پاکستان اسٹیٹ آئل کا خالص منافع 38.1 ارب روپے تک پہنچ گیا، عالمی معاشی دباؤ کے باوجود ریکارڈ کارکردگی دکھائی

پاکستان اسٹیٹ آئل نے مالی سال 2026 کے ابتدائی 9 ماہ میں 38.1 ارب روپے کا خالص منافع حاصل کیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 146 فیصد اضافہ دکھاتا ہے۔ عالمی معاشی دباؤ کے باوجود، پی ایس او نے حکمت عملی کے ذریعے پاکستان کی توانائی سیکیورٹی کو یقینی بنایا۔ وائٹ آئل، ایوی ایشن، اور ایل پی جی سیکٹرز میں ریکارڈ فروخت کے ساتھ، کمپنی نے مارکیٹ شیئر میں برتری برقرار رکھی۔
پاکستان اسٹیٹ آئل نے 31 مارچ 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال 2026 کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران 38.1 ارب روپے مالیت کا خالص منافع حاصل کیا ہے، جو گزشتہ سال اسی عرصے کے 15.3 ارب روپے کے مقابلے میں خاطر خواہ اضافہ دکھاتا ہے۔ اس دوران پی ایس او کی فی حصص آمدنی بھی بڑھ کر 81.
19 روپے تک پہنچ گئی جبکہ مجموعی فروخت 2.4 کھرب روپے رہی۔ گروپ کی مجموعی کارکردگی بھی اسی رحجان کی عکاس رہی، جہاں خالص منافع بڑھ کر 39.4 ارب روپے تک پہنچ گیا اور فی حصص آمدنی 83.93 روپے ریکارڈ کی گئی جو تمام ذیلی کمپنیوں میں غیر معمولی منافع بخش کارکردگی کو دکھاتا ہے۔ مالی سال 2026 کی تیسری سہ ماہی عالمی سطح پر شدید معاشی دباؤ سے متاثر رہی، جہاں مشرق وسطیٰ میں عسکری کشیدگی کے باعث آبنائے ہرمز کی بندش نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اس بحران کے نتیجے میں 1988 کے بعد تیل کی قیمتوں میں مہنگائی کے لحاظ سے سب سے بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا، قطر انرجی اور کویت پیٹرولیم کارپوریشن کی جانب سے جی ٹو جی سپلائرز کے فورس میجر کے اعلانات کے باعث ایل این جی اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی ترسیل میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ ان غیر معمولی حالات میں پی ایس او نے حکمت عملی اور بروقت اقدامات کے ذریعے پاکستان کی توانائی سیکیورٹی کو یقینی بنایا۔ متبادل بین الاقوامی ذرائع کے حصول اور مقامی ریفائنریز پر انحصار بڑھا کر کمپنی نے سپلائی میں خلل کے اثرات کو کم کیا، جو دیگر مارکیٹ شرکاء کو متاثر کر رہے تھے۔ پی ایس او نے وائٹ آئل سیکٹر میں 42.6 فیصد مارکیٹ شیئر کے ساتھ اپنی برتری برقرار رکھی، جہاں مجموعی فروخت 5,163 ہزار میٹرک ٹن رہی۔ ڈیزل میں کمپنی کا حصہ 42.4 فیصد جبکہ موٹر گیسولین (موگیس) میں 37.8 فیصد رہا۔ ایوی ایشن سیکٹر میں کمپنی نے 99.2 فیصد مارکیٹ شیئر کے ساتھ اپنی برتری برقرار رکھی، جبکہ لبریکنٹس کے کاروبار میں 16 فیصد حجم کے لحاظ سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایل پی جی کے شعبے میں بھی ریکارڈ 46,895 میٹرک ٹن فروخت حاصل کی گئی، جو سالانہ بنیادوں پر 10 فیصد اضافہ دکھاتا ہے۔
پاکستان اسٹیٹ آئل خالص منافع تیل کی قیمت توانائی سیکیورٹی مارکیٹ شیئر
