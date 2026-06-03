اسلام آباد ہائی کورٹ نے موٹرویز اور ہائی ویز پر گاڑیوں کی حدِ رفتار میں کمی کے خلاف دائر کی گئی درخواست پر اس میں نامزد فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔
پاکستان میں موٹر ویز پر 100 کلو میٹر فی گھنٹہ کی حد رفتار کی مخالفت کیوں؟
مشرق وسطیٰ کے بحران کے دوران پاکستان میں موٹر ویز اور ہائی ویز پر کفایت شعاری کی خاطر حدِ رفتار کم کی گئی تھی مگر اب کئی لوگ اس اقدام سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے موٹرویز اور ہائی ویز پر گاڑیوں کی حدِ رفتار میں کمی کے خلاف دائر کی گئی درخواست پر اس میں نامزد فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے اس درخواست پر وفاق کے علاوہ وزارت مواصلات، نیشنل ہائی ویز اتھارٹی اور موٹروے و ہائی وے پولیس کے سربراہ کو نوٹس جاری کیے ہیں۔دریں اثنا نیشنل ہائی ویز اور موٹروے پولیس کے ترجمان ثاقب وحید نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ یہ فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا تھا جس کا مقصد ایندھن کی بچت ہے۔بیرسٹر منصور اعظم کے توسط سے دائر اس درخواست میں 26 مارچ 2026 کو نیشنل ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس کی جانب سے موٹرویز اور قومی شاہراہوں پر رفتار کی حد میں اچانک کی جانے والی کمی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں درخواست گزار قیصر اکرام نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ موٹروے پولیس نے اس اقدام کو ایندھن کی بچت، توانائی کے مؤثر استعمال اور حکومتی کفایت شعاری پالیسی کا حصہ قرار دیا، جس کے تحت موٹرویز پر کاروں اور لائٹ ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم کر کے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کر دی گئی۔ رِٹ پٹیشن میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ مذکورہ اقدام نیشنل ہائی ویز سیفٹی آرڈیننس 2000 کی دفعات 42، 46 اور 64 کے صریح منافی ہے۔ درخواست گزار کے مطابق قانون رفتار کی حد میں کمی کی اجازت صرف اس صورت میں دیتا ہے جب ایسا اقدام عوامی تحفظ، عوامی سہولت یا کسی مخصوص سڑک یا پل کی نوعیت کے باعث ضروری ہو۔ کویت کا 13 ایرانی میزائل اور 17 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ، ہلاک ہونے والے شخص کے انڈین شہری ہونے کی تصدیق کرپان کے وار سے 18 سالہ نوجوان کا قتل جس نے برطانیہ کو ہلا دیا: 'مقتول نے مرنے سے پہلے پولیس کو بتایا میں سانس نہیں لے پا رہا' علی خامنہ ای کی 'حرم امام رضا میں تدفین' کی تیاریاں: 'پاکستان سمیت دنیا بھر سے دو کروڑ افراد کی شرکت متوقع ہے'،تصویر کا کیپشن موٹر وے پولیس اس وقت 100 کلو میٹر فی گھنٹے کی حدِ رفتار پر عملدرآمد کرا رہی ہے اور اوورسپیڈنگ پر 2500 روپے کے جرمانے کیے جا رہے ہیںبی بی سی اردو کی خبروں اور فیچرز کو اپنے فون پر حاصل کریں اور سب سے پہلے جانیں پاکستان اور دنیا بھر سے ان کہانیوں کے بارے میں جو آپ کے لیے معنی رکھتی ہیںدرخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت اور موٹروے پولیس نے رفتار میں کمی کی جو وجوہات بیان کی ہیں، جن میں ایندھن کی بچت اور توانائی کا تحفظ شامل ہیں، وہ قانون میں درج مجاز بنیادوں میں شامل نہیں ہیں اور اس طرح کے اقدامات قانونی اختیار سے تجاوز اور آئین کے منافی ہیں۔ رِٹ پٹیشن میں نشاندہی کی گئی ہے کہ قانون کے تحت گاڑیوں کی رفتار میں تبدیلی کے لیے مخصوص طریقۂ کار، مجاز اتھارٹی کی کارروائی اور سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن ضروری ہوتا ہے۔ درخواست میں یہ بھی مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ رفتار کی حد ایک انتظامی اعلان کے ذریعے نافذ کی گئی، جس کے نتیجے میں موٹرویز اور ہائی ویز پر سفر کرنے والے ہزاروں صارفین کو جرمانوں، چالانوں اور دیگر تعزیری کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ درخواست میں آئین میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ریاستی ادارے صرف قانون کے مطابق ہی اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی شہری پر ایسی پابندیاں یا تعزیری اقدامات نافذ نہیں کیے جا سکتے جن کی واضح قانونی اجازت موجود نہ ہو۔ مزید کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انتظامی حکم قانون کے دائرے سے باہر دیا جائے تو وہ اقدام ماورائے قانون تصور ہو گا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ موٹرویز اور قومی شاہراہوں پر رفتار کی حد میں کی گئی کمی کو غیر قانونی، بلااختیار اور کالعدم قرار دیا جائے اور اس بنیاد پر عائد جرمانوں اور دیگر کارروائیوں کو غیر مؤثر قرار دیا جائے۔ یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ وفاقی حکومت اور اس کے ماتحت اداروں کو قانون میں درج شرائط اور طریقۂ کار کے بغیر ایسی پابندیاں نافذ کرنے سے روکا جائے۔پیٹرولیم لیوی: کیا ایران امریکہ جنگ پاکستانی حکومت کے لیے 'ٹیکس شارٹ فال' پورا کرنے کا موقع ثابت ہو رہی ہے؟
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دوسری جانب نیشنل ہائی ویز اور موٹروے پولیس کے ترجمان ثاقب وحید نے بی بی سی کو بتایا کہ ہائی ویز اور موٹرویز پر رفتار میں کمی کا فیصلہ وفاقی حکومت کا تھا، جس پر ان کے ادارے نے عمل درآمد یقینی بنایا۔انھوں نے مزید کہا کہ رفتار میں کمی سے قبل پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر آگاہی مہم بھی چلائی گئی۔ ثاقب وحید کے مطابق اس سلسلے میں موٹرویز اور ہائی ویز اور وہاں قائم ٹول پلازوں پر بڑے بینرز بھی آویزاں کیے گئے تاکہ لوگوں کو بروقت آگاہ کیا جا سکے۔ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ رفتار کی حد میں کمی کے بعد سے موٹرویز پر کتنی مالیت کے چالان کیے جا چکے ہیں۔ خیال رہے کہ موٹروے پر حدِ رفتار سے تیز کار چلانے پر 2500 روپے جرمانہ ہے۔ انھوں نے کہا کہ رفتار کی خلاف ورزی پر جرمانوں سے حاصل ہونے والی رقم موٹروے پولیس کے پاس نہیں جاتی بلکہ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی وصول کرتی ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ اگر وفاقی حکومت کی جانب سے رفتار سے متعلق مزید ہدایات موصول ہوئیں تو موٹروے و ہائی وے پولیس ان پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ موٹر وے پر رفتار میں کمی سے گاڑیوں کی فیول اکانومی بہتر ہوتی ہ
پاکستان، موٹر ویز، 100 کلو میٹر فی گھنٹہ، حد رفتار
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