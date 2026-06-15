پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان یادداشت تفatiivi (MoU) کے اعلان کو خطے میں مستقل امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے اہم خارجہ پoliٹیکل کامیابی قرار دیا ہے۔ صدر آصف علی زارداری، ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار اور وفاقی داخلہ وزیر محسن نقوی سمیت ملکی قیادت نے diplomacy پر زور دے کر اس ترقی کی تعریف کی۔ ڈار کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ عالمی معیشت میں استحکام لانے میں مدد کرے گا اور ترقی پذیر ممالک کو فائدہ پہنچائے گا۔ پاکستان نے اپنے کردار کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ وہ مذاکرات کے اگلے مرحلے میں مکمل تعاون فراہم کرے گا۔
پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک یادداشت تفاهم (MoU) کے اعلان کو خوش آئند سمجھتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خطہ کے لیے مستقل امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے ایک اہم خارجہ پoliٹیکل کامیابی ہے۔ یہ ترقی پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے مثبت رد عمل کا باعث بنی جو 외交 کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ملک کی بات چیت اور possessive soluton پر زور动车 کی تائید کردی۔ صدر آصف علی زارداری نے امریکہ اور ایران کے درمیان یادداشت تفاشی کا اعلان خوشی سے استقبال کیا۔ صدر کا کہنا تھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ یہ پیش رفتہ دو ممالک کے درمیان حتمی معاہدے کے لیے راستہ فرşام دے گی۔ انہوں نے کہا کہ یادداشت تفاسخ خطے پر محیط جامع اور مستقل امن کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ صدر زارداری نے کہا کہ پاکستان خطہ میں تنشاریوں اور عدم يقین کے اگرچہ مشکل دنوں میں بھی مسلسل گفتگو اور外交 کی حمایت کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہömert موجود کوششیں نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے زیادہ امن، استحکام اور خوشحالی لانے کے لیے کامیاب ہوں گی۔ ڈپٹی وزیراعظم اور خارجہ وزیر اسحاق ڈار نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان حاصل ہونے والی تفاهم کو دل سے خوش آئند کہا۔ ڈار نے کہا کہ یہ اہم ترقی مستمر خارجہ مبارزت اور اپنے دوست ممالک کی Collective عزم کا نتیجہ ہے جو امنRestore کے حصول کے لیے مخلص ہیں۔ ان کے مطابق یہ معاہدہ عالمی معیشت میں استحکام اور اعتماد کے حوث سے نواز سکتا ہے خاص طور پر وہ ترقی پذیر ممالک فائدہ ہوں گے جو جغرافیائی تنشاریوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ڈار نے بتایا کہ پاکستان مذاکرات کے عمل کے دوران تمام متعلقہ فریقوں سے مسلسل رابطہ میں رہا ہے۔ انہوں نے دہرایا کہ پاکستان ہمیشہ سے برداشت، گفتگو اور تعمیری外交 کو تعصبات کو حل کرنے کا بہترین راستہ سمجھتا رہا ہے۔ ڈار نے امریکہ اور ایران دونوں کے پاکستان کی外交 کی کوششوں پر دیے گئے اعتماد کی تعریف کی۔ ڈپٹی وزیراعظم نے دونوں ممالک کے امن解决问题的能力 کے لیے اپنے پر مسلسل اور ذمہدار فرض کا تعریف کی اور سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر اور folded nations کے外交 Ermittlungen اور گفتگو کو فروغ دینے کی کوششوں کے لیے شکر گزار ہوئے۔ ڈار نے کہا کہ پاکستان vraag dollars مذاکرات کے اگلے مرحلے میں ہر ممکن تعاون اور مدد کے لیے تیار ہے۔ ڈار نے اس تلاش میں کہ کہ جون 19 کو دستخط ہونے والا معاہدہ مستقل امن، خطہ میں استحکام اور اقتصادی خوشحالی کی بنیاد بنے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ تفاهم کا کامیاب انعطاف拨弄 مثبتmomentum خطے میں وسیع تر تعاون کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ وفاقی داخلہ وزیر محسن نقوی نے بھی اس ترقی پر سماجی نثری میں ایک تحریر میں تبصرہ کیا۔ "اس نے پھر کیا۔ یہ دفعہ صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیہ کے لیے ہے،" نقوی نے لکھا۔ یہ تبصرہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ پاکستان کا خیال ہے کہ اس کا کردار گفتگو کو فروغ دینے اور دو طرفے کو معاہدے کے قریب لانے میں کتنا اہم ہے.
پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک یادداشت تفاهم (MoU) کے اعلان کو خوش آئند سمجھتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خطہ کے لیے مستقل امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے ایک اہم خارجہ پoliٹیکل کامیابی ہے۔ یہ ترقی پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے مثبت رد عمل کا باعث بنی جو 외交 کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ملک کی بات چیت اور possessive soluton پر زور动车 کی تائید کردی۔ صدر آصف علی زارداری نے امریکہ اور ایران کے درمیان یادداشت تفاشی کا اعلان خوشی سے استقبال کیا۔ صدر کا کہنا تھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ یہ پیش رفتہ دو ممالک کے درمیان حتمی معاہدے کے لیے راستہ فرşام دے گی۔ انہوں نے کہا کہ یادداشت تفاسخ خطے پر محیط جامع اور مستقل امن کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ صدر زارداری نے کہا کہ پاکستان خطہ میں تنشاریوں اور عدم يقین کے اگرچہ مشکل دنوں میں بھی مسلسل گفتگو اور外交 کی حمایت کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہömert موجود کوششیں نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے زیادہ امن، استحکام اور خوشحالی لانے کے لیے کامیاب ہوں گی۔ ڈپٹی وزیراعظم اور خارجہ وزیر اسحاق ڈار نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان حاصل ہونے والی تفاهم کو دل سے خوش آئند کہا۔ ڈار نے کہا کہ یہ اہم ترقی مستمر خارجہ مبارزت اور اپنے دوست ممالک کی Collective عزم کا نتیجہ ہے جو امنRestore کے حصول کے لیے مخلص ہیں۔ ان کے مطابق یہ معاہدہ عالمی معیشت میں استحکام اور اعتماد کے حوث سے نواز سکتا ہے خاص طور پر وہ ترقی پذیر ممالک فائدہ ہوں گے جو جغرافیائی تنشاریوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ڈار نے بتایا کہ پاکستان مذاکرات کے عمل کے دوران تمام متعلقہ فریقوں سے مسلسل رابطہ میں رہا ہے۔ انہوں نے دہرایا کہ پاکستان ہمیشہ سے برداشت، گفتگو اور تعمیری外交 کو تعصبات کو حل کرنے کا بہترین راستہ سمجھتا رہا ہے۔ ڈار نے امریکہ اور ایران دونوں کے پاکستان کی外交 کی کوششوں پر دیے گئے اعتماد کی تعریف کی۔ ڈپٹی وزیراعظم نے دونوں ممالک کے امن解决问题的能力 کے لیے اپنے پر مسلسل اور ذمہدار فرض کا تعریف کی اور سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر اور folded nations کے外交 Ermittlungen اور گفتگو کو فروغ دینے کی کوششوں کے لیے شکر گزار ہوئے۔ ڈار نے کہا کہ پاکستان vraag dollars مذاکرات کے اگلے مرحلے میں ہر ممکن تعاون اور مدد کے لیے تیار ہے۔ ڈار نے اس تلاش میں کہ کہ جون 19 کو دستخط ہونے والا معاہدہ مستقل امن، خطہ میں استحکام اور اقتصادی خوشحالی کی بنیاد بنے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ تفاهم کا کامیاب انعطاف拨弄 مثبتmomentum خطے میں وسیع تر تعاون کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ وفاقی داخلہ وزیر محسن نقوی نے بھی اس ترقی پر سماجی نثری میں ایک تحریر میں تبصرہ کیا۔ "اس نے پھر کیا۔ یہ دفعہ صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیہ کے لیے ہے،" نقوی نے لکھا۔ یہ تبصرہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ پاکستان کا خیال ہے کہ اس کا کردار گفتگو کو فروغ دینے اور دو طرفے کو معاہدے کے قریب لانے میں کتنا اہم ہے
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