کراچی پورٹ پر اگلے 24 گھنٹوں میں خام تیل، گیسولین اور ڈیزل سے لادے ہوئے متعدد ٹینکر جہاز پہنچنے والے ہیں، جس سے ملک میں توانائی کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔
کراچی: پاکستان کو تیل اور گیس کی بڑی کھیپ موصول ہونے والی ہے، جہاں متعدد ٹینکر جہاز پٹرولیم اور گیس ولین مصنوعات لے کر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کراچی پورٹ ٹرسٹ (کے پی ٹی) پر پہنچنے والے ہیں۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، کے پی ٹی حکام کے مطابق، ایم ٹی شالیمار تقریباً 73,000 میٹرک ٹن خام تیل لے کر کراچی پورٹ پر پہنچے گا۔ ایم ٹی لیانگوی ہو 55,000 میٹرک ٹن گیس ولین لے کر بھی پہنچے گا۔ ایم ٹی خیرپور تقریباً 45,000 میٹرک ٹن ہائی اسپیڈ ڈیزل لے کر کراچی پورٹ پر پہنچے گا۔ ایم ٹی سرگودھا بھی 73,000 میٹرک ٹن خام تیل کے ساتھ پورٹ پر لنگر انداز ہوگا۔ اگلے 24 گھنٹوں میں کراچی پورٹ پر 146,000 میٹرک ٹن خام تیل ، 55,000 میٹرک ٹن موگاس اور 45,000 میٹرک ٹن گیس آئل پہنچنے کی توقع ہے۔ مجموعی طور پر پٹرولیم مصنوعات کی درآمد 246,000 میٹرک ٹن سے تجاوز کر جائے گی۔ جہاز سونگا نیپچون تقریباً 4,000 ٹن کیمیکلز بھی لے کر آئے گا، جو صنعتی شعبے کے لیے خام مال فراہم کریں گے۔ خام تیل ، موگاس اور ڈیزل کی بڑی درآمد ملک میں پٹرول، ڈیزل اور دیگر پٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر کو برقرار رکھنے اور سپلائی چین کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات کی درآمد مقامی طلب کو پورا کرنے اور توانائی کے شعبے کو استحکام بخشنے میں مدد کرے گی۔ اس درمیان، وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انور چودھری نے کراچی پورٹ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا، کیونکہ آج کراچی پورٹ ٹرسٹ پر 19 جہازوں کے پہنچنے اور ایک جہاز کے روانہ ہونے کا شیڈول تھا۔ جنید انور نے کہا کہ 14 جہاز لنگر انداز ہوئے، 7 روانہ ہوئے، مختلف سامان کی نقل و حمل جاری ہے۔ جنید انور نے کہا کہ کراچی پورٹ پر تجارتی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں اور لاجسٹکس سیکٹر دن بہ دن مضبوط ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 74,603 میٹرک ٹن مال کی نقل و حمل کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ لکویڈ کارگو کی ہینڈلنگ 10,352 ٹن تک پہنچ گئی۔ یہ درآمدات پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اہم پیشرفت ہے، جو توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے اور صنعتی ترقی کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگی۔ حکومت کی جانب سے توانائی کے شعبے میں خودکفیلت حاصل کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں یہ مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ کراچی پورٹ کی کارکردگی میں بہتری سے ملک کی تجارتی سرگرمیاں بھی فروغ پائیں گی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ ملک کا سب سے بڑا اور اہم بندرگاہ ہے، جو درآمدی و برآمدی تجارت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس بندرگاہ پر مختلف قسم کے جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں اور یہاں سے مختلف ممالک کو مال بھیجا اور حاصل کیا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں، کراچی پورٹ پر تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جو ملک کی معیشت کے لیے ایک خوشحالی کی نشانی ہے۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انور چودھری نے کراچی پورٹ کے حکام کو کارکردگی مزید بہتر بنانے اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی پورٹ کو علاقائی تجارت کا مرکز بنایا جائے گا اور اس کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر نے مزید کہا کہ حکومت پورٹ کے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنے اور جدید سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ یہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہو سکے۔ اس سے نہ صرف تجارتی سرگرمیاں فروغ پائیں گی بلکہ ملک کی معیشت کو بھی تقویت ملے گی۔ یہ درآمدات پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ایک اہم قدم ہے اور اس سے ملک میں توانائی کی قلت کو دور کرنے میں مدد ملے گی.
