو گئے ہیں تاکہ وہ کپ کوپ31 لیڈرز سمٹ میں شرکت کر سکیں، جبکہ گورنر کُند نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف انٹیلی جنس پر مبنی کارروائیاں جاری رکھنے کا عہد کیا ہے۔ یہ سیاسی تحریکیں موسمیاتی صورتحال کے درمیان ملک کی داخلی و بیرونی پالیسیوں کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہیں۔
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