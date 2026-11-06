پاکستان نے ایل این جی کیسٹیوننگ کی آخری تاریخ بڑھا دی
پاکستان نے ایل این جی کھریج کے لیے بین الاقوامی دستخط کنندگان کی آخری تاریخ نوامبر دس تک بڑھا دی ہے تاکہ سردیوں میں توانائی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔
پاکستان نے سردیوں کے دوران متوقع گیس کی قلت کو پورا کرنے کے لیے دو لیکفائیڈ نیچرل گیس (ایل این جی) کیسٹیوننگ کے لیے بین الاقوامی سپلائرز سے ٹینڈر جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کردی ہے۔ وزارتِ پیٹرولیئم کے ذرائع کے مطابق، حکومت نے اس اقدام کے ذریعے توانائی کے بحران کو مدیریت کرنے کی کوشش کی ہے۔
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اب بین الاقوامی سپلائرز اپنی پیشکشیں نوامبر دس کو جمع کرا سکیں گے، جو کہ پہلے مقرر کردہ نوامبر چھ والی آخری تاریخ میں تین دن کی اضافی مدت ہے۔ یہ توسیع اُن کمپنیوں کو مواقع فراہم کرتی ہے جو ابھی تک اپنا دستخط نہ بھیج سکی ہوں تاکہ وہ بھی اس بڑے معاہدے میں حصہ لے سکیں۔Also readArafat Minhas Nominated for ICC Player of the Month
تسلیم شدہ ڈیلیوری شیڈول اور اوقات
آخری تاریخ میں توسیع کے باوجود، دو ایل این جی کیسٹیوننگ کے لیے مقرر کردہ ڈیلیوری شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پہلی ایل این جی کنٹینر دسمبر چودہ سے چودہ اور سولہ، دو ہزار چھ کے درمیان فراہم کرنے کے لیے مقرر ہے۔
دوسری ایل این جی کنٹینر جنوری نو سے جنوری گیارہ، دو ہزار ستائیس کے درمیان آنے کی توقع ہے۔ یہ ڈیلیوری شیڈول حکومت کی جانب سے جاری کردہ تینڈر کے مطابق ہے جس کا مقصد دسمبر دو ہزار چھ اور جنوری دو ہزار ستائیس کے مہینوں میں گیس کی سپلائی کو یقینی بنانا ہے۔
پی ایل ایل کے ذریعے ٹینڈر کی کارروائی
پاکستان ایل این جی لمیٹڈ (PLL) نے نوامبر چھ کو چلانے والے تینڈر کے بائیڈز کو کھولنے کے بجائے انہیں نوامبر دس تک مؤخر کیا ہے۔ نوامبر چار کو جاری کردہ اس ٹینڈر کا مقصد دو اسپاٹ ایل این جی کنٹینرز کی خریداری کرنا تھا تاکہ سرزمینِ پاک پر گیس کی لوڈ شیڈنگ یا قلت کو کم سے کم کیا جا سکے۔
وزارتِ پیٹرولیئم کے مطابق، یہ اقدام بین الاقوامی سپلائرز کو اضافی وقت فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی بہترین پیشکشیں تیار کر کے جمع کروا سکیں۔ حکومت اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ سردیوں کے شدید موسم میں توانائی کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔
سردیوں میں توانائی کی ضروریات اور آنے والا وقت
اس توسیع کا بنیادی مقصد پاکستان کو درپیش توانائی کے بحران کو حل کرنا ہے، خاص طور پر سردیوں کے مہینوں میں جب گیس کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اضافی وقت دینے سے سپلائرز کو اپنی لوجسٹکس اور قیمتوں کے حوالے سے مزید بہتر تجاویز پیش کرنے کا موقع ملے گا۔
حکومت کا یہ فیصلہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے مناسب مقدار میں گیس منگوانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ توقع ہے کہ نوامبر دس کو جمع ہونے والی تمام پیشکشوں کا جائزہ لینے کے بعد جلد ہی حتمی فیصلہ کیا جائے گا اور کنٹریکٹس کی دستخطی ہوگی۔
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