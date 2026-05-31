کرکٹ News

پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے 1000 ون ڈے میچز کھیلنے والی دنیا کی تیسری ٹیم بن گئی۔
📆31/05/2026 5:44 am
📰ExpressNewsPK
پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ایک روزہ کرکٹ میں اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ گرین شرٹس نے 1000 ون ڈے میچز کھیلنے والی دنیا کی تیسری ٹیم بن گئی ہے۔ اس تاریخی موقع پر آسٹریلوی کپتان جوش انگلس نے پاکستانی کپتان کو ایک یادگاری تحفہ پیش کیا۔

پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ایک روزہ کرکٹ میں اہم سنگ میل عبور کر لیا، گرین شرٹس نے 1000 ون ڈے میچز کھیلنے والی دنیا کی تیسری ٹیم بن گئی۔ اس تاریخی موقع پر آسٹریلوی کپتان جوش انگلس نے پاکستان ی کپتان کو ایک یادگاری تحفہ پیش کیا۔ پاکستان نے 1973 میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کھیلا تھا، گرین شرٹس نے اس سے قبل کھیلے گئے 999 میچز میں 527 فتوحات حاصل کیں، 442 مقابلوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ 9 میچز ٹائی اور 21 بے نتیجہ ثابت ہوئے تھے۔ پاکستان کی قومی ٹیم نے 1992 کا ورلڈ کپ اور 2017 کی چیمپیئنز ٹرافی جیت کر عالمی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان اب ون ڈے کرکٹ میں 1000 میچز کھیلنے والی دنیا کی تیسری ٹیم بن گئی ہے.

