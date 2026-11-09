پاکستان نے اقوام متحدہ میں یوکرین جنگ کی فوری عزم اور سلامتی کونسل میں بات چیت کا مطالبہ کیا
پاکستان کے نمائندے سید حیدر شاہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین جنگ میں فوری عزم اور مذاکرات کے ذریعے دیرپا امن کی تلاش کا مطالبہ کیا ہے۔
پاکستان نے منگل کے روز نیویارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی میٹنگ کے دوران یوکرین جنگ میں فوری عزم، مذاکرات کی بحالی اور ایک دیرپا امن معاہدے کی طرف بڑھنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر سید حیدر شاہ نے اس موقع پر جنگ کے جاری رہنے کے شہریوں، زیربناء، خوراک کی سلامتی اور توانائی پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہار کیا۔
شہریوں اور انفراسٹرکچر پر جنگ کے تباہ کن اثرات
سفیر سید حیدر شاہ نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اپنی گفتگو کے دوران واضح طور پر بیان کیا کہ جاری لڑائی شہریوں اور زیربنائی ڈھانچے کو مزید نقصان پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے توانائی کی تنصیبات، ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورکس اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنائے جانے کے واقعات پر گہری فکر کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ کے انسانی اثرات صرف یوکرین کے دائرہ کار سے باہر نکل کر ترقی پذیر ممالک کو بھی سنگین مسائل میں مبتلا کر رہے ہیں۔Also readڈونلڈ ٹرمپ نے میڈ ٹرم انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھا دیے
پاکستان نے اپنی پوزیشن میں یہ واضح کیا کہ جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی خوراک اور توانائی کی عدم دستیابی نے ترقی پذیر ممالک پر اضافی بوجھ ڈال دیا ہے۔ سفیر نے دونوں فریقین پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قانون اور انسانی قانونی فریضوں کی پابندی یقینی بنائیں تاکہ شہریوں کے جانوں اور ملکیتی حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ انہوں نے زور دیا کہ جنگ کے دائرہ کار کو پھیلانے سے گریز کیا جائے تاکہ مزید تباہی کو روکا جا سکے۔
اوشیکسی خطہ میں محدود عزم کی تعریف اور فوجی حل کی ناکامی
سفیر سید حیدر شاہ نے اوشیکسی (Oleshki) خطہ میں طے پانے والے محدود عزم کے انتظامات کی تعریف کی جو محصور شہریوں کی انخلا کے عمل کو ممکن بنا سکا۔ انہوں نے دونوں فریقین اور امریکہ کی اس عمل میں مدد کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عزم ثابت کرتا ہے کہ سفارتی کوششوں سے شہریوں کی بچاؤ میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے اور ایسے اقدامات امن کی طرف بڑھنے کے لیے مثبت علامات ہیں۔
دوسری طرف، سفیر نے سختی کے ساتھ کہا کہ فوجی حل صرف صورتحال کو مزید بدتر اور طویل کر سکتا ہے۔ انہوں نے stress کیا کہ ایک مضبوط عزم ہی ایسے امن معاہدے کی راہ ہموار کر سکتا ہے جس میں تمام فریقین کی قانونی سیکیورٹی کی فکر کو مدنظر رکھا جائے۔ ان کا ماننا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ہی ایسا امن ممکن ہے جو پائیدار ہو اور علاقائی استحکام کو یقینی بنا سکے۔
مذاکرات اور دہشت گردی کے خلاف عملدرآمد کے مستقبل کے اعلانات
سفیر نے واضح کیا کہ مذاکرات، پرامن حل اور بین الاقوامی قانون کی پابندی ہی یوکرین میں مکمل اور دیرپا امن کی واحد حکمت عملی ہیں۔ انہوں نے دونوں فریقین پر زور دیا کہ وہ اس راستے کو اپنائیں تاکہ علاقائی اور عالمی سطح پر امن بحال ہو سکے۔ ان کے مطابق، جنگ کا خاتمہ صرف اس وقت ممکن ہے جب تمام فریقین بات چیت کی میز پر واپس آئیں اور اپنی تمام ترجیحات کا احترام کریں۔
یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب خیبر پختونخوا کے گورنر ثاقب نثار نے صوبے میں خفیہ ایجنسیوں پر مبنی کارروائیوں کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ گورنر نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ان کا عزم غیر متزلزل ہے اور یہ کارروائیاں صوبے کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ دو مختلف لیکن اہم واقعات ایک ساتھ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان علاقائی استحکام اور قومی سلامتی دونوں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔
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