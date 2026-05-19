پاکستان کی سب سے زیادہ وٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر: اردو یونیورسٹی میں پولیس تھانہ قائم۔

وفاقی اردو یونیورسٹی سائنس کیمپس گلشن اقبال میں پولیس تھانہ قائم کر دیا گیا۔ذرائع کے مطابق تھانے کی منتقلی کا سلسلہ جاری ہے اور عزیز بھٹی کی انویسٹی گیشن منتقل ہوچکی ہے، ایس ایچ او کا دفتر تیار کیا جا رہا ہے۔ تھانہ منتقلی کی باقاعدہ اجازت یونیورسٹی انتظامیہ سے لی گئی ہے، انتظامیہ نے فی الحال 6 ماہ کے لیے تھانہ منتقلی کی اجازت دی ہے۔پولیس ذرائع کے مطابق تھانے میں پولیس کے کئی دفاتر منتقل ہو چکے ہیں اور چند روز میں ایس ایچ او عزیز بھٹی بھی اردو یونیورسٹی میں ہی بیٹھیں گے۔ اردو یونیورسٹی میں قائم کیے گئے تھانے میں سائلین کی آمد و رفت شروع ہو چکی ہے۔ ذرائع اردو یونیورسٹی کے مطابق پولیس کی جانب سے ملزمان کو لانے اور لے جانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، تھانے میں پولیس کی آمد و رفت یونیورسٹی کے اسی داخلی دروازے سے ہو رہی ہے۔ تھانے کی منتقلی سے طلباء و طالبات بالخصوص طالبات میںخوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق افغان ازم ہے جو انہیں وعدہ کیا گیا تھا، وہاں جواب بھی دیا جائے گا۔ وزیر دفاع۔ یونیورسٹی میں تھانہ نہیں ہونا چاہیے.
