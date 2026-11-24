پاکستان کا پہلا اے سٹرانٹ ژیشن علی شین ژو 24 مشن کے ساتھ خلا میں سفر
پاکستان کے پہلے اے سٹرانٹ محمد ژیشن علی چین کے شین ژو 24 مشن کے ذریعے ٹیانگ گونگ اسپیس سٹیشن جا رہے ہیں، یہ پاک چین خلائی شراکت داری کا سنگ میل ہے۔
پاکستان کے پہلے اے سٹرانٹ محمد ژیشن علی چین کے شین ژو 24 مشن کے ساتھ خلا میں اپنے تاریخی سفر کا آغاز کر دیں گے۔ یہ خلائی مشن بیجنگ وقت کے مطابق صبح آٹھ بجے اٹسٹنٹ سے جیوآن سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے روانہ ہوگا۔ اس تاریخی موقع پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اے سٹرانٹ ٹیانگ گونگ اسپیس سٹیشن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔
شین ژو 24 کا اٹارٹ انجین اور کیریو
شین ژو 24 خلائی مشن میں محمد ژیشن علی کے ساتھ چین کے دو تجربہ کار اے سٹرانٹس تنگ ہونگ بو اور وو یی بھی شامل ہیں۔ یہ تینوں اے سٹرانٹس مل کر خلا میں مختلف سائنسی تحقیقات اور تجربے کریں گے۔ اے سٹرانٹ کو پی لوڈ اسپیشلسٹ کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا ہے جو خلائی تحقیق کے لیے انتہائی اہم ہے۔ مشن کے دوران اے سٹرانٹ کم کشش ثقل والے ماحول میں سائنسی تجربے کریں گے۔Also readبرطانوی حکومت نے حوثی باغیوں اور ان کے چار ارکان پر پابندیاں عائد کیں
پاک چین خلائی شراکت داری کا پس منظر
اس تاریخی اڑان کا سہرا فروری 2025 میں سگورکو اور چین اسپیس اے جنسی کے درمیان ہونے والے معاہدے کو جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت اپریل میں دو امیدواروں کو منتخب کیا گیا جن میں محمد ژیشن علی اور خرم داؤد شامل تھے۔ ان دونوں کو چین میں اے سٹرانٹ ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس اہم مہم کے لیے صرف ایک اے سٹرانٹ کو منتخب کیا گیا تھا۔
قائدین کا مبارکباد اور قوم کا جذبہ
صدر آصف علی زرداری نے شین ژو 24 میشن میں پاکستان کی شرکت پر پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اسے پاکستان کے خلائی پروگرام کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اسے قوم کے لیے فخر کا مقام قرار دیا ہے۔ فدرل منسٹر احسن اقبال نے اے سٹرانٹس کی الوداعی تقریب میں شمولیت اختیار کی۔
ٹیانگ گونگ پر تحقیقات اور مستقبل کے منصوبے
محمد ژیشن علی چینی زبان سیکھنے میں سخت محنت کرتے رہے جس سے باہمی مواصلات میں آسانی ہوئی۔ وہ اپنے سفر کو پورے پاکستان کی نمائندگی قرار دیتے ہیں۔ چین کے اے سٹرانٹ نے پاکستان اور چین کے مشترکہ خواب کی تعریف کی۔ اس مشن کے بعد مستقبل میں مزید مشترکہ خلائی مہموں کا امکان ہے۔
خلائی مشن کی مکمل تفصیلات اور واپسی
یہ خلائی مشن خلا میں ایک ہفتے تک رہنے کے بعد زمین پر واپس آئے گا۔ اے سٹرانٹ شین ژو 23 سپیس کرافٹ کے ذریعے واپسی کا سفر طے کریں گے۔ یہ کرافٹ مئی سے ہی مدار میں موجود ہے۔ محمد ژیشن علی کا یہ سفر پاکستان کے نام کو خلائی تحقیق میں نمایاں کرے گا۔
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