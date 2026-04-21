پاکستان: ریڈ زون میں وفاقی دفاتر کے لیے ورک فرام ہوم کا اعلان

کابینہ ڈویژن نے 22 اپریل کو اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع وفاقی دفاتر کے لیے گھر سے کام کرنے کی ہدایات جاری کر دیں، جس کے تحت عملہ سٹینڈ بائی رہے گا۔
پاکستان کی کابینہ ڈویژن نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع تمام وفاقی سرکاری دفاتر کے لیے 22 اپریل کو ورک فرام ہوم یعنی گھر سے کام کرنے کی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت مذکورہ علاقوں میں قائم تمام وزارتوں، ڈویژنوں اور سرکاری اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے معمول کے دفتری اوقات کے دوران گھر سے دفتری امور سرانجام دیں۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ دفاتر مکمل طور پر بند نہیں ہوں گے بلکہ دفتری کاموں کا تسلسل ریموٹ طریقے سے برقرار رکھا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد انتظامی امور میں کسی بھی قسم
کے تعطل کو روکنا اور دفتری معاملات کو جاری رکھنا ہے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ باقاعدہ نوٹیفکیشن میں تمام افسران اور سیکرٹریٹ کے عملے کو سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اس دوران اپنے سٹیشنز پر ہی قیام پذیر رہیں اور سٹینڈ بائی موڈ پر رہیں۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ اگر کسی ہنگامی صورتحال یا دفتری ضرورت کے پیش نظر کسی بھی اہلکار کو طلب کیا جاتا ہے، تو انہیں فوری طور پر رپورٹ کرنا لازمی ہوگا۔ اس ہدایت نامے کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ضرورت پڑنے پر سرکاری مشینری بغیر کسی تاخیر کے حرکت میں آ سکے۔ اس ضمن میں تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے عملے کو اس نئے ورکنگ پلان سے بروقت آگاہ کریں تاکہ دفتری امور میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ حکومتی ترجمان کے مطابق اس اقدام کے بارے میں عوام کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے بروقت آگاہی فراہم کر دی گئی ہے تاکہ سرکاری کاموں کے سلسلے میں آنے والے سائلین کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگرچہ دفاتر کا فزیکل ماحول محدود رہے گا تاہم ڈیجیٹل اور آن لائن ذرائع سے فائل ورک اور دیگر دفتری معاملات معمول کے مطابق جاری رہیں گے۔ اس دوران اسلام آباد کے ریڈ زون میں سکیورٹی اور دیگر انتظامی امور کی نگرانی بھی متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہوگی۔ دریں اثنا، امریکہ اور چین کے سفارتکاروں نے علاقائی سفارت کاری میں پاکستان کے فعال کردار کی تعریف کی ہے اور اسے خطے کے استحکام کے لیے اہم قرار دیا ہے
