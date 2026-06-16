پاکستان ایئر فورس کے تربیتی طیارے کے حادثے پر صدر اور وزیراعظم کی پریس کانفرنس

صدر اور وزیراعظم نے پاکستان ایئر فورس کے تربیتی طیارے کے حادثے پر ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے فلاٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبassyاں اور پاکستان نےوی کے لیفٹیننٹ طاہر عباس کی خدمات کا بہت سراہا۔
پрезڈنٹ اور وزیراعظم نے ہوا باز محمد قاسم عبassyاں اور پاکستان نےوی کے لیفٹیننٹ طاہر عباس کی خدمات کا بہت سراہا۔ پاکستان ایئر فورس کے ایک تربیتی طیارے کے حادثے پر وزیراعظم محمد شہباز شریف اور صدر اسیف علی زرداری نے صبح ایک مشترکہ بیان میں غم کا اظہار کیا۔ ان کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے تربیتی طیارے کا حادثہ ہونے کے بعد انہوں نے فلاٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبassyاں اور پاکستان نےوی کے لیفٹیننٹ طاہر عباس کی خدمات کا بہت سراہا۔ انہوں نے ان کی شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کی اہلیوں کو یہ نقصان برداشت کرنے کی طاقت دی۔ صدر زرداری نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے بہادروں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے بہادر ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربانی کے لیے پیش کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی فوج کی فوجی صلاحیتاں کا دنیا میں کوئی برابر نہیں.
پрезڈنٹ اور وزیراعظم نے ہوا باز محمد قاسم عبassyاں اور پاکستان نےوی کے لیفٹیننٹ طاہر عباس کی خدمات کا بہت سراہا۔ پاکستان ایئر فورس کے ایک تربیتی طیارے کے حادثے پر وزیراعظم محمد شہباز شریف اور صدر اسیف علی زرداری نے صبح ایک مشترکہ بیان میں غم کا اظہار کیا۔ ان کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے تربیتی طیارے کا حادثہ ہونے کے بعد انہوں نے فلاٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبassyاں اور پاکستان نےوی کے لیفٹیننٹ طاہر عباس کی خدمات کا بہت سراہا۔ انہوں نے ان کی شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کی اہلیوں کو یہ نقصان برداشت کرنے کی طاقت دی۔ صدر زرداری نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے بہادروں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے بہادر ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربانی کے لیے پیش کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی فوج کی فوجی صلاحیتاں کا دنیا میں کوئی برابر نہیں
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