امریکی جریدے دی واشنگٹن ٹائمز نے پاکستان کے "غضبِ للحق" آپریشن کو افغانستان میں موجود شدت پسندوں کے خلاف ایک مؤثر اور درست حکمت عملی قرار دیا ہے، جس میں عسکری کامیابیوں کے ساتھ ساتھ انسانی جانوں کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔
پاکستان افغانستان میں موجود شدت پسند عناصر اور ان کے معاونین کے خلاف " غضبِ للحق " آپریشن کے ذریعے انتہائی درستگی سے کارروائیاں کر رہا ہے۔ امریکی جریدے " دی واشنگٹن ٹائمز " نے اس آپریشن کا تفصیلی تجزیہ پیش کرتے ہوئے اسے سرحد پار سے درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، یہ آپریشن پاکستان کی اس صلاحیت کا مظہر ہے کہ وہ افغانستان میں موجود شدت پسند عناصر، خاص طور پر "فتنہ الخوارج" اور ان کے سہولت کاروں کو نہایت precision کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے۔ جریدے نے اس بات
پر زور دیا کہ ان کارروائیوں میں عسکری کامیابیوں کے ساتھ ساتھ عام شہری آبادی کو کم سے کم نقصان پہنچانے کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تجزیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان صرف فوجی اقدامات تک ہی محدود نہیں بلکہ ایک جامع پالیسی کے تحت سفارت کاری، سیاسی حکمت عملی اور اقتصادی اقدامات کو بھی بروئے کار لا رہا ہے تاکہ خطے میں پائیدار استحکام حاصل کیا جا سکے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائیاں نہ صرف شدت پسندوں کے نیٹ ورکس کو نقصان پہنچا رہی ہیں بلکہ حکومتی عمل اور سفارتی سرگرمیوں کے لیے بھی سازگار ماحول فراہم کر رہی ہیں۔ "دی واشنگٹن ٹائمز" کے مطابق، اب تک 180 شدت پسندوں کی پناہ گاہیں اور 30 سے زائد اجتماع گاہیں تباہ کی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ، سرحدی کنٹرول کو مؤثر بنا کر غیر قانونی آمد و رفت پر بھی قابو پایا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں کسی قسم کی حکومتی تبدیلی کا خواہاں نہیں، بلکہ اس کا موقف یہ ہے کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام خود کریں۔ جریدے نے یہ بھی نشاندہی کی کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت سول اداروں کی انسدادِ شدت گردی کی صلاحیت میں اضافہ اور اندرونی سیکیورٹی کے ڈھانچے کو سیاست سے پاک کرنے سے پاکستان اپنی عسکری کامیابیوں کو دیرپا امن میں بدل سکتا ہے۔ "دی واشنگٹن ٹائمز" نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستان کا عسکری کارروائی، سفارت کاری اور سماجی عمل کو ایک مربوط اور متوازن پالیسی میں ضم کرنا، دنیا بھر میں اپنائی جانے والی جابرانہ حکمت عملی کا ایک مناسب اور قابلِ تقلید متبادل ہے۔
پاکستان افغانستان غضبِ للحق دی واشنگٹن ٹائمز انسدادِ شدت گردی