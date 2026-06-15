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پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم انڈیا سے 64 رنز سے شکست: معاملہ کا ایک اور تکلیف دہ دن

کرکٹ News

پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم انڈیا سے 64 رنز سے شکست: معاملہ کا ایک اور تکلیف دہ دن
پاکستان ویمنز کرکٹانڈیا ویمنز کرکٹویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ
📆15/06/2026 5:40 am
📰BBCUrdu
84 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 61% · Publisher: 59%

ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2024 میں انگلینڈ میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے انڈیا کے خلاف 106 رنز bnaye lkin انڈیا نے 170 رنز bnaye کر 64 رنز سے جیت کر میچ پوری طرح سے ٹھیک کیا۔ میچ کے دوران پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ اور فیلڈنگ دونوں میں نقصان سامنے آیا، اور سوشل میڈیا پر ٹیم مینجمنٹ پر تنقید بڑھی۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیاسی تناؤ نے بھی اس میچ میں رنگ ڈالا کیونکہ انڈین ٹیم نے پاکستانی کپتان سے Хати نہیں ملایا۔

پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2024 میں انگلینڈ میں انڈیا کے خلاف ایک Beau-ground میچ کھیلا جس میں انڈیا نے 170 رنز کا ہدف پورے 20 اوورز میں حاصل کیا۔ پاکستان ٹیم نے جواب میں صرف 17 اوورز میں 106 رنز بنا کرCabined ہو گئی جو کہ ایک بڑی شکست تھی۔ انڈین ٹیم نے 64 رنز کے مارجن سے جیتا۔ میچ کے دوران انڈین ٹیم کا کپتان دیپتی شرما ہی بہترین کارکردگی دکھائی، اور سمرتی مندانا نے 68 رنز bnaye۔ پاکستانی ٹیم کا اوپنر منیبہ علی 41 رنز bnaye lkin باقی ٹیم واحد نہ رہی۔ میچ کے بعد پاکستان ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا نے اپنی ٹیم کی بیٹنگ اور فیلڈنگ کی ناکامی پر اعتراف کیا۔ پاکستان ویمنز ٹیم کے کوچ وہاب ریاض نے بھی ہار کے بعد Daurott اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ سوشل میڈیا پر بھی اس شکست پر تنقید بورڈ پر آئی اور لوگ ٹیم مینجمنٹ پر Ulcer-Bern qareeb qareeb کر رہے ہیں۔ اس میچ کے ساتھ ساتھ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیاسی کشمکش کا رنگ بھی نظر آرہا تھا کیونکہ انڈین ٹیم نے پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا سے مختصر سی سلیوٹ کی بھی نہ کی اور میچ کے بعد مصافحہ نہ ہوا۔ یہ انڈیا کی نو ہینڈ شاک پالیسی کا حصہ بنا ہوا ہے جو ایشیا کپ سے پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس پر شدید تنقید کی تھی اور ایجنڈے کو 'سپرٹ آف دی کرکٹ ' کے خلاف قرار دیا تھا۔ پاکستان کے شائقین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان ویمنز ٹیم کو ہمیشہ مکمل 20 اوورز بیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا نیٹ رن ریٹ بہتر رہے اور مقابلوں میں مربوط),(کم ہو ڈیفنس کر سکیں۔ پاکستان کا尽早-Cascade에서 کھیلنے والی چھوٹی عمر کی ویمنز ٹیم کو مستقبل میں سکھنے کے مواقع بھی مل رہے ہیں کیونکہ یہ ایک نوجوان ٹیم ہے جو اپنی غلطیوں سے سياختی ہے۔ یہ شکست پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اور تکلیف دہ دن ہے کیونکہ ویمنز ٹیم کی کارکردگی مستقل طور پر بلند پن پر نہیں رہ سکی ہے اور انڈیا سے مقابلے میں ہمیشہ پیچھے رہی ہے.

پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2024 میں انگلینڈ میں انڈیا کے خلاف ایک Beau-ground میچ کھیلا جس میں انڈیا نے 170 رنز کا ہدف پورے 20 اوورز میں حاصل کیا۔ پاکستان ٹیم نے جواب میں صرف 17 اوورز میں 106 رنز بنا کرCabined ہو گئی جو کہ ایک بڑی شکست تھی۔ انڈین ٹیم نے 64 رنز کے مارجن سے جیتا۔ میچ کے دوران انڈین ٹیم کا کپتان دیپتی شرما ہی بہترین کارکردگی دکھائی، اور سمرتی مندانا نے 68 رنز bnaye۔ پاکستانی ٹیم کا اوپنر منیبہ علی 41 رنز bnaye lkin باقی ٹیم واحد نہ رہی۔ میچ کے بعد پاکستان ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا نے اپنی ٹیم کی بیٹنگ اور فیلڈنگ کی ناکامی پر اعتراف کیا۔ پاکستان ویمنز ٹیم کے کوچ وہاب ریاض نے بھی ہار کے بعد Daurott اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ سوشل میڈیا پر بھی اس شکست پر تنقید بورڈ پر آئی اور لوگ ٹیم مینجمنٹ پر Ulcer-Bern qareeb qareeb کر رہے ہیں۔ اس میچ کے ساتھ ساتھ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیاسی کشمکش کا رنگ بھی نظر آرہا تھا کیونکہ انڈین ٹیم نے پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا سے مختصر سی سلیوٹ کی بھی نہ کی اور میچ کے بعد مصافحہ نہ ہوا۔ یہ انڈیا کی نو ہینڈ شاک پالیسی کا حصہ بنا ہوا ہے جو ایشیا کپ سے پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس پر شدید تنقید کی تھی اور ایجنڈے کو 'سپرٹ آف دی کرکٹ' کے خلاف قرار دیا تھا۔ پاکستان کے شائقین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان ویمنز ٹیم کو ہمیشہ مکمل 20 اوورز بیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا نیٹ رن ریٹ بہتر رہے اور مقابلوں میں مربوط),(کم ہو ڈیفنس کر سکیں۔ پاکستان کا尽早-Cascade에서 کھیلنے والی چھوٹی عمر کی ویمنز ٹیم کو مستقبل میں سکھنے کے مواقع بھی مل رہے ہیں کیونکہ یہ ایک نوجوان ٹیم ہے جو اپنی غلطیوں سے سياختی ہے۔ یہ شکست پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اور تکلیف دہ دن ہے کیونکہ ویمنز ٹیم کی کارکردگی مستقل طور پر بلند پن پر نہیں رہ سکی ہے اور انڈیا سے مقابلے میں ہمیشہ پیچھے رہی ہے

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BBCUrdu /  🏆 11. in PK

پاکستان ویمنز کرکٹ انڈیا ویمنز کرکٹ ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ شکست پاکستان کرکٹ بورڈ دیپتی شرما فاطمہ ثنا

 

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