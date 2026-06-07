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پاکستان میں سولر ویلنگ پالیسی: سست اور لچکدار بجلی کے استعمال کی طرف ایک قدم

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پاکستان میں سولر ویلنگ پالیسی: سست اور لچکدار بجلی کے استعمال کی طرف ایک قدم
سولر ویلنگ پالیسیپاکستان میں توانائی پالیسیسولر بجلی
📆07/06/2026 12:51 pm
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حکومتِ پاکستان سولر ویلنگ پالیسی کے تحت سولر پاور کے نئے استعمال کے طریقوں پر غور کر رہی ہے۔ اس پالیسی کے تحت صارفین کسی بھی مقام پر پیدا ہونے والی سولر بجلی کو ڈیجیٹل کریڈٹ میں تبدیل کر کر شہروں کے بلوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔

پاکستان میں سولر ویلنگ پالیسی کے تحت گہری، مختلف مقامات پر بجلی کے اخراج اور استعمال میں لچک پیدا ہوگی۔ یہ پالیسی صارفین کو اجازت دے گی کہ وہ کسی ایک مقام پر سولر پاور پیدä ہونے کا ر küçük بڑی (بزنس/گھر) کے بل کو کریڈٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس میں نیشنل گرڈ کو ایک ڈیجیٹل انرجی کیریئر کی طرح استعمال کیا جائے گا۔ اس سے نہ صرف بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی بلکہ عipping ریموٹ ایریاز میں بھی سولر انرجی استعمال کیا جا سکے گا۔ شکاریہ پہلوانی (بگ بزنس) اور OGQSS (سرمایہ کار) دونوں کے لیے نفع کی ہے۔ چھوٹے شہروں میں جا کر سولر فلز بنا کر شہروں میں اپنی بجلی کے بل کم کر سکتے ہیں۔ یہ پالیسی پاکستان کی توانائی کے حتمی نظام کو نہ صرف مقامی بلکے عالمی سطح پر بھی مضبوط کرے گی۔ اس سے نئی نوکریوں کی بھی امید ہے اور پاکستان کےirat مقاصد حصول میں مدد ملے گی.

پاکستان میں سولر ویلنگ پالیسی کے تحت گہری، مختلف مقامات پر بجلی کے اخراج اور استعمال میں لچک پیدا ہوگی۔ یہ پالیسی صارفین کو اجازت دے گی کہ وہ کسی ایک مقام پر سولر پاور پیدä ہونے کا ر küçük بڑی (بزنس/گھر) کے بل کو کریڈٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس میں نیشنل گرڈ کو ایک ڈیجیٹل انرجی کیریئر کی طرح استعمال کیا جائے گا۔ اس سے نہ صرف بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی بلکہ عipping ریموٹ ایریاز میں بھی سولر انرجی استعمال کیا جا سکے گا۔ شکاریہ پہلوانی (بگ بزنس) اور OGQSS (سرمایہ کار) دونوں کے لیے نفع کی ہے۔ چھوٹے شہروں میں جا کر سولر فلز بنا کر شہروں میں اپنی بجلی کے بل کم کر سکتے ہیں۔ یہ پالیسی پاکستان کی توانائی کے حتمی نظام کو نہ صرف مقامی بلکے عالمی سطح پر بھی مضبوط کرے گی۔ اس سے نئی نوکریوں کی بھی امید ہے اور پاکستان کےirat مقاصد حصول میں مدد ملے گی

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