پاکستان اور 14 ممالک نے برطانیہ و آسٹریلیا کی اسرائیلی بستیوں پر پابندیاں خوش آئند قرار دیں
پاکستان سمیت 14 اسلامی ممالک نے برطانیہ اور آسٹریلیا کی جانب سے اسرائیلی بستیوں اور ایل ون منصوبے کے حامی اداروں پر عائد پابندیاں سراہیں اور دو ریاستی حل پر زور دیا۔
پاکستان نے برطانیہ اور آسٹریلیا کی جانب سے اسرائیل ی بستیوں کی سرگرمیوں پر عائد کی گئی سخت پابندیوں کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام خطے میں قانون کی بالادستی اور دو ریاستی حل کی بحالی کے لیے اہم قدم ہے۔ گیارہ جنوری کو جاری ایک مشترکہ بیان میں پاکستان ، اردن، مصر، سعودی عرب، صومالیہ، انڈونیشیا، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکی، کویت، الجزائر، نائیجر، فلسطین ، لیبیا اور ملدیپ کے سفارتی سربراہان نے ان پابندیوں کی توثیق کی۔
ان ممالک کے خارجہ وزراء نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ دیگر بین الاقوامی حلقے بھی اس قدم کی پیروی کریں گے۔ انہوں نے برطانیہ کے اس اقدام کی بھی تعریف کی جس میں غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل میں رکاوٹ ڈالنے والی تنظیموں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ مشترکہ موقف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسلامی اور ترقی پذیر ممالک اسرائیلی توسیع پسندی کے خلاف یکجا ہیں۔Also readLahore ranked world's most polluted city as hazardous smog grips Punjab
برطانیہ اور آسٹریلیا کی پابندیوں کی تفصیلات
برطانیہ نے منگل کو اعلان کیا تھا کہ وہ مغربی کنارے میں قبضہ شدہ علاقوں میں بستیوں کی تعمیر میں ملوث آٹھ اسرائیلی کنسٹرکشن کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرے گا۔ ان کمپنیوں میں ہر ہیویرون ڈویلپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، ہیمڈٹ شومرون لمیٹڈ اور ویلویل کنسٹرکشن اینڈ ڈویلپمنٹ لمیٹڈ شامل ہیں جن کی جائیدادیں منجمد کی جائیں گی اور ان کے ڈائریکٹرز کو نااہل قرار دیا جائے گا۔ یہ اقدام دو ریاستی حل کے خیال کی حفاظت کے لیے برطانیہ کی کوششوں کا حصہ ہے۔
اس کے علاوہ، آسٹریلیا نے بھی تین اسرائیلی افراد اور چار تنظیموں پر پابندیاں عائد کیں جو غیر قانونی بستیوں کی توسیع اور آبادکاروں کے تشدد میں ملوث ہیں۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ نے واضح کیا کہ معززین اور ادارے نئی بستیوں کی منصوبہ بندی، فنڈز کی جمع آوری اور رضاکاروں کی بھرتی میں شامل رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈینیلا ویس اور ایلیاؤب لیبی جیسے افراد بھی ان پابندیوں کا نشانہ بنے ہیں جنہوں نے مغربی کنارے میں توسیع کو تیز کیا۔
ایل ون منصوبہ اور دو ریاستی حل کے لیے خطرے
وزراء نے اسرائیلی حکومت کی مسلسل بستیوں کی پالیسیوں کی سب سے سخت الفاظ میں مذمت کی، خاص طور پر ایل ون منصوبے کی، جو قبضہ شدہ مشرقی یروشلم کے مشرق میں واقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ مغربی کنارے کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا، جس سے فلسطینیوں کے خوابوں کے مرکز کے طور پر مشرقی یروشلم سے رابطہ منقطع ہو جائے گا۔
اس مشترکہ بیان میں ان ممالک نے بین الاقوامی قوانین اور متعلقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اقدامات کی حمایت کی، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ تمام ریاستوں کو اسرائیل کی غیر قانونی قبضے سے پیدا ہونے والی صورتحال کو قانونی تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ تمام پابندیاں اٹھائے جو اس علاقے کی جغرافیائی اور آبادیاتی ساخت کو تبدیل کرنے کے لیے کی گئی ہیں۔
غزہ کی صورتحال اور دو ریاستی حل کا مطالبہ
اس موقع پر شرکاء نے غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی بھی سختی سے مذمت کی اور کہا کہ صرف دو ریاستی حل ہی ایک پائیدار امن کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے غزہ تنازعہ ختم کرنے کے جامع منصوبے کے فوری نفاذ کا مطالبہ کیا، جس سے انسانی صورتحال بہتر ہو سکے۔
بیان میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ غزہ قبضہ شدہ فلسطینی علاقے کا ایک ناقابلِ تسخیر حصہ ہے۔ مقررین نے زور دیا کہ ایک آزاد، سربلند، مسلسل اور قابلِ پائیدار فلسطینی ریاست کی تشکیل کے لیے چار جون ہزار نو سو ستر کی سرحدوں کی بنیاد پر مشرقی یروشلم کو اس کا دارالحکومت بنانا ہوگا، جو کہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق ہے۔
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