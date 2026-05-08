پاکستان کی مارکائے حق کی فتح: جنگی، سیاسی اور میڈیا کے میدانوں میں کامیابی

وزیر اطلاعات و براڈکاسٹنگ عطاء اللہ ترار نے مارکائے حق کی جنگ کی سالگرہ پر بولتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے جنگی، سیاسی اور میڈیا کے تمام میدانوں میں کامیابی حاصل کی۔ وزیر نے کہا کہ قوم نے سیاسی فرقوں سے اوپر اٹھ کر ایکتائی کا مظاہرہ کیا اور ملک کی دفاع میں ایکتائی سے قدم قدم پیش چلا۔ وزیر نے کہا کہ پاکستان نے جنگی، سیاسی اور میڈیا کے تمام میدانوں میں کامیابی حاصل کی اور ہندوستان کے دعاویٰ چند گھنٹوں میں چیلنج کر دیے گئے۔
وزیر اطلاعات و براڈکاسٹنگ عطاء اللہ ترار نے کہا کہ پاکستان نے مارکائے حق کی جنگ میں صرف جنگ ی میدان پر ہی نہیں بلکہ سیاسی اور بین الاقوامی میڈیا میں بھی کامیابی حاصل کی۔ وزیر نے سپریم کورٹ کے پریس ایسوسی ایشن کے ایک تقریبی ادارے میں مارکائے حق کی فتح کی سالگرہ پر بولتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اعزاز ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں اور پریس ایسوسی ایشن کے ساتھ ان کے طویل مدتی تعلقات ہیں۔ وزیر نے کہا کہ پچھلے سال کی جنگ میں قوم نے سیاسی فرقوں سے اوپر اٹھ کر ایکتائی کا مظاہرہ کیا اور ملک کی دفاع میں ایکتائی سے قدم قدم پیش چلا۔ وزیر نے کہا کہ جب ایکتائی ، مشترکہ مقصد اور اتفاق موجود ہوتا ہے تو قومی کامیابیاں ممکن ہوتی ہیں۔ وزیر نے کہا کہ پاکستان نے جنگ ی، سیاسی اور میڈیا کے تمام میدانوں میں کامیابی حاصل کی اور ہندوستان کے دعاویٰ چند گھنٹوں میں چیلنج کر دیے گئے اور ہندوستان کی خوددری کا حال بھی بدھل گیا۔ وزیر نے پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کی فضائی دفاعی نظام کی کارکردگی کی تعریف کی اور کہا کہ یہ ایک قابل تحسین مظاہرہ تھا جو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ وزیر نے کہا کہ دشمن کو چند گھنٹوں میں پساندگی پر مجبور کیا گیا اور آخر کار جنگ بندی کے لیے رابطہ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وزیر نے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید اسیم منیر کی ریاستی رہنماوی کی تعریف کی اور ایئر چیف مارشل زہیر احمد بابر سڈھو کی کارکردگی کی تعریف کی۔ وزیر نے پاکستان نیوی کی تیاری اور چوکی داری کی تعریف بھی کی۔ وزیر نے کہا کہ پاکستان کے میڈیا، صحافیوں، سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والوں اور پاکستان کی نوجوانوں نے جنگ کے دوران نریٹو بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر نے کہا کہ پاکستان کے میڈیا نے معتدل، ذمہ دارانہ اور حقائق پر مبنی رویہ اختیار کیا جو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ وزیر نے کہا کہ ہندوستان نے جنگ کے دوران کئی بیس لاس دعاویٰ پیش کیے لیکن یہ دعاویٰ عالمی جماعت کے سامنے حقائق کے سامنے آتے ہی بیس لاس ہو گئے۔ وزیر نے پاکستان کی اصول پر مبنی موقف کی تکرار کی اور کہا کہ پاکستان ہمیشہ صلح اور علاقائی استقرار کا حامی رہا ہے لیکن کسی بھی حملے کا جواب بھی سخت اور موثر طریقے سے دے سکتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر تروریزم کے خلاف لڑائی میں مقدمی کردار ادا کر رہا ہے جبکہ ہندوستان نے تروریزم کے مسئلے پر دوہری اور متناقض رویہ اختیار کیا ہے۔ وزیر نے کہا کہ جموں و کشمیر کا مسئلہ اب بھی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے لیکن ہندوستان بار بار اسے داخلی مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر نے کہا کہ پاکستان کے مسلح افواج فیلڈ مارشل سید اسیم منیر، ایئر چیف مارشل زہیر احمد بابر سڈھو اور ایڈمرل نوید اشرف کی رہنماوی میں ملک کی خودداری اور علاقائی سالمیت کی دفاع میں ہمیشہ تیار، چوکی دار اور عزمی ہیں.
