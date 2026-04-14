پاکستان کی سفارتی کامیابی: جنگ بندی کے ذریعے دو مخالف فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لایا گیا

پیپلز پارٹی کی نائب صدر شیری رحمان نے کہا کہ پاکستان نے ایک جنگ جیسی صورتحال کے بعد، نازک جنگ بندی کے ذریعے دو مخالف فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کی، جو ایک بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات ہی واحد قابل عمل حل ہیں اور پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔
اسلام آباد: پاکستان نے ایک جنگ جیسی صورتحال کے بعد، نازک جنگ بندی کے ذریعے دو مخالف فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کی، جسے پیپلز پارٹی کی نائب صدر اور سینیٹر شیری رحمان نے ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا۔ العربیہ انگلش کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ہونے والے اعلیٰ سطحی مذاکرات علاقائی امن کی جانب ایک اہم قدم تھے، اور اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات ہی واحد قابل عمل حل ہیں۔ شیری نے کہا کہ جنگ بندی نے دونوں فریقوں کو اپنی پوزیشنوں کا دوبارہ جائزہ لینے اور مزید مذاکرات کی تیاری کے لیے عارضی ریلیف فراہم کیا، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ مذاکرات کا عمل وقت طلب ہے اور ایک ہی میٹنگ میں کوئی پائیدار حل حاصل نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قیادت، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور صدر آصف علی زرداری شامل تھے، نے پس پردہ وسیع سفارتی کوششیں کیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی اداروں اور سیاسی قیادت کے درمیان ہم آہنگی نے قومی اتحاد کی عکاسی کی اور مذاکرات کو ممکن بنایا۔ شیری رحمان نے کہا کہ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کی خواہش ظاہر کی، جو کامیاب مذاکرات کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے تنازعات اور میڈیا کے بیانیے کی وجہ سے فوری حل کی توقعات غیر حقیقی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے ایک غیر جانبدار پلیٹ فارم فراہم کرکے اپنے سفارتی کردار کو مضبوط کیا، اس بات پر زور دیا کہ فریقوں کے درمیان براہ راست اعتماد کی کمی کے باوجود مذاکرات کے لیے اسلام آباد کا انتخاب ایک اہم پیش رفت تھی۔
شیری رحمان نے مزید کہا کہ پاکستان نے فریقین کے درمیان اعتماد کی بحالی کے لیے کام کیا اور ان کے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنے سفارتی تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے، دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور بات چیت کو آگے بڑھانے میں مدد کی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ مذاکرات ایک طویل عمل کا حصہ ہیں اور اس میں صبر اور مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن کے لیے پرعزم ہے اور خطے میں استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ مذاکرات خطے میں امن اور سلامتی کی راہ ہموار کریں گے اور دونوں فریقوں کے درمیان دیرپا تعلقات قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ شیری رحمان نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کا احترام کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے
