پاکستان اے نے بھارت اے کے خلاف ایشیا کپ میں 115 رنز بنائے
ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز میں پاکستان اے کی کارکردگی: معاذ صدیق نے 55 رنز بنائے، پہلے 2 وکٹیں گرنے کے بعد مضبوط کھیلی گئی۔
پاکستان اے کی کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کے گروپ بی کے میچ میں بھارت اے کے خلاف شاندار آغاز کیا۔ دوحہ کے ویسٹ اینڈ پارک انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں پیر کے دن کھیلے گئے اس میچ میں پاکستان اے نے اپنی بیٹنگ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 17.1 اوورز میں 115 رنز بنا لیے۔
سمیل حسین اور معاذ صدیق کا تیز آغاز
پاکستان اے نے میچ کا آغاز انتہائی جارحانہ انداز میں کیا۔ اوپنر سمیل حسین نے 23 گیندوں پر 33 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی جس میں چار چوکے اور دو چھکے شامل تھے۔ ان کے ساتھ مل کر معاذ صدیق نے بیٹنگ میں مزید تیزی پیدا کی۔ دونوں کھلاڑیوں نے پہلی وکٹ کے لیے 66 رنز کی شراکت داری کی۔ پاکستان اے نے پانچ اوورز کے اندر بغیر کسی وکٹ کے گم کیے 50 رنز مکمل کر لیے۔Also readایسحاق ڈار اور سعودی وزیرخارجہ کے درمیان رابطہ
وکٹوں کا پتہ چلنا اور ٹیم کا مزاحمتی انداز
ساتویں اوور میں پاکستان کو پہلی جھٹکا لگا جب سمیل حسین آئوش بادونی کی گیند پر ہارshit راٹھا کے ہاتھوں شکار ہوئے۔ بعد ازاں دسویں اوور میں بلے باز روہیلnazr صرف تین گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے آؤٹ ہو گئے، جس سے ٹیم کا اسکور 67-2 ہو گیا۔ تاہم، پاکستان اے نے جلدی گرنے والی وکٹوں کے باوجود ہمت نہ ہاری اور سٹیمڈی کھیل کا سلسلہ جاری رکھا۔
معاذ صدیق کی نصف سنچری اور شراکت داری
معاذ صدیق نے مسلسل دوسری نصف سنچری مکمل کرتے ہوئے ٹیم کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ انہوں نے 63 گیندوں میں 55 رنز بنائے جس میں چھ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ ان کی اننگز میں 47 گیندوں میں نصف سنچری کا ریکارڈ شامل تھا۔ معاذ صدیق 59 رنز بنانے کے بعد سوریانش شیڈج کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے، جس کے بعد ٹیم کا اسکور 121-3 رہا۔
حسن نواز کی قیادت اور فیصلہ کن کردار
پاکستان اے کی کپتانی کرنے والے عبدالسمیع نے ٹاس جیتنے کے بعد پیچ کی خشک نوعیت کو مدنظر رکھتے ہوئے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ حسن نواز 24 رنز بنا کر غیر آؤٹ رہے اور معاذ صدیق کے جاتے ہی اننگز کو مزید مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ دونوں کھلاڑیوں نے بہتر حکمت عملی سے کھیلتے ہوئے ٹیم کو اسکور میں اضافے میں مدد دی۔
ریزولوشن اور اگلے مرحلے کی تیاری
اس میچ میں دونوں ٹیموں نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اے نے قبل از وقت یو اے ای کو 61 رنز سے شکست دی تھی جبکہ بھارت اے نے نیپال کو 306 رنز سے ہرایا تھا۔ بھارتی بولنگ میں ہارشیت راٹھا، آئوش بادونی اور سوریانش شیڈج نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ پاکستان اے اپنی اسی فارم کو برقرار رکھتے ہوئے اگلے میچز کی تیاری کر رہی ہے۔
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