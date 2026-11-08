پاکستان میں پولیو مہم کا اختتام، 24 ملین بچوں کو ویکسین
نیو ایچ ڈی کے مطابق قومی اینٹی پولیو مہم کا اختتام، 200 ہزار سے زائد عملہ شامل، پنجاب میں 91 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے گئے۔
قومی اینٹی پولیو مہم ، جو پاکستان کے 97 منتخب اضلاع میں چھ دن قبل شروع ہوئی تھی، آج پیر کے روز اپنے آخری دن پر پہنچ چکی ہے۔ ٹی وی چینل 24 نیوز ایچ ڈی کی رپورٹ کے مطابق، اس وسیع پیمانے پر صحت کے پروگرام کے دوران تقریباً 24 ملین بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ یہ مہم 2 نومبر 2026 کو باضابطہ طور پر شروع کی گئی تھی اور اس کا مقصد ملک بھر میں بچوں کو پولیو وائرس کے اثرات سے محفوظ بنانا تھا۔
مہم کے تفصیلی نتائج اور جغرافیائی تقسیم
پنجاب میں پولیو ویکسین تقریباً 91,26,000 بچوں کو دی گئی، جو کہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ سندھ کے 20 اضلاع میں 70,19,000 بچوں کو بیماری کے خلاف حفاظتی قطرے پلائے گئے۔ بلوچستان کے 31 اضلاع میں 22,12,000 بچوں کو پولیو کے قطرے دیے گئے۔ اسلام آباد میں 450,000 سے زائد بچوں کو اینٹی پولیو ویکسینیشن کا مرحلہ مکمل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ گلگت بلتستان کے تین منتخب اضلاع میں 161,000 بچوں کو اینٹی پولیو دوا دی گئی۔ آزاد کشمیر کے دو منتخب اضلاع میں تقریباً 192,000 بچوں کو اینٹی پولیو قطرے پلائے گئے۔Also readپاکستان آذربائیجان کی فتح کا چھٹا سالانہ جشن منانے پر مسرت کا اظہار
عملے کی کارکردگی اور ادارائی کردار
پولیو خاتمے کے لیے قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر (NEOC) نے تصدیق کی کہ 2,00,000 سے زائد پولیو عملہ مہم کے دوران اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ انٹیلی جنس اینڈ اینالیٹیکس سیل (I&AS) نے مہم کے دوران 97 اضلاع میں 208,763 گھروں کا دورہ کیا۔ ان عملوں کے دوران 5,186 گھر منجمت کیے گئے اور 167,680 گھروں کو دوبارہ کوشش کے لیے نشان زد کیا گیا۔ ایس او پی کی خلاف ورزیوں کے دوران 139 گھروں کو قانونی کارروائی کے لیے حوالہ کیا گیا۔
موجودہ صورتحال اور اگلا مرحلہ
قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر (NEOC) نے بتایا کہ مہم پاکستان بھر میں جاری ہے اور اس کے نتائج کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ سال جاری میں ملک کے مختلف شہروں میں 155 پولیو کے 9 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے ان کیسز کی مکمل تفتیل اور نگرانی کی ہدایت کی ہے۔ حکومت نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیو ٹیموں کو مکمل تعاون فراہم کریں۔ والدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو لازمی طور پر اینٹی پولیو قطرے پلائیں۔
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