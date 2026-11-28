پاکستان سائبر سیکیورٹی چیلنج 2026 کا اختتام، جے تھلی نے ایوارڈز حاصل کیے
اسلام آباد میں منعقدہ پانچویں پاکستان سائبر سیکیورٹی چیلنج اور پاک کرپٹ سمپوزیم کا اختتام ہوا۔ ایونٹ میں شرکت کرنے والے افراد نے سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں نئی مثالیں قائم کیں۔
اسلام آباد میں واقع ایئر یونیورسٹی میں پانچویں پاکستان سائبر سیکیورٹی چیلنج اور انٹرنیشنل سمپوزیم آف سائبر سیکیورٹی کا باقاعدہ اختتام ہو چکا ہے۔ یہ چار روزہ اہم واقعہ نیشنل سینٹر فار سائبر سیکیورٹی اور نیشنل سائبر سیکیورٹی ایکڈمی کی مشترکہ مشترکہ کوشش سے منعقد کیا گیا جس میں حکومتی، صنعتی اور علمی اداروں کی نمائندگی موجود تھی۔
سیکرٹری کے اہم پیغام اور تعلیمی اداروں کا کردار
اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی کے طور پر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے سیکرٹری زرقار ہاشم خان نے شرکت کی۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات واضح کی کہ قومی اداروں کی ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے مہارت یافتہ سائبر سیکیورٹی پیشہ ور افراد کی موجودگی انتہائی ضروری ہے۔Also readPakistan weighs additional 500,000 tons of wheat imports for 2026-27
زرقار ہاشم خان نے مزید کہا کہ اس طرح کے مقابلے نوجوان نسل کو حقیقی دنیا کے مسائل کو حل کرنے، باہم تعاون کرنے اور مقابلہ کرنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے تمام شرکاء اور فاتحین کو مبارک باد پیش کی۔ ایئر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ایئر مارشل (ریٹائرڈ) عبدالموید خان نے اپنے پیغام میں یونیورسٹی کی سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں بہت سے ماہرین تیار کرنے کی پرعزمی کو دہرایا۔
ایونٹ کی تفصیلات اور دیگر شرکاء کا شکریہ
ایئر مارشل عبدالموید خان نے نیشنل ایجنسی فار ڈیٹا رجسٹریشن اور سائبر انسیڈنٹ ریاسنس کے ساتھ ساتھ دیگر شراکت داروں کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے ساتھ گولڈ اسپانسرز ایفورٹ نیٹ، اسٹریٹجک پارٹنرز ہائیئر ایجوکیشن کمیشن، او ٹی اسوسی ایٹس، اور تکنیکی پارٹنرز دی ارزن نے اس کامیاب ایونٹ میں کلیدی کردار ادا کیا۔
نیشنل سینٹر فار سائبر سیکیورٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر غالب اسد اللہ شاہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ ایونٹ طلباء اور پیشہ ور افراد کو متنوع چیلنجز کا سامنا کرنے اور اپنے ہنر کا مظاہرہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی ایکڈمی کی ڈین ڈاکٹر زونیرہ جلیل کا کہنا تھا کہ یہ تقریب ایسے ذہین افراد کی پرورش میں اہم کردار ادا کرے گی جو قومی سائبر سیکیورٹی کے منظر نامے کو مزید مضبوط بنائیں گے۔
بین الاقوامی شرکاء اور خصوصی سیشنز کی کامیابی
اس ایونٹ میں سرکاری افسران، ریگولیٹرز، صنعت کے رہنما، کंसٹنٹس، اور عوامی و نجی شعبوں کی نمائندگی موجود تھی۔ چودہ غیر ملکی پروفیسرز اور ماہرین خصوصی طور پر پاکستان تشریف لائے تاکہ سائبر سیکیورٹی، کرپٹوگرافی اور کوانٹم ٹیکنالوجیز کے حوالے سے کلیدی گفتگو اور ورکشاپس کروائیں۔
اس پروگرام کے دوران سائبر سیکیورٹی انڈسٹری ایکسپو، ڈیجیٹل آئیڈینٹٹی اور بائیو میٹرکس پر نیشنل ایجنسی فار ڈیٹا رجسٹریشن کا خصوصی دن، خواتین کے لیے سائبر سکیورٹی کا سیشن، اور پاکستان او ٹی سیکیورٹی سمپوزیم کے دیگر اہم سیشنز بھی شامل تھے۔
مقابلوں کے نتائج اور فاتح ٹیموں کی تفصیلات
مقامی سطح پر ہونے والے مقابلوں میں تین بڑے ایوارڈز کے ٹرافیوں پر قبضہ کیا گیا۔ قومی سائبر ڈیفنس چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر دو سو ننانے ٹیموں نے رجسٹریشن کروائی تھی۔ ریجنل راؤنڈز کے بعد ہونے والی قومی فائنل میں ٹیم انٹروپی نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور تین سو ہزار روپے کا انعام جیتا۔
پاک کرپٹ نیشنل کرپٹوگرافی چیلنج میں ایک ہزار سات سو چوے شرکاء شامل ہوئے۔ پیشہ ورانہ زمرے میں غلام رسول پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جنہیں تین سو ہزار روپے کی انعامی رقم ملی۔
نا مشروط زمرے میں شہزادی علی علی نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور انہیں دو سو پچاس ہزار روپے کی انعامی رقم دی گئی۔ کرپٹو انو ویشن اور اسٹارٹ اپ چیلنج میں ایک سو پچاس آئیڈیاز موصول ہوئے۔ فاکسی آڈٹ اور کون جی نے مشترکہ طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی اور ہر ٹیم کو دو سو ہزار روپے دیے گئے۔
شرکاء نے ایئر یونیورسٹی میں قائم نیشنل سینٹر اور نیشنل ایکڈمی کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان کی سائبر سیکیورٹی ٹیلنٹ کے شعبے میں تعمیر شدہ صلاحیتوں کی خوب تعریف کی۔
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