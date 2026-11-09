پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026: عالمی سرمایہ کاری اور جدید ٹیکنالوجی کا کلیدی موقع
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 اسلام آباد میں منعقد ہوگا جہاں عالمی مائننگ کمپنیاں اور کینیڈا کے نمائندے جدید ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت کریں گے۔
قدرتی معدنی وسائل سے بھرپور پاکستان اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے عالمی مائننگ صنعت اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو اپنی جانب مبذول کر رہا ہے۔ اس ہدف کے تحت ملک میں منرلز انویسٹمنٹ فورم 12 اور 13 نومبر کو اسلام آباد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ ایونٹ پاکستان کے معدنی شعبے میں ترقی اور جدید تعاون کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔
فورم میں تحقیق اور جدت پر زور
یونیورسٹی آف انجینئرز اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے ڈیپارٹمنٹ آف مائننگ انجینئرنگ کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے اس فورم کے اہم نکات واضح کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 میں اختراعات، تحقیق اور عالمی شراکت داریوں کو فروغ دینے پر خاص توجہ دی جائے گی۔Also readنیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، نوبمبر کی بلوں میں اثر
پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے بتایا کہ اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کے معدنی شعبے کی ترقی کے لیے جدید تحقیق، مقامی مہارتوں اور مقامی اختراعات کو اجاگر کیا جائے گا۔ وہیں انہوں نے کہا کہ عالمی سرمایہ کاروں اور بڑے صنعتی اداروں کے ساتھ بامقصد شراکت داریوں کے قیام کے مواقع بھی تلاش کیے جائیں گے۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ پاکستان کے معدنی شعبے کا مستقبل صرف قدرتی وسائل تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ عوام کے علم، جدید مہارتوں اور مسلسل جدت سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح کا ایک منفرد رویہ عالمی سطح پر پاکستان کے لیے ایک اہم ترجیح بن جائے گا۔
بین الاقوامی شراکت اور کینیڈا کی شرکت
ملک کے وسیع معدنی وسائل میں عالمی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد ایس آئی ایف سی کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں کینیڈا کی شرکت عالمی سرمایہ کاروں کی پاکستان کے معدنی شعبے میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کی واضح عکاسی ہے۔
پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کے ذریعے عالمی مائننگ کمپنیوں اور پاکستانی حکام کے درمیان تعاون کے نئے مواقع سامنے آئیں گے۔ کینیڈین ہائی کمشنر کے مطابق یہ فورم جدید مائننگ ٹیکنالوجی اور پائیدار کان کنی کے فروغ کے لیے ایک انتہائی اہم موقع ہے۔
خبروں کے مطابق مائننگ ویلیو چین میں 4 ہزار سے زائد کینیڈین کمپنیاں اپنی سرگرمیاں چلا رہی ہیں۔ کینیڈا پاکستان میں اپنی کمپنیوں کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔
اقتصادی اثرات اور مستقبل کی منصوبہ بندی
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں کینیڈین کمپنیوں کی شرکیت سے معدنی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی اور سرمائے کے بہاؤ کو نمایاں فروغ ملنے کی توقع ہے۔ یہ اقدام نہ صرف مقامی صنعت کو جدید معیارات سے ہم آہنگ کرے گا بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کرے گا۔
اس فورم کے نتیجے میں متوقع معاہدے اور شراکت داریاں پاکستان کی معیشت کو ایک نئی سمت دیں گی۔ عالمی مائننگ کمپنیوں کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے نئی ٹیکنالوجیز کی نقل و حمل اور مقامی وسائل کی بہترین نکاسی ممکن ہوگی۔
مختصر یہ کہ یہ ایونٹ صرف ایک اجتماع نہیں بلکہ پاکستان کے معدنی وسائل کو عالمی منڈیوں تک پہنچانے کی ایک منظم کوشش ہے۔ مستقبل قریب میں ہونے والے اقدامات سے یہ واضح ہو جائے گا کہ کیسے یہ شراکت داری طویل المدتی اقتصادی ترقی کا باعث بنے گی۔
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