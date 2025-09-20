پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ: خطے میں طاقت کا توازن اور اسرائیلی اہداف پر اثرات

پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط، جو خطے میں طاقت کے توازن میں تبدیلی اور اسرائیل کی سٹریٹجک پوزیشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ معاہدے کی تفصیلات، مضمرات اور ممکنہ اثرات کا جائزہ۔
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے دفاعی معاہدے کو خطے کی سیاست میں ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینے اور کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مشترکہ طور پر دفاع کرنے کے عزم کا مظہر ہے۔ مبصرین کے مطابق، اس معاہدے کے خطے پر دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر طاقت کے توازن میں تبدیلی اور اسرائیل کی سٹریٹجک پوزیشن پر اس کے ممکنہ اثرات کے حوالے سے۔ یہ معاہدہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب خطے میں سیاسی عدم استحکام اور کشیدگی میں اضافہ ہو رہا
ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ معاہدہ خطے میں موجود امریکی اثر و رسوخ کو کمزور کر سکتا ہے اور دیگر ممالک کو بھی اس طرح کے دفاعی اتحاد قائم کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔\معاہدے کے تحت، پاکستان سعودی عرب میں کسی بھی جگہ پر اپنے میزائل نصب کر سکے گا، جو دفاعی تعاون کی ایک اہم جہت ہے۔ اس اقدام سے دونوں ممالک کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہو گا اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کی ان کی صلاحیت بہتر ہو گی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس معاہدے سے اسرائیل کی سٹریٹجک منصوبہ بندی متاثر ہو سکتی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں ہی خطے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اس معاہدے کا خطے کے دیگر ممالک پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ مستقبل میں مزید ممالک اس میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کریں۔ بعض مبصرین کے مطابق، یہ معاہدہ امریکہ اور خلیجی ممالک کے درمیان تعلقات پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، خاص طور پر سکیورٹی کے معاملات میں۔ معاہدے میں 'باہمی دفاع' کی شق شامل ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔\سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دوحہ پر اسرائیلی حملے کو 'وحشیانہ جارحیت' قرار دیا تھا، جس کے بعد یہ معاہدہ مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس معاہدے کے پس منظر میں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات اور امریکہ کی جانب سے بعض معاملات میں عدم دلچسپی بھی شامل ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ سعودی عرب امریکہ پر انحصار کم کرنا چاہتا ہے اور اپنی سلامتی کے لیے مزید متنوع ذرائع تلاش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دہائیوں پرانے تعلقات کی مضبوطی کا بھی ثبوت ہے۔ مختلف تجزیہ کاروں کے مطابق، اس معاہدے کا مقصد صرف دفاعی تعاون کو بڑھانا نہیں ہے، بلکہ خطے میں ایک نئی طاقت کے توازن کو قائم کرنا بھی ہے۔ یہ معاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ممالک عالمی سطح پر بدلتے ہوئے سیاسی منظر نامے کے مطابق اپنی سٹریٹجک پالیسیوں کو از سر نو ترتیب دے رہے ہیں۔ اس معاہدے کے بعد، توقع ہے کہ خطے میں دیگر ممالک بھی اپنی دفاعی پالیسیاں اور اتحاد پر نظر ثانی کریں گے۔
