پاکستان کے مسلح افواج نے مارکِ حق کی فتح کی ایک سالویں یادگاری کے مناسبت سے جدید جنگی صلاحیتوں کی دستاویزاری فلم پیش کی

راولپنڈی: پاکستان کے مسلح افواج نے مارکِ حق کی فتح کی ایک سالویں یادگاری کے مناسبت سے ایک خاص دستاویزاری فلم پیش کی ہے جو پاکستان کے جدید جنگی صلاحیتوں اور عملی تیاریوں کو پیش کرتی ہے۔ یہ فلم بتاتی ہے کہ پاکستان نے زمین، ہوا، سمندر، سائبر، خلائی اور الیکٹرانک جنگی کارروائیوں کے متاثر کردہ ایک متفقہ ملٹی ڈومین استراتیجی کے ذریعے کامیابی حاصل کی۔ دستاویزاری فلم کے مطابق، پاکستان کی ہندوستانی کارروائیوں کے جواب میں جوڑی گئی جنگی کارروائیوں نے پاکستان کی بڑھتی ہوئی جنگی صلاحیتوں اور تمام مسلح افواج کے درمیان مضبوط تنسیق کو پیش کیا۔ فلم میں پیش کیا گیا ہے کہ جدید ڈرون نگرانی نے حساس علاقوں کی ریل ٹائم نگرانی میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ پاکستان ایئر فورس کو ہوا میں تیزی سے اور استراتیجک جواب دینے میں اعتراف کیا گیا ہے۔ فلم میں پاکستان نیوی کی بھی زکر ہے کہ جدید بحریہ وسائل اور سب میریں صلاحیتوں نے سمندری سرحدوں پر کسی بڑے حد تک تشدید کو روکنے میں مدد کی۔ آپریشن بنیانِ مرصوص کے دوران، مسلح افواج نے ایک یکجہتی کامانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر اعتماد کیا جو مختلف مسلح افواج کے درمیان تیزی سے تنسیق ممکن بنایا۔ دستاویزاری فلم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے دشمن کی کمیونیکیشن نیٹ ورکس کو خراب کرنے اور عملی کارکردگی کو مضبوط کرنے کے لیے سائبر، معلوماتی، الیکٹرانک اور خلائی جنگی ٹولز استعمال کیے۔ ذیادہ تر افسران نے کہا کہ جنگی تیاری، ٹیکنالوجیکل ترقی اور دیپلوماٹک تنسیق کا مجموعی پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو تقویت دینے میں اہم کردار ادا کیا.
