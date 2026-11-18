پاکستان نے سری لنکا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن 325 رنز بنائے
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے دوسرے دن خوبصورت بیٹنگ کرتے ہوئے 325 رنز بنائے۔ غازی غوری کی شاندار نصف سنچری نے ٹیم کو برقراری دی۔
پاکستان نے سری لنکا کے خلاف راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے اور حتمی ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن اپنی بیٹنگ کو مزید بہتر بناتے ہوئے کلیدی پوزیشن حاصل کر لی۔ یہ میچ بدھ کے دن کھیلا گیا جس میں پاکستانی ٹیم نے اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے 325 رنز تک پہنچ کر اننگز کو آگے بڑھایا۔ 24NewsHD ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق، پاکستانی بیٹسمینوں نے مشکل حالات میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور میچ میں اہم کامیابی حاصل کی۔
غازی غوری کی نصف سنچری اور اہم شراکتیں
دوسرے دن کھیل دوبارہ شروع ہونے پر ارمیر جمال اور غازی غوری نے پاکستان کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان دونوں نے 42 رنز کی اہم شراکت قائم کی جس کے بعد پاکستانی ٹیم کی مجموعی اسکور 250 رنز کے نشان کو پار کر گیا۔ یہ شراکت ٹیم کے لیے انتہائی ضروری تھی کیونکہ اس نے میچ میں بہتری لانے کا موقع فراہم کیا۔ اسی شاٹ میں آسیتھا فرنینڈو نے ارمیر جمال کو 12 رنز پر آؤٹ کیا، جس کی بیٹنگ میں دو چھکے شامل تھے۔ اس واقعے کے بعد پاکستان کی کپڑی 77.3 اوورز میں 261-9 پر پہنچ گئی۔Also readRazaullah, Ghori power Pakistan to 227-run lead over Sri Lanka
غازی غوری نے اپنی پہلی ٹیسٹ نصف سنچری مکمل کر کے ٹیم کو مزید اعتماد دیا۔ انہوں نے 90 گیندوں پر 54 رنز بنائے، جس میں چار چوکے شامل تھے۔ رزااللہ نے بھی جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو 300 رنز سے آگے لے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 33 گیندوں پر 42 رنز بنائے، جس میں چار چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔ ملبان رتناکا نے غازی غوری کو 317-9 پر آؤٹ کیا۔
لالہرو کومارہ کا پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا
سری لنکا کے فاسٹ بولر لالہرو کومارہ نے کھیل میں اہم انقلاب برپا کیا اور اپنی اننگز میں پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کی کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے رزااللہ کو آؤٹ کیا، جس کے بعد پاکستان کا اسکور 325 تک پہنچا۔ کومارہ کے بہتر بولنگ کے باوجود، پاکستانی ٹیم نے میچ کو مستقل طور پر ٹانکنے کی کوشش کی۔
ازان اعواز نے بھی بہتر پرفارمنس دی اور اپنی پہلی ٹیسٹ نصف سنچری سے محض تین رنز کی کمتری پر 47 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ان کی بیٹنگ میں چھ چوکے شامل تھے۔ سکھان خان اور سعاد شکیل نے بھی پانچویں وکٹ کے لیے 50 رنز کی اہم شراکت قائم کی، جس کے بعد پاکستان کی اسکور 150 رنز سے آگے چلے گئی۔
فتح کی کوشش میں ٹیم کی مجموعی کارکردگی
اوپنرز ازام اعواز اور طیب عارف نے 80 رنز کی شاندار شراکت قائم کی۔ فیرنینڈو نے طیب عارف کو 46 رنز پر آؤٹ کیا، جس کی بیٹنگ میں چھ چوکے شامل تھے۔ پرابیت جیاسورییا نے طاہر کو 8 رنز پر آؤٹ کیا۔ کپتان بابر اعظم بھی کومارہ کے ہاتھوں 9 گیندوں پر 8 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔
اس میچ میں پاکستانی بیٹسمینوں کی کارکردگی نے ٹیم کو اہم فائدہ دیا۔ دوسرے دن کے اختتام پر پاکستان 325 رنز پر پہنچ چکا ہے۔ سری لنکا کے بولرز نے مسلسل دباؤ بنائے رکھا لیکن پاکستانی ٹیم نے بہتر بیٹنگ کرتے ہوئے میچ کو مزید اہم بنایا۔ یہ کامیابی ٹیم کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔
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