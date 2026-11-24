پاکستان کا پہلا خلاباز چین کی شینژو۲۴ مشن کے لیے لانچ
پاکستان کے پہلے خلاباز محمد زیشان علی نے چین کی شینژو۲۴ خلائی مشن کے لیے کامیابی سے اڑان بھری ہے۔ یہ ایک تاریخی لمہ ہے جو پاک چین تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔
پاکستان کی خلائی تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا ہے جب ملک کے پہلے خلاباز محمد زیشان علی چین کی شینژو۲۴ خلائی مشن کے لیے لانچ ہوئے ہیں۔ یہ ایک تاریخی لمہ ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری قومی کے لیے باعث فخر ہے۔ پاکستان سپیس اینڈ اپر ایٹموسفیئر ریسرچ کمیشن (سوپارکو) اور چین مینڈ اسپیس ایجنسی کے درمیان طے پانے والے اس تاریخی بائی لیٹرل معاہدے کے تحت زیشان علی کو منتخب کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ فروری 2025 میں دستخط شدہ ہوا تھا جس کے تحت دو امیدواروں زیشان علی اور خرم داؤد کو چین میں انتہائی مصروفیت کے ساتھ تربیت دی گئی تھی۔ زیشان علی نے جیوکیوین سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے صبح آٹھ بجے اٹھارہ منٹ پر کامیابی سے اڑان بھری ہے۔ ان کے ہمراہ چینی خلابازان ٹانگ ہونگ بو اور وو یی بھی ہیں۔ زیشان علی اس مشن میں پی لوڈ اسپیشلسٹ کے طور پر خدمات سرانجام دیں گے۔ یہ مشن تقریباً چھ سے سات دنوں کے لیے خلا میں رہنے والا ہے۔ زیشان علی ٹینگونگ اسپیس سٹیشن سے جڑے ہوں گے اور وہاں مختلف سائنسی تجربے کریں گے۔ ان کا مقصد مائیکرو گریویٹی ماحول میں سائنسی تحقیقات کرنا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پورے ملک کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارنامہ قومی فخر کا باعث ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی نے اسے تاریخی لمحہ قرار دیا۔ زیشان علی نے روانگی سے قبل اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کی امیداں لے کر ج رہے ہیں۔ انہوں نے علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند اور شہد سے میٹھی ہے۔ چین کے خلابازوں نے بھی پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ صدر زرداری نے امید ظاہر کی کہ یہ سفر پاکستان کے خلائی پروگرام کے لیے نئی راہیں کھولے گا۔.
پاکستان کی خلائی تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا ہے جب ملک کے پہلے خلاباز محمد زیشان علی چین کی شینژو۲۴ خلائی مشن کے لیے لانچ ہوئے ہیں۔ یہ ایک تاریخی لمہ ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری قومی کے لیے باعث فخر ہے۔ پاکستان سپیس اینڈ اپر ایٹموسفیئر ریسرچ کمیشن (سوپارکو) اور چین مینڈ اسپیس ایجنسی کے درمیان طے پانے والے اس تاریخی بائی لیٹرل معاہدے کے تحت زیشان علی کو منتخب کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ فروری 2025 میں دستخط شدہ ہوا تھا جس کے تحت دو امیدواروں زیشان علی اور خرم داؤد کو چین میں انتہائی مصروفیت کے ساتھ تربیت دی گئی تھی۔ زیشان علی نے جیوکیوین سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے صبح آٹھ بجے اٹھارہ منٹ پر کامیابی سے اڑان بھری ہے۔ ان کے ہمراہ چینی خلابازان ٹانگ ہونگ بو اور وو یی بھی ہیں۔ زیشان علی اس مشن میں پی لوڈ اسپیشلسٹ کے طور پر خدمات سرانجام دیں گے۔ یہ مشن تقریباً چھ سے سات دنوں کے لیے خلا میں رہنے والا ہے۔ زیشان علی ٹینگونگ اسپیس سٹیشن سے جڑے ہوں گے اور وہاں مختلف سائنسی تجربے کریں گے۔ ان کا مقصد مائیکرو گریویٹی ماحول میں سائنسی تحقیقات کرنا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پورے ملک کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارنامہ قومی فخر کا باعث ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی نے اسے تاریخی لمحہ قرار دیا۔ زیشان علی نے روانگی سے قبل اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کی امیداں لے کر ج رہے ہیں۔ انہوں نے علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند اور شہد سے میٹھی ہے۔ چین کے خلابازوں نے بھی پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ صدر زرداری نے امید ظاہر کی کہ یہ سفر پاکستان کے خلائی پروگرام کے لیے نئی راہیں کھولے گا۔
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