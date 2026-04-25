پاکستان نے ای او تھری سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر دیا

پاکستان نے چین سے ای او تھری الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر کے خلائی ٹیکنالوجی میں ایک اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ یہ سیٹلائٹ شہری منصوبہ بندی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، خوراک کی حفاظت اور ماحولیاتی نگرانی میں مددگار ثابت ہوگا۔
اسلام آباد: پاکستان نے اپنے الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ ای او تھری (EO-3) کو کامیابی سے خلاء میں روانہ کر دیا ہے، جو ملک کی تکنیکی صلاحیتوں میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق، یہ سیٹلائٹ چین کے تیانجن سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانچ کیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے اس سیٹلائٹ کو مقامی طور پر تیار کیا جانے والا قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کے تکنیکی ترقی اور خود کفالت کی جانب سفر میں ایک اور سنگ میل ہے۔ ای او تھری سیٹلائٹ شہری منصوبہ بندی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اقدامات کی مدد کے لیے جدید امیجنگ ڈیٹا فراہم کرے گا۔ یہ اعلیٰ معیار کے ارتھ آبزر ویشن ڈیٹا کے ذریعے خوراک کی حفاظت اور ماحولیاتی نگرانی میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ کامیاب لانچ سے ایک مربوط ارتھ آبزر ویشن سسٹم کی بنیاد رکھی جانے کی امید ہے، جو پاکستان کو متعدد شعبوں میں اہم قومی ترجیحات کو پورا کرنے اور پائیدار سماجی و اقتصادی ترقی کی حمایت کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ پاکستان سپیس اینڈ اپر ایٹموسفیر ریسرچ کمیشن ( سوپارکو ) نے بھی اس کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے اسے ایک تاریخی کامیابی قرار دیا۔ سوپارکو نے بتایا کہ ای او تھری سیٹلائٹ کی لانچنگ پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہے اور یہ ملک کی خلائی صلاحیتوں کو مزید تقویت بخشے گا۔ وزیراعظم نے سوپارکو کے انجینئرز اور سائنسدانوں کے عزم اور مہارت کو سراہا اور پاکستان کے خلائی پروگرام میں چین کے مسلسل تعاون کی گہری قدر افزائی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی پاکستان کے لیے ایک نئی جہت کھولے گی اور ملک کو معاشی و سماجی ترقی کے نئے مواقع فراہم کرے گی۔ وزیراعظم نے سوپارکو اور تمام متعلقہ اداروں کو مستقبل میں بھی اس طرح کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے پرعزم رہنے کی ہدایت کی۔ یہ سیٹلائٹ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو بھی تقویت بخشے گا اور ملک کو اپنی سرحدوں کی نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی میسر آئے گی۔ ای او تھری سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کا استعمال قدرتی آفات جیسے سیلاب، زلزلے اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ، یہ سیٹلائٹ زراعت کے شعبے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا، جس سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ اور آبی وسائل کا بہتر انتظام ممکن ہو سکے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ای او تھری سیٹلائٹ کی لانچنگ سے پاکستان خطے میں خلائی ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اہم مقام حاصل کر سکے گا۔ یہ سیٹلائٹ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گا۔ حکومت پاکستان نے سوپارکو کو مزید جدید سیٹلائٹ تیار کرنے اور لانچ کرنے کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کی نوجوان نسل کو سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے آنے کے لیے پرعزم ہونا چاہیے۔ یہ سیٹلائٹ پاکستان کے لیے ایک تحفہ ہے اور یہ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا.
