پاکستان کا پہلا خلاباز زہان علی شینژو 24 کے ساتھ خلا میں روانہ
پاکستان کا پہلا خلاباز محمد زہان علی چین کے مشن شینژو 24 کے ذریعے خلائی اسٹیشن ٹیانگگونغ روانہ ہو گئے، یہ واقعہ دوستانہ تعلقات کی عکاسی ہے۔
پاکستان کے شہریوں نے اس تاریخی موقع پر اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے جب ملک کا پہلا خلاباز محمد زہان علی چین کے خلائی مشن شینژو 24 کے ذریعے خلا میں بھیجے گئے ہیں۔ یہ مشن پاکستان کے لیے خلائی سفر میں ایک اہم قدم ثابت ہوا ہے جس پر پوری قوم فخر محسوس کر رہی ہے۔ شینژو 24 کے تحت اس خلائی پرواز کا آغاز کیا گیا ہے جو کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کی ایک نئی مثال بنی ہوئی ہے۔
محمد زہان علی کا تاریخی اعلان اور پیغام
پیر کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران محمد زہان علی نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ پاکستان کا نام اپنے کندھوں پر لے کر جا رہے ہیں اور وہ 250 ملین پاکستانیوں کی امیدوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اردو، مانڈارن اور انگلش زبانوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنا پیغام دیا کہ وہ خلا میں ہر اس بچے کے خوابوں کے ساتھ موجود ہوں گے جو فضا کی طرف دیکھ رہا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی بچہ آسمان کی طرف دیکھے تو وہ یاد رکھے کہ وہاں ان کے خوابوں کے ساتھ ایک پاکستانی موجود ہے۔Also readPakistan's first astronaut Zeeshan Ali set for historic spaceflight
چین اور پاکستان کے درمیان مشترکہ تعاون
چینی سفارت خانے نے محمد زہان علی کے ٹیانگگونغ خلائی اسٹیشن جانے کے حوالے سے ایک خاص پیغام جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا پہلا خلاباز چین کے خلائی اسٹیشن ٹیانگگونغ جانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان خلائی تعاون کو 75 سال مکمل ہونے والے سال میں منایا جا رہا ہے اور اس مشن کو دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک اہم سنگِ میل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
حکام کا مشن پر خوشی کا اظہار
اطلاعاتی وزیر عاطف الطارور نے اس مشن کو پوری قوم کے لیے خوشی اور فخر کا باعث قرار دیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ یہ مشن دونوں ممالک کے درمیان لوہے جیسی بھائی چارے کو مضبوط بناتا ہے۔ دونوں وزیروں نے اس واقعے کو پاکستان اور چین کے تعلقات میں ایک مثبت موڑ کے طور پر پیش کیا ہے جس سے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔
آنے والے دنوں میں مشترکہ خلائی منصوبے
محمد زہان علی نے کہا کہ یہ مشن کوئی اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے جس میں پاکستان اور چین کے درمیان خلائی تعاون کو ایک خلاباز اور ایک پرواز سے آگے بڑھا کر متعدد مشترکہ پروازوں، چاند اور مریخ تک لے جایا جائے گا۔ انہوں نے چین کے ہمراہ خلابازوں کے ساتھ مل کر یہ ثابت کرنے کا عہد کیا کہ پاکستان اور چین کا دوستی کا رشتہ کاغذی نہیں بلکہ عملی طور پر خلا میں بھی حقیقت رکھتا ہے۔ یہ اعلان آنے والے دور میں خلائی تحقیق اور تکنیکی تعاون کے لیے ایک واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔
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