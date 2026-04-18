پاکستان سے حج پروازوں کا آغاز 18 اپریل سے، تفصیلات جاری

رواں سال حج کے لیے پاکستان سے پروازیں 18 اپریل 2026 سے شروع ہوں گی، جبکہ 21 مئی تک جاری رہیں گی۔ وزارت مذہبی امور نے حج آپریشن کے شیڈول اور تفصیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ 119,000 سے زائد عازمین حج سرکاری سکیم کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے۔
وزارت مذہبی امور نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان سے حج پروازوں کا آغاز 18 اپریل 2026 بروز بدھ کو ہو گا، جیسا کہ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے رپورٹ کیا ہے۔ یہ حج آپریشن 21 مئی تک جاری رہے گا۔
حجاج کرام اپنی پروازوں کی معلومات پاک حج موبائل ایپ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ وزارت کی ویب سائٹ پر بھی حج پروازوں کی معلومات دستیاب ہیں۔ عازمین حج سے کہا گیا ہے کہ وہ آئندہ اعلانات کے لیے پاک حج 2026 موبائل ایپ پر نظر رکھیں۔
سرکاری حج سکیم کے تحت پاکستان سے 468 پروازوں کے ذریعے عازمین کو حجاز مقدس لے جایا جائے گا۔ 18 اپریل کو کراچی، لاہور، سیالکوٹ اور ملتان سے پروازیں روانہ ہوں گی۔ عازمین کو ان کی مخصوص پروازوں کے بارے میں اگلے ہفتے مطلع کیا جائے گا۔
سرکاری سکیم کے تحت پاکستان سے 119,000 عازمین حج کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ لے جایا جائے گا۔ ان میں 67,230 مرد عازمین اور 51,846 خواتین عازمین شامل ہیں۔
حج آپریشن کے پہلے روز، عازمین کو چار پروازوں کے ذریعے مدینہ منورہ منتقل کیا جائے گا۔ جدہ کے لیے حج پروازیں 4 مئی سے شروع ہوں گی۔ مدینہ منورہ کے لیے پہلی طویل حج پرواز 7 مئی کو روانہ ہوگی۔ پاکستان سے آخری حج پرواز 21 مئی کو روانہ ہوگی۔
حجاج کرام کو حجاز مقدس منتقل کرنے کا آپریشن 34 دن تک جاری رہے گا۔ حج پروازوں کے آغاز کے بعد پہلے 15 دن عازمین کو مدینہ منورہ منتقل کیا جائے گا۔ مدینہ منورہ کے لیے 186 پروازیں اور جدہ کے لیے 282 پروازیں چلائی جائیں گی۔
اس حج آپریشن میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز (PIA)، ایئر بلو، ایئر سیال اور سعودی ایئر لائنز حصہ لے رہی ہیں۔ حج پروازیں پاکستان کے آٹھ شہروں سے چلائی جائیں گی۔ اسلام آباد سے 129، کراچی سے 124 اور لاہور سے 104 پروازیں روانہ ہوں گی۔
کوئٹہ سے 18، ملتان سے 34 اور سیالکوٹ سے 26 پروازیں مقرر کی گئی ہیں۔ فیصل آباد سے 23 اور سکھر سے پانچ پروازیں عازمین کو سعودی عرب لے جائیں گی۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ حج 2026 کے لیے رجسٹریشن کا عمل پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے اور اب قرعہ اندازی کے ذریعے عازمین کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وزارت مذہبی امور عازمین کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے اور تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ عازمین کو حج سے متعلقہ تربیت اور رہنمائی بھی فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اپنے حج کے فرائض احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔
حج جیسے عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے عازمین کی سہولت اور حفاظت کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ وزارت مذہبی امور نے فلائٹ شیڈول کے ساتھ ساتھ رہائش، طعام اور دیگر انتظامات کو بھی یقینی بنایا ہے۔ عازمین کو حج کے دوران صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔
سعودی حکومت نے بھی پاکستان سے آنے والے عازمین کے لیے ویزا اور دیگر سفری انتظامات کو آسان بنانے کے لیے تعاون فراہم کیا ہے۔ یہ مشترکہ کوششیں اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ پاکستانی عازمین حج کا فریضہ سکون اور آسانی سے ادا کر سکیں۔
حج ایک روحانی اور جذباتی سفر ہے، اور حکومت پاکستان اور وزارت مذہبی امور عازمین کو اس مقدس سفر کے لیے تمام ممکنہ مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ عازمین سے گزارش ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں اور اپنے سفر کو محفوظ اور خوشگوار بنائیں
