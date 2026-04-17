پاکستان سپر لیگ سیزن 11: کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی فتح، اسلام آباد یونائیٹڈ کی کارکردگی

پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے لاہور قلندرز کو 6 وکٹوں سے شکست دی، جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو 8 وکٹوں سے ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔
پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے ایک دلچسپ مقابلے میں، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاہور قلندرز کو 6 وکٹوں سے شکست دی ہے۔ لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 135 رنز کا مجموعہ ترتیب دیا۔ ٹیم کی جانب سے حسنین اللہ خان 33 رنز کے ساتھ سب سے نمایاں رہے، جبکہ اسامہ میر نے 22، فخر زمان نے 20، عبداللہ شفیق نے 17 اور سکندر رضا نے 15 رنز کی اننگز کھیل ی۔ اس کے جواب میں، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے 17ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز کا ہدف آسانی سے عبور کر لیا۔ ریلی روسو 60 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ حسن نواز نے 49 رنز کا اہم کردار ادا کیا۔ اس فتح کے ساتھ، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز 7 میچوں میں 6 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر چوتھے نمبر پر آ گئے ہیں، جبکہ لاہور قلندرز 6 میچوں میں 4 پوائنٹس کے ساتھ ساتویں پوزیشن پر موجود ہیں۔
اسی لیگ کے ایک اور اہم میچ میں، اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ ٹاس جیت کر اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور کراچی کنگز کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ کراچی کنگز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 150 رنز بنائے۔ راسی وین ڈر ڈوسن 51 رنز کے ساتھ سب سے زیادہ سکور کرنے والے کھلاڑی رہے، جبکہ جیسن رائے نے 39 اور اعظم خان نے 34 رنز کا اضافہ کیا۔ 151 رنز کے ہدف کے تعاقب میں، اسلام آباد یونائیٹڈ نے صرف 16 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ سکور حاصل کر لیا۔ سمیع اللہ منہاس نے 58 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جبکہ ڈیوون کنوے 53 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ کپتان شاداب خان نے بھی 31 رنز کی ایک مستحکم اننگز کھیلی اور ناٹ آؤٹ رہے۔ اس فتح نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو لیگ میں ایک مضبوط دعویدار کے طور پر قائم کیا ہے۔
یہ نتائج پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے دلچسپ مقابلے کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں ہر ٹیم اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے کوشاں ہے۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی فتح نے ان کی پلے آف تک رسائی کی امیدوں کو مزید جلا بخشی ہے، جبکہ لاہور قلندرز کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب، اسلام آباد یونائیٹڈ کی مسلسل اچھی کارکردگی انہیں ٹورنامنٹ میں ایک مضبوط پوزیشن پر لے گئی ہے اور وہ اب دوسری جگہ پر براجمان ہیں۔ کراچی کنگز کو اپنی کارکردگی میں بہتری لانے کی اشد ضرورت ہے تاکہ وہ مستقبل کے میچوں میں بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ ٹورنامنٹ ابھی جاری ہے اور آنے والے میچوں میں مزید دلچسپ مقابلے اور اپ سیٹس دیکھنے کی توقع ہے۔ شائقین کرکٹ لیگ کے ہر میچ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور اپنی پسندیدہ ٹیموں کی حمایت کر رہے ہیں۔
پاکستان سپر لیگ کا یہ سیزن اب تک کھلاڑیوں کے انفرادی کارناموں اور ٹیموں کی مجموعی کارکردگی کے لحاظ سے کافی یادگار رہا ہے۔ نوجوان کھلاڑیوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ہیں اور تجربہ کار کھلاڑیوں کے شانہ بشانہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بولنگ اور بیٹنگ دونوں شعبوں میں سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا ہے، جس نے کھیل کو مزید سنسنی خیز بنا دیا ہے۔ پوائنٹس ٹیبل پر ہر میچ کے بعد تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بھی ٹیم آسانی سے ٹورنامنٹ نہیں جیت پائے گی۔ ہر ٹیم جیت کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہی ہے اور شائقین کو ایک پرلطف اور مقابلے کا کرکٹ کا تجربہ فراہم کر رہی ہے
