پاکستانی خلابازوں نے چین میں کامیاب تربیت مکمل کر لی
چین میں مکمل ہونے والی تربیت کے بعد محمد ذیشان علی اور خرم داؤد میں سے ایک خلاباز شنژو-24 مہم کے ذریعے خلا میں جائے گا۔
پاکستان کے خلائی پروگرام نے تاریخ ساز سنگِ میل عبور کر لیا ہے، جس کے تحت دو پاکستانی خلابازوں نے چین میں اپنی خصوصی خلائی تربیت کامیابی سے مکمل کر لی ہے۔ ان دو خلابازوں محمد ذیشان علی اور خرم داؤد میں سے ایک خلاباز کو اس سال دسمبر میں چین کی آنے والی شنژو-24 خلائی مہم کے ذریعے خلا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ پیشرفت قومی سطح پر ایک عظیم الشان کامیابی کے طور پر سامنے آئی ہے جو پاکستان کی خلائی صلاحیتوں میں اہم اضافے کا ثبوت ہے۔
خلائی تربیت اور مہم کی تفصیلات
اس تاریخ ساز مہم کے تحت ایک خلاباز کو چین کے خلائی نظام میں شامل کیا جائے گا جہاں وہ جدید سائنسی تحقیق اور تجرباتی مشنوں میں حصہ لے گا۔ سپیس اینڈ اپر ایٹموسفیر ریسرچ کمیشن (سوپارکو) کے چیئرمین یوسف خان نے اس موقع پر بتایا کہ پاکستان کا پہلا خلاباز خلا میں سائنسی تجربات کرے گا جو ملک کے لیے نئی تحقیقی ممکنات کھولیں گے۔Also readپاکستانی ماہرِ فلک پہلی بار چین کے خلائی اسٹیشن پر جائیں گے
چین میں کی گئی یہ تربیت انتہائی پیچیدہ اور معیاری مراحل سے گزری ہے جس کے بعد خلابازوں کو خلا کی ماحولیاتی حالات اور مشن کی حکمت عملی سے مکمل واقفیت حاصل ہو چکی ہے۔ شنژو-24 مہم کے تحت روانہ ہونے والے خلاباز کے لیے خاص طور پر اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی خلائی معیارات پر پوری اترتا ہو۔
سوپارکو کی موقف اور قومی اہمیت
سوپارکو کے چیئرمین یوسف خان نے اس پیشرفت کو پاکستان کے خلائی پروگرام کی تاریخ میں ایک سنگِ عظیم روز قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ انسان کے خلا میں جانے والا پہلا بڑا منصوبہ قومی سطح پر ایک متحول باب کی شروعات ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحقیق میں نمایاں پیش رفت ثابت ہوگا۔
یوسف خان نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ مہم محض ایک سفر نہیں بلکہ ملک کی سائنسی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے جو مستقبل میں پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ایک اہم خلائی طاقت کے طور پر ابھارے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ نئے سائنسی ڈیٹا اور تجربات سے ملکی تحقیقی اداروں کو بھرپور فائدہ ہوگا۔
آئندہ کے مراحل اور مستقبل کا جائزہ
اس مہم کا اگلا مرحلہ دسمبر میں شروع ہوگا جب خلاباز کی حتمی تعیناتی اور خلا میں بھیجنے کے تمام انتظامات مکمل کیے جائیں گے۔ سپاسی حکام کا کہنا ہے کہ اب خلابازوں کو حتمی فائنلائزیشن کے بعد مہم کے لیے مکمل تیاریوں پر لگایا جائے گا تاکہ مشن کی کامیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔
اس کامیابی کے بعد قومی سطح پر امید کی گئی ہے کہ پاکستان اپنی خلائی تحقیقی سرگرمیوں کو مزید تیز کرے گا اور آنے والے برسوں میں نئے خلائی مشنوں کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے گا۔ یہ قدم ملک کو عالمی خلائی کمیونٹی میں ایک فعال رکن کے طور پر قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology