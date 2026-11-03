پاکستان میں آلودگی اور بھارت میں آگ: 2026 کا تجزیاتی جائزہ
ناسا ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں آلودگی بڑھی جبکہ بھارت میں آگ کے مقامات کم ہوئے۔ لاہور میں ایم25 سطح 285 تک پہنچ گئی۔ تفصیلات اور تجزیہ۔
پاکستان ایئر کوالٹی انیشیٹو (پی اے کیو آئی) کے تازہ ترین تجزیے کے مطابق پچھلے ایک ہفتے کے دوران لاہور کے گرد تین سو کلومیٹر کے دائرے میں آگ کے تین ہزار سات سو بارہ مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس وقت کے دوران پاکستان کے اندر تین ہزار سات سو چالیس آگ کے نشانات ریکارڈ ہوئے ہیں جبکہ بھارتی حدود میں نو سو پنجاہ پانچ مقامات پر آگ کے اثرات موجود ہیں۔
پاکستان اور بھارت میں آگ کے مقامات کا موازنہ
ناسا سیٹلائٹ ڈیٹا پر مبنی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں آگ کے مقامات کی تعداد گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں پندرہ فیصد اضافے کے ساتھ بڑھی ہے۔ یہ اضافہ 2018 سے 2025 کے دوران اسی مدت کی اوسط تعداد سے پچپن فیصد زیادہ ہے۔ 27 اکتوبر سے دو نومبر 2026 کے درمیان پاکستان میں ریکارڈ ہونے والے آگ کے مقامات کی تعداد تین ہزار سات سو پچاس تین تھی۔Also readUzbek FM lauds Pakistan's efforts for regional peace
گزشتہ سال اسی عرصے میں یہ تعداد تین ہزار تین سو نوے تھی جبکہ پچپن سال کی اوسط چارسو چوبیس تھی۔ دوسری طرف بھارتی حدود میں آگ کے مقامات کی تعداد گزشتہ آٹھ برسوں کی اوسط سے نمایاں طور پر کم ریکارڈ ہوئی ہے۔ بھارت میں رواں سال نو سو پنجاہ مقامات پر آگ کی نشاندہی ہوئی ہے جبکہ گزشتہ آٹھ برسوں میں اسی مدت کی اوسط دس ہزار چار سو اڑتالیس تھی۔
فضائی آلودگی اور فائر ہاٹ اسپاٹس کا تعلق
پی اے کیو آئی کے تجزیے میں لاہور کی فضائی آلودگی اور آگ کے مقامات کے درمیان گہرا تعلق سامنے آیا ہے۔ اکتوبر کے دوسرے نصف میں آگ کے مقامات میں اضافے کے ساتھ پی ایم دو پنج کی سطح میں بھی بے پناہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یکم اور دو نومبر کے قریب لاہور میں پی ایم دو پنج کی روزانہ اوسط تقریبااً دوسو بیس سے بڑھ کر دو سو باسٹھ مائیکروگرام فی مکعب میٹر تک پہنچ گئی ہے۔
تاہم یہ اعداد و شمار بذات خود اس بات کا ثبوت نہیں کہ فضائی آلودگی میں اضافے کی وجہ صرف فصلوں کی باقیات جلانا تھا۔ لاہور پہنچنے والی ہوائوں کے ممکنہ راستوں کا جائزہ لینے کے لیے امریکی ادارے نیشنل اوشیانک اینڈ ایٹموسفیرک ایڈمنسٹریشن کے ہائسپلٹ ماڈل کے ذریعہ پانچ سو میٹر بلندی پر پچاس گھنٹوں کی ہوائی نقل و حرکت کا تجزیہ کیا گیا ہے۔
ہوائی راستوں اور علاقائی تجزیات کا خاکہ
موجودہ نقشوں میں افغانستان اور بھارت کی جانب سے لاہور پہنچنے والے فضائی راستے دکھائے گئے ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق بھارتی شہر امرتسر اور اٹاری کی جانب سے آنے والی ہوائیں بھی لاہور کی فضائی آلودگی کی ایک وجہ ہیں۔ تاہم فضائی راستوں کا تجزیہ آلودگی کے اصل منبع کی حتمی تصدیق نہیں کرتا کیونکہ مقامی عوامل بھی شامل ہیں۔
دیگر ذرائع سے ملنے والی معلومات کے مطابق ویب سائٹ ہماری ہوا کے تین نومبر 2026 کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سات روز کے دوران فیصل آباد کے گرد دو سو پچیس کلومیٹر کے علاقے میں دس ہزار چار سو ننانبے مقامات پر آگ کے نشانات ریکارڈ ہوئے ہیں۔
اسی عرصے میں لاہور میں دس ہزار ایک سو پندرہ سرگودھا میں نو ہزار پانچ سو ستر اور گوجرانوالہ میں آٹھ ہزار آٹھ سو چھبیس مقامات پر آگ کے اثرات دیکھے گئے ہیں۔ بھارتی پنجاب کے امرتسر میں یہ تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو ننانبے لدھیانہ میں چھ ہزار آٹھ سو پچپن اور چنڈی گڑھ میں تین ہزار دو سو دس رہی ہے۔
مجموعی طور پر پاکستان اور بھارت میں فائر ہاٹ اسپاٹس کی تعداد میں گزشتہ چند سالوں میں کمی آئی ہے۔ 2018 میں یہ تعداد انیس ہزار چھ سو چوہتر تھی جبکہ 2025 میں یہ کم ہو کر تین ہزار چھ سو چھتاسی رہی ہے۔
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