پاکستان میں شدید گرمی کی لہر: جنوبی پنجاب اور سندھ میں زندگی مفلوج

شدید گرمی کی لہر کی وجہ سے جنوبی پنجاب اور سندھ میں 50 سے زائد افراد اسپتالوں میں داخل، Jacobabad میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، لاہور میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عوامی مشکلات میں اضافہ۔
پاکستان کے جنوبی پنجاب اور سندھ صوبوں میں شدید گرمی کی لہر کی وجہ سے زندگی مفلوج ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، کئی شہروں کے اسپتالوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے کیونکہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور شدید گرم ہوائیں حالات کو مزید تشدید کر رہی ہیں۔ جنوبی پنجاب کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے، جس سے ملتان، رحیم یار خان اور بہاولپور جیسے بڑے شہر متاثر ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق، گرمی سے متعلق بیماریوں کے باعث 50 سے زائد افراد کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے، جس کے بعد طبی اداروں میں ایمرجنسی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت مزید بڑھ سکتا ہے۔ تاہم، 26 اور 27 اپریل کو کچھ علاقوں میں موسم بہتر ہونے اور درجہ حرارت میں معمولی کمی آنے کی توقع ہے۔ وسطی پنجاب کے شہروں، بشمول لاہور، نے بھی شدید گرمی کا سامنا کیا، جہاں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ لاہور کے رہائشیوں نے شدید مشکلات کی شکایت کی، خاص طور پر رات کے وقت، کیونکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہر میں عدم آسانی کو مزید بڑھا دیا۔ اس صورتحال نے شہریوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل بنا دیا ہے۔ گرمی کی شدت کے باعث لوگوں کا معمول زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ کاروباری سرگرمیاں بھی کم ہو گئی ہیں اور سڑکوں پر معمول سے کم ٹریفک دکھائی دے رہی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے فوری طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے اور گرمی سے متاثرہ لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر، سندھ صوبہ بھی شدید گرم موسم کا سامنا کر رہا ہے۔ Jacobabad صوبے کا سب سے گرم مقام ریکارڈ کیا گیا، جہاں پارہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ Thul اور Ghotki میں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ Khairpur میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی گرم اور خشک رہا، جہاں درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ جنوب مغرب سے 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہیں تھیں، جبکہ نمی کا تناسب 77 فیصد ریکارڈ کیا گیا۔ حکام نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر سورج کی نمائش سے بچیں، جسم کو ہائیڈریٹ رکھیں اور دن کے اوج کے اوقات میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ گرمی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینے اور گھر کے اندر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گرمی کی لہر کے پیش نظر اسپتالوں میں اضافی طبی عملہ اور دوائیں فراہم کی گئی ہیں۔ عوام کو گرمی سے متعلق بیماریوں کے علامات سے آگاہ کرنے کے لیے مہمیں بھی شروع کی گئی ہیں.
Man kills two young sons in JacobabadMan kills two young sons in Jacobabad
Read more »
Three shot dead in Jacobabad firingThree shot dead in Jacobabad firing
Read more »
American ambassador inaugurates govt high school in JacobabadJacobabad: Donald Bloom, the American ambassador to Pakistan, arrived in Jacobabad on Tuesday and inaugurated a newly constructed school.
Read more »
5 killed, 18 other injured in tragic accident in JacobabadJACOBABAD: At least five people were killed and 18 others were injured in a collision between a passenger coach and a mini truck in Jacobabad.
Read more »
Pakistan effectively responds to Indian belligerenceApproximately 40 to 50 Indian Army soldiers have been killed
Read more »
NDMA issues heatwave alert for June 18–22 across countryIn Sindh, cities like Jacobabad, Dadu, Larkana, Sukkur, others will likely bear brunt of weave
Read more »