پاکستان کی حکومت نے پاکستان-چائنا اکانومک کورڈور (سی پیک) کے تحت نئی پیش کی گئی پاکستان کلائمٹ پراسپیریٹی پلان کے تحت 2035 تک چائنا اور خلیج کے علاقے میں زرعی صادرات کو دوگنا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ پلان کلائمٹ ریزلینس اور گرین گروتھ ابتکارات کو سی پیک کے ساتھ یکجا کرتا ہے تاکہ بناسٹرکچر کو مضبوط کیا جائے، صادرات کو بڑھا دیا جائے، اور مستحکم سرمایہ کاری کو جذب کیا جائے۔
پاکستان کی حکومت نے پاکستان-چائنا اکانومک کورڈور ( سی پیک ) کے تحت نئی پیش کی گئی پاکستان کلائمٹ پراسپیریٹی پلان کے تحت 2035 تک چائنا اور خلیج کے علاقے میں زرعی صادرات کو دوگنا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایک سرکاری دستاویز کے مطابق، یہ پلان ایک استراتیجک تبدیلی کا نشانہ ہے، جس میں کلائمٹ ریزلینس اور گرین گروتھ ابتکارات کو سی پیک کے ساتھ یکجا کیا گیا ہے تاکہ بناسٹرکچر کو مضبوط کیا جائے، چائنا میں صادرات کو بڑھا دیا جائے، اور مستحکم سرمایہ کاری کو جذب کیا جائے۔ پلان میں بتایا گیا ہے کہ سی پیک کے راستوں پر بنائی گئی بنیادی بناسٹرکچر، جیسے کہ ہائی ویز، پورٹس، اور توانائی کی منتقل کرنے والی سسٹم، بڑھتی ہوئی ماحولیاتی تناؤ کو برداشت کرنے کے لیے اپ گریڈ کی جائیں گی۔ یہ شامل ہے کہ روڈ نیٹ ورکس کو مضبوط کیا جائے گا اور گوادار سے جڑے لاجسٹکس چینز کی ریزلینس کو بہتر بنایا جائے گا، جو دو طرفہ تجارت کے لیے ضروری ہیں۔ پلان کے تحت، پاکستان گوادار پورٹ پر اپنی پہلی زرعی ٹریڈ ہب کو بنائے گا تاکہ سی پیک کی کنیکٹویٹی سے بڑے مارکیٹس تک رسائی حاصل کی جائے اور کلڈ چین لاجسٹکس کو بہتر بنایا جائے۔ حکومت نے بھی سی پیک کے تحت بنائے گئے کئی اسپیشل اکانومک زونز (ایس ای زڈز) کو گرین اکانومک زونز (جی ای زڈز) میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ زونز کلین اینرجی، سرکلر اکانومک پریکٹسز، اور ماحولاتی طور پر مستحکم مینوفیکچرنگ کو اپنائیں گے تاکہ بین الاقوامی معیارات کو پورا کیا جائے اور صادرات کی تنافسیت کو بڑھا دیا جائے، چائنا کے مارکیٹس میں بھی شامل ہیں۔ کلائمٹ سمارٹ پالیسیز کو سی پیک کے ساتھ یکجا کرنے سے صرف سرمایہ کاریوں کی حفاظت ہی نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کو گرین مینوفیکچرنگ اور تجارت کے لیے علاقائی ہب کے طور پر بھی منسلک کیا جائے گا۔ ماحولاتی ریزلینس کو اکانومک کورڈورز کے ساتھ یکجا کرنے سے پاکستان نئی سرمایہ کاری کے مواقع کو کھولنے، صادرات کی صلاحیت کو بڑھانے، اور چائنا کے ساتھ اقتصادی تعاون کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ پلان کے مطابق، ایسے اقدامات کلائمٹ چیلنجز کو اقتصادی فائدوں میں تبدیل کریں گے اور پاکستان کی سی پیک کے تحت بدلتی ہوئی فریم ورک کے تحت چائنا کے ساتھ استراتیجک شراکت کو مضبوط کریں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ یو ای ای پر حملہ امریکا کی طرف سے مدنی جہازوں کو نشان بندی کرنے کے جواب میں تھا۔ خلیج فارس میں بیشتر بحری جگہ پر کام روک دیا گیا ہے، لیکن امریکا کی نئی وعید کے باوجود بھی.
پاکستان کی حکومت نے پاکستان-چائنا اکانومک کورڈور (سی پیک) کے تحت نئی پیش کی گئی پاکستان کلائمٹ پراسپیریٹی پلان کے تحت 2035 تک چائنا اور خلیج کے علاقے میں زرعی صادرات کو دوگنا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایک سرکاری دستاویز کے مطابق، یہ پلان ایک استراتیجک تبدیلی کا نشانہ ہے، جس میں کلائمٹ ریزلینس اور گرین گروتھ ابتکارات کو سی پیک کے ساتھ یکجا کیا گیا ہے تاکہ بناسٹرکچر کو مضبوط کیا جائے، چائنا میں صادرات کو بڑھا دیا جائے، اور مستحکم سرمایہ کاری کو جذب کیا جائے۔ پلان میں بتایا گیا ہے کہ سی پیک کے راستوں پر بنائی گئی بنیادی بناسٹرکچر، جیسے کہ ہائی ویز، پورٹس، اور توانائی کی منتقل کرنے والی سسٹم، بڑھتی ہوئی ماحولیاتی تناؤ کو برداشت کرنے کے لیے اپ گریڈ کی جائیں گی۔ یہ شامل ہے کہ روڈ نیٹ ورکس کو مضبوط کیا جائے گا اور گوادار سے جڑے لاجسٹکس چینز کی ریزلینس کو بہتر بنایا جائے گا، جو دو طرفہ تجارت کے لیے ضروری ہیں۔ پلان کے تحت، پاکستان گوادار پورٹ پر اپنی پہلی زرعی ٹریڈ ہب کو بنائے گا تاکہ سی پیک کی کنیکٹویٹی سے بڑے مارکیٹس تک رسائی حاصل کی جائے اور کلڈ چین لاجسٹکس کو بہتر بنایا جائے۔ حکومت نے بھی سی پیک کے تحت بنائے گئے کئی اسپیشل اکانومک زونز (ایس ای زڈز) کو گرین اکانومک زونز (جی ای زڈز) میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ زونز کلین اینرجی، سرکلر اکانومک پریکٹسز، اور ماحولاتی طور پر مستحکم مینوفیکچرنگ کو اپنائیں گے تاکہ بین الاقوامی معیارات کو پورا کیا جائے اور صادرات کی تنافسیت کو بڑھا دیا جائے، چائنا کے مارکیٹس میں بھی شامل ہیں۔ کلائمٹ سمارٹ پالیسیز کو سی پیک کے ساتھ یکجا کرنے سے صرف سرمایہ کاریوں کی حفاظت ہی نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کو گرین مینوفیکچرنگ اور تجارت کے لیے علاقائی ہب کے طور پر بھی منسلک کیا جائے گا۔ ماحولاتی ریزلینس کو اکانومک کورڈورز کے ساتھ یکجا کرنے سے پاکستان نئی سرمایہ کاری کے مواقع کو کھولنے، صادرات کی صلاحیت کو بڑھانے، اور چائنا کے ساتھ اقتصادی تعاون کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ پلان کے مطابق، ایسے اقدامات کلائمٹ چیلنجز کو اقتصادی فائدوں میں تبدیل کریں گے اور پاکستان کی سی پیک کے تحت بدلتی ہوئی فریم ورک کے تحت چائنا کے ساتھ استراتیجک شراکت کو مضبوط کریں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ یو ای ای پر حملہ امریکا کی طرف سے مدنی جہازوں کو نشان بندی کرنے کے جواب میں تھا۔ خلیج فارس میں بیشتر بحری جگہ پر کام روک دیا گیا ہے، لیکن امریکا کی نئی وعید کے باوجود بھی
پاکستان-چائنا اکانومک کورڈور زرعی صادرات کلائمٹ پراسپیریٹی پلان گرین اکانومک زونز سی پیک
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
SoftBank's Son says artificial super intelligence to exist by 2035SoftBank's Son says artificial super intelligence to exist by 2035
Read more »
عالمی بینک کا حیران کن یوٹرن، جوہری توانائی پر عائد پابندی ختم کر دیترقی پذیر ممالک میں 2035 تک بجلی کی طلب دوگنی ہو جائے گی، صدر عالمی بینک
Read more »
Kuwait introduces new e-visa system to simplify travelKuwait’s Ministry of Interior started new electronic visa system to make travel easier and support country’s digital goals under Vision 2035.
Read more »
SCO members denounce Pahalgam, Khuzdar and Jaffar Express attacksSCO leaders condemn terror attacks, approve 2035 roadmap
Read more »
Australia targets at least 62pc emissions cut in the next decadeOpposition leader Sussan Ley says the 2035 target is not credible
Read more »
India to hold its biggest drone exercise seeking air defence boostThe country also plans to build an indigenous air defence system by 2035
Read more »