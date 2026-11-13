پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026ء میں 13 معاہدوں پر دستخط
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026ء کے دوران 13 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ وزارت توانائی نے چاغی میں تانبے کے ذخائر کی تصدیق کی۔
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026ء کے دوران پاکستانی اور بین الاقوامی کمپنیوں کے درمیان 13 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں (ایم او یوز) پر دستخط ہوگئے۔ یہ تاریخی واقعہ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقدہ اس دو روزہ اہم اقتصادی اجلاس کے اختتام پر رونما ہوا۔
معدنیات کے نئے ذخائر کی دریافت
فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن (ایف ڈبلیو او) کی جانب سے بلوچستان کے ضلع چاغی کے علاقے دشتِ کین میں تانبے کے ذخائر کی حیرت انگیز دریافت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس تخمینے کے مطابق تانبے کے ذخائر 35 کروڑ ٹن ہیں۔Also readIqra Kanwal Responds to Pakistan Influencer Awards Controversy with Sarcastic Remarks
یہ اعداد و شمار اب تک تجزیے کے لیے دستیاب ڈرلنگ ڈیٹا کے تقریباََ نصف کی بنیاد پر لگائے گئے ہیں۔ میری منرلز نے بھی بلوچستان میں سونے اور تانبے کے اپنے پہلے ذخائر کی دریافت کا اعلان کیا۔
نیشنل ریسورسز لمیٹڈ (این آر ایل) نے بتایا کہ تقریباََ 25 ہزار میٹر ڈرلنگ کے بعد بلوچستان کے ضلع چاغی میں کم از کم آٹھ پورفیری ذخائر میں تانبے اور سونے کی معدنی موجودگی دریافت کی گئی ہے۔
وزارت توانائی کی سفارشات اور حکمت عملی
وفاقی وزیر برائے توانائی (پیٹرولیم ڈویژن) علی پرویز ملک نے کہا کہ پاکستان عالمی سرمایہ کاروں کے لیے اہمیت کے حامل اسٹریٹجک معدنیات کی تلاش پر زیادہ توجہ دے رہا ہے۔
انہوں نے جدید جیوکیمیکل اور جیو فزیکل سرویز، ایکسپلوریشن ڈرلنگ اور جدید تجزیاتی ٹیکنالوجیز سے لیس جیو سائنس لیبارٹریوں کی بہتری کے لیے جاری کوششوں کو اجاگر کیا۔
علی پرویز ملک نے چاغی اور مغربی بلوچستان میں تانبے اور سونے، گلگت بلتستان میں لیتھیم، ٹن اور ٹنگسٹن، جبکہ خیبر پختونخوا میں اینٹی منی اور بنیادی دھاتوں کے امکانات کا ذکر کیا۔
پائیدار ترقی اور بنیادی ڈھانچے کی ضرورت
وزیر توانائی نے کہا کہ پاکستان مقامی پراسیسنگ اور ریفائننگ کے ذریعے معدنیات کی ویلیو چین میں اپنا حصہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں تانبے کی سملٹنگ کے قیام کی جانب پیش رفت بھی شامل ہے۔
انہوں نے ڈیجیٹل نقشہ سازی، فضائی سرویز اور معدنیات کے جائزے کے شعبوں میں استعداد بڑھانے کے لیے بین الاقوامی تکنیکی تعاون کا بھی ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ارضیاتی ریکارڈ کو ڈیجیٹل شکل دینے سے سرمایہ کاروں کو قابلِ اعتماد معلومات تک رسائی ملے گی اور معدنیات کی تلاش سے وابستہ خطرات کم ہوں گے۔
وزیر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کان کنی کے منصوبوں کی تجارتی کامیابی کے لیے بجلی، پانی، سڑکوں، ریلوے اور بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی سمیت معاون بنیادی ڈھانچے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے روہڑی۔نوکنڈی ریلوے کوریڈور کی مجوزہ اپ گریڈیشن، پورٹ قاسم سے رابطے اور ریکوڈک کے اطراف بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو معدنی وسائل سے مالا مال علاقوں کو عالمی منڈیوں سے منسلک کرنے کے اہم اقدامات قرار دیا۔
بین الاقوامی شرکت اور مستقبل کا جائزہ
فورم کے صدر اور آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ (او جی ڈی سی) کے منیجنگ ڈائریکٹر و چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد حیات لک نے کہا کہ فورم پاکستان کے معدنیات کے شعبے کے مستقبل کے حوالے سے پْرامید فضا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔
ان کے مطابق اس فورم نے بین الاقوامی سرمایہ کاری میں دلچسپی، قومی عزم، تکنیکی مہارت اور ملک کی معدنی صلاحیت سے بھرپور استفادے کے مشترکہ عزم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔
بین الاقوامی صنعتی رہنماؤں میں بیرک مائننگ کارپوریشن کے چیئرمین جان ایل تھورنٹن، ایوانہو مائنز کے ایگزیکٹو چیئرمین رابرٹ فریڈلینڈ اور من میٹلز سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کے نائب صدر وانگ جیچینگ نے بھی فورم سے خطاب کیا۔
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