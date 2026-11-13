پاکستان میں نئے صوبوں کے حق میں 77 فیصد شہریوں کی حمایت
میریڈین سروے کے مطابق 77 فیصد پاکستانی نئے صوبوں کے قیام کے حامی ہیں، اور یہ حمایت 2022 کے مقابلے میں 23 پوائنٹ بڑھ چکی ہے۔
لاہور میں جاری ہونے والے تازہ سروے کے مطابق پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کی حمایت میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ میریڈین اینالیٹکس کے تحت کیے گئے میریڈین نیشنل بیرومیٹر 2026 میں 5,000 شہریوں کی رائے لی گئی، جس کے مطابق 77 فیصد پاکستانی نئے صوبوں کے قیام کے حق میں ہیں۔ یہ شرح نومبر 2022 کے مقابلے میں 23 پوائنٹ زیادہ ہے۔ سروے کے نتائج بتاتے ہیں کہ یہ مطالبہ اب صرف سیاسی حدود کا معاملہ نہیں رہا بلکہ روزمرہ گورننس سے جڑ چکا ہے۔
میریڈین اینالیٹکس کے مطابق حمایت کا یہ سفر مسلسل بڑھتا رہا ہے۔ 2022 میں یہ شرح 54 فیصد تھی، جو 2024 میں بڑھ کر 66 فیصد ہوئی، اور تازہ سروے میں 77 فیصد تک پہنچ گئی۔ شہری توقع رکھتے ہیں کہ چھوٹی انتظامی اکائیاں بنیادی سہولیات کی فراہمی بہتر بنائیں گی اور علاقائی ترقی میں توازن پیدا کریں گی۔Also readGaza: Displaced Children's Makeshift Football Pitches
نئے صوبوں کا مطالبہ کن علاقوں میں سب سے نمایاں ہے
جنوبی پنجاب اور بہاولپور کے الگ صوبے کا مطالبہ پنجاب میں دہائیوں سے زیر بحث رہا ہے۔ جنوبی پنجاب کے حامیوں کا کہنا ہے کہ الگ انتظامی ڈھانچہ اس خطے کو ترقیاتی منصوبہ بندی، بجٹ کی تقسیم اور عوامی خدمات میں زیادہ توجہ دلا سکتا ہے۔ اس خطے میں ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان اور مظفرگڑھ سمیت کئی اضلاع شامل ہیں۔
بہاولپور صوبے کے مطالبے کی ایک الگ تاریخی بنیاد ہے، جس میں ماضی کی بہاولپور ریاست کا صوبائی درجہ بحال کرنے کی خواہش شامل ہے۔ دونوں تجاویز سیاسی منشوروں، پارلیمانی بحثوں اور انتخابی مہموں کا حصہ رہی ہیں، تاہم حدود، انتظامی انتظامات اور سیاسی اتفاق رائے پر اختلافات کے باعث ان پر عملدرآمد نہیں ہو سکا۔
دیگر خطوں میں صوبائی تقسیم کی تجاویز
نئے صوبوں کی یہ بحث صرف پنجاب تک محدود نہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہزارہ کے الگ صوبے کا مطالبہ سامنے آتا رہا ہے، جبکہ سندھ میں کراچی صوبے کی تجویز وقتاً فوقتاً بحث کو دوبارہ زندہ کرتی ہے۔ شمالی پنجاب کے کچھ حصوں پر مشتمل پوٹھوہار صوبے کی تجویز بھی انتظامی تشکیل نو کی گفتگو میں شامل رہی ہے۔
میریڈین سروے کے مطابق چاروں موجودہ صوبوں میں اضافی صوبوں کے قیام کی حمایت موجود ہے۔ سندھ میں یہ شرح 80 فیصد، پنجاب میں 78 فیصد، خیبر پختونخوا میں 75 فیصد اور بلوچستان میں 72 فیصد ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں یہ حمایت 92 فیصد رہی، جو سروے میں سامنے آنے والے سب سے بلند اعداد میں شامل ہے۔ مجموعی طور پر 73 فیصد جواب دہندگان نے کہا کہ ان کا اپنا ضلع کسی نئے صوبے کا حصہ بنے تو وہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔
صوبائی حکومتوں کی کارکردگی اور متوقع فوائد
سروے میں شامل تقریباً 82 فیصد جواب دہندگان کے مطابق موجودہ صوبائی حکومتیں ان کے اضلاع کی ترقیاتی ضروریات پوری نہیں کر رہیں۔ یہی عدم اطمینان نئے صوبوں کی حمایت میں اضافے کا بڑا سبب بتایا گیا ہے۔ شہریوں کی توقعات میں سب سے نمایاں پہلو سرکاری دفاتر تک سفر کے وقت میں کمی ہے۔
سروے کے مطابق 83 فیصد شہری سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے سرکاری دفاتر تک سفر کا وقت کم کریں گے، جبکہ 79 فیصد کے خیال میں ضلعی ترقی کے لیے فنڈنگ میں اضافہ ہوگا۔ 77 فیصد نے پولیس کی فوری کارروائی بہتر ہونے کی توقع ظاہر کی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ شہری چھوٹی انتظامی اکائیوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں تک بہتر رسائی سے بھی جوڑتے ہیں۔
حمایت تمام عمروں اور رہائشی پس منظر میں بھی وسیع پائی گئی۔ 18 سے 29 سال کے افراد میں یہ شرح 83 فیصد، 30 سے 44 سال کے افراد میں 82 فیصد اور 45 سے 64 سال کے افراد میں 72 فیصد رہی۔ شہری علاقوں میں حمایت 76 فیصد جبکہ دیہی علاقوں میں 68 فیصد ریکارڈ کی گئی۔
سروے کا طریقہ کار اور آئینی تقاضے
میریڈین اینالیٹکس کے سروے کا دورانیہ 12 اکتوبر سے 4 نومبر 2026 تک تھا۔ اس میں 18 سے 64 سال کی عمر کے 5,000 بالغ افراد شامل کیے گئے، جن میں سندھ سے 1,200، پنجاب سے 2,000، خیبر پختونخوا سے 1,000 اور بلوچستان سے 800 جواب دہندگان شامل تھے۔
پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 239 کی شق 4 کے تحت صوبے کی حدود تبدیل کرنے والی آئینی ترمیم صدر کو منظوری کے لیے پیش نہیں کی جا سکتی، جب تک متاثرہ صوبے کی صوبائی اسمبلی اسے اپنی کل رکنیت کے کم از کم دو تہائی اکثریت سے منظور نہ کرے۔ یہ آئینی شرط نئے صوبوں کے قیام کے کسی بھی عملی منصوبے کے لیے بنیادی رکاوٹ کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔
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