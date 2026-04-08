پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار، فریقین سے تحمل کی اپیل

وزیراعظم پاکستان نے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور دو ہفتے کی جنگ بندی کا احترام کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سفارت کاری کو موقع دینا خطے میں دیرپا امن کے قیام کی جانب اہم قدم ہے۔
پاکستان نے جنگ بندی کی خلاف ورزی وں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور دو ہفتے کی طے شدہ جنگ بندی کا مکمل احترام کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیراعظم نے سماجی رابطے کی سائٹ پر ایک پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے خاص طور پر امریکی اور ایرانی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تنازع والے علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی وں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جو امن عمل کی روح کو مجروح کر رہی ہیں۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریقین کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور
کشیدگی میں اضافے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے اور تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے سفارت کاری کو موقع دینا بہت ضروری ہے۔\جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن مذاکرات کو بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیراعظم نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں امن عمل کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں۔ انہوں نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، صبر و تحمل سے کام لیں اور جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کریں تاکہ کشیدگی میں مزید اضافہ نہ ہو اور مذاکرات کا راستہ کھلا رہے۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ موجودہ حالات میں تحمل اور بردباری ناگزیر ہیں اور تمام فریقین کو سفارتی کوششوں کی کامیابی کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی ایک ناقابل معافی جرم ہے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ، پاکستان نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جو خطے میں استحکام کے لیے ایک اہم اقدام ہے۔\اس بیان میں وزیراعظم نے امن کی اہمیت پر زور دیا اور تمام فریقین کو سفارتی عمل کی حمایت کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے امن کے تمام امکانات ختم ہو سکتے ہیں اور خطے میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریقین کو مذاکرات کے ذریعے تنازع کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور خطے میں امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سفارت کاری ہی واحد راستہ ہے جو دیرپا امن کی ضمانت دے سکتا ہے۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ انہوں نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں آبنائے ہرمز کو کھولنے کی حمایت کرنے کے فیصلے کو بھی اس تناظر میں اہمیت دی، جس سے خطے میں تجارت اور نقل و حمل کی راہ ہموار ہو سکے۔ وزیراعظم نے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی کرائی اور اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے اقدامات عام لوگوں کے مفادات کے خلاف ہیں
