پاکستان میں کنجھار جھیل پر 500 میگا واٹ کی تائیدار سولر پاور پروجیکٹ کا منصوبہ بنایا گیا

پاکستان کی حکومت نے سندھ کے کنجھار جھیل میں 500 میگا واٹ کی تائیدار سولر پاور پروجیکٹ کا منصوبہ بنایا ہے، جس کا تخمینی خرچ 243.63 ملین ڈالر ہے۔ یہ پروجیکٹ صاف اور تجدید پذیر بجلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارجی جھنڈے پر اعتماد کو کم کرنے میں مدد کرے گا۔ پلانٹ ہر سال 861.91 گیگا واٹ-ساعت بجلی پیدا کرے گا اور 19.6 فیصد کی صلاحیت کے ساتھ کام کرے گا۔ بجلی کے الیکٹرک کے ساتھ طویل مدتی معاہدہ کے تحت فراہم کی جائے گی۔
پاکستان کی حکومت نے سندھ کے کنجھار جھیل میں 500 میگا واٹ کی تائیدار سولر پاور پروجیکٹ کا منصوبہ بنایا ہے، جس کا تخمینی خرچ 243.63 ملین ڈالر ہے۔ یہ پروجیکٹ صاف اور تجدید پذیر بجلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارجی جھنڈے پر اعتماد کو کم کرنے میں مدد کرے گا، جیسا کہ 24 نیوز ایچ ڈی ٹیلی ویژن نے جمعہ کو رپورٹ کیا۔ تفصیلات کے مطابق، یہ پروجیکٹ ہر سال 861.
91 گیگا واٹ-ساعت بجلی پیدا کرنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ پاور پلانٹ 19.6 فیصد کی صلاحیت کے ساتھ کام کرے گا۔ پلانٹ سے پیدا ہونے والی بجلی کے الیکٹرک کے ساتھ طویل مدتی بجلی خریدنی کی معاہدہ کے تحت فراہم کی جائے گی۔ ذمہ داران نے پہلے ہی کے الیکٹرک سے نیت کے خط حاصل کر لیا ہے، جبکہ انجینئرنگ، خریداری اور تعمیر و ترقی کے لیے مقاولین کا انتخاب کا عمل جاری ہے۔ تائیدار سولر پروجیکٹ کو انجینئرنگ، خریداری اور تعمیر و ترقی کے ماڈل کے ذریعے اجرا کیا جائے گا، جبکہ مقاولین کو تنافساتی بولنگ کے ذریعے منتخب کیا جائے گا۔ سرکاری دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پروجیکٹ 13.94 فیصد کی داخلی شرح ربحیتیت پیش کرتا ہے، جبکہ تخمینی ٹاریف 3.98 امریکی سینٹ فی کلواٹ-ساعت پر مقرر کی گئی ہے۔ یہ پروجیکٹ پاکستان کے 2030 میں خواہش مند کاربن خواہش مند غرضوں کے ساتھ ملائم ہے۔ پلانٹ کو بڑے صنعتی زونوں کے قریب بنایا گیا ہے، جس سے بجلی کی موثر ترین ترینسفر میں مدد ملے گی۔ پانی کی سطح پر سولر بجلی پیدا کرنے سے زمین کے استعمال پر تنازعات سے بچا جا سکتا ہے جو عام سولر پلانٹس میں پیدا ہوتے ہیں
