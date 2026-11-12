پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026: عالمی سرمایہ کاری اور جدید ٹیکنالوجی کا نیا دور
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 کے ذریعے عالمی سرمایہ کاری اور جدید ٹیکنالوجی کے اشتراک سے معدنی وسائل کی ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 غیر ملکی سرمایہ کاری اور عالمی مائننگ کمپنیوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ فورم ملک کے وسیع معدنی ذخائر سے مکمل استفادے کے مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس کا بنیادی ہدف جدید مائننگ ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے ملکی معدنی وسائل کی ترقی کو یقینی بنانا ہے۔
جدید ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی تعاون کا کردار
کالی اُم ویلٹ ٹیکنِک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیباسشن لوننگ نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے معدنی وسائل سے بھرپور استفادے کے لیے بین الاقوامی تعاون اور جدید تکنیکی مہارت کا ہونا ناگزیر ہے۔ ڈاکٹر سیباسشن لوننگ کے مطابق کالی اُم ویلٹ ٹیکنِک معدنی ذخائر کی تلاش، نشاندہی اور جانچ پڑتال میں جدید تکنیکی مہارت فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔Also readPakistan receives record 3.9 billion dollars in remittances in October
انہوں نے وضاحت کی کہ تنظیم محفوظ اور مؤثر زیرِ زمین کان کنی کے لیے جدید زلزلہ پیما نگرانی اور بیک فل ڈیزائن کی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ ڈاکٹر سیباسشن لوننگ نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم مقامی شراکت داروں اور بین الاقوامی کمپنیوں کے درمیان مؤثر روابط کے فروغ کے لیے مستقل کوشاں ہے۔
حکومتی اقدامات اور صنعتی رہنماؤں کا نقطہ نظر
پاکستان کے معدنی وسائل کی ترقی میں بین الاقومی سرمایہ کاری اور جدید ٹیکنالوجی کے اشتراک کے روشن امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان اس حوالے سے مؤثر اقدامات کر رہی ہے اور معدنی وسائل کے فروغ، عالمی سرمایہ کاروں کے مابین روابط اور جدید ٹیکنالوجی کے تبادلے کے لیے فیصلہ سازی میں مصروف ہے۔
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 کے حوالے سے لکی سیمنٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد علی طبہ کا کہنا تھا کہ پاکستان معدنی وسائل کی ترقی کے حوالے سے ایک اہم اور امید افزا مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ محمد علی طبہ کے مطابق یہ فورم بین الاقومی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے نئے مواقع فراہم کرے گا۔
بلوچستان کے ذخائر اور مستقبل کی حکمت عملی
محمد علی طبہ نے بتایا کہ بلوچستان کے معدنی وسائل میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے اور ان سے مقامی آبادی کو بھی بھرپور فوائد ملنے چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ریسورسز لمیٹڈ معدنی وسائل کی تلاش اور ایکسپلوریشن کے منصوبوں کو مزید آگے بڑھا رہی ہے۔
پی ایم آئی ایف 2026 عالمی سرمایہ کاروں اور پاکستانی شراکت داروں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس سے نہ صرف غیر ملکی ٹیکنالوجی ملک میں داخل ہوگی بلکہ مقامی معیشت کو بھی مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔
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