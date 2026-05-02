پاکستان کے ٹونا فش سیکٹر میں 200 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا امکان

حکومت نے بھارتین اوشین ٹونا کمیشن سے نیا کوٹا حاصل کیا ہے، جس سے ٹونا فش سیکٹر میں سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے۔
وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انور چودھری نے کہا ہے کہ حکومت بھارتین اوشین ٹونا کمیشن (IOTC) سے نئی ماہی گیری کوٹا حاصل کرنے کے بعد ملک کے ٹونا فش سیکٹر میں 200 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کو بتایا کہ ورلڈ ٹونا ڈے کے موقع پر اپنے پیغام میں جنید چودھری نے کہا کہ آئی او ٹی سی نے 25,000 میٹرک ٹن کا نیا ٹونا ماہی گیری کوٹا جاری کیا ہے، جس میں 15,000 ٹن یلوفن ٹونا اور 10,000 ٹن سکپ جیک ٹونا شامل ہیں۔ آئی او ٹی سی ایک بین الحکومتی تنظیم ہے جس میں 30 رکن ریاستیں شامل ہیں، جو اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن (FAO) کے تحت قائم کی گئی ہے۔ اس کا مینڈیٹ سائنسی تحقیق، کوٹا کی تقسیم اور ریگولیٹری فریم ورکس کے ذریعے پائیدار استعمال کو فروغ دے کر ہند کے سمندر میں ٹونا اور متعلقہ پرجاتیوں کا انتظام کرنا ہے۔ وزیر نے اس پیشرفت کو ملک کے ٹونا سیکٹر کے لیے ایک “تبدیلی کا نقطہ” قرار دیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ پاکستان فی الحال ہر سال 45,000 میٹرک ٹن سے زیادہ ٹونا پکڑتا ہے، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ غیر منظم آپریشنز کی وجہ سے باقاعدہ معیشت سے بچ رہا ہے۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور نے کہا کہ حکومت غیر قانونی ماہی گیری کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے اور مچھلیوں کی افزائش کے فروغ کے لیے پاکستان بین الاقوامی سطح پر اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جنید انور چودھری نے کہا کہ نقصان دہ شکار کے طریقوں کو تبدیل کرنے کے لیے جدید لانگ لائننگ ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بندرگاہوں کی اپ گریڈیشن کے بعد یورپی ممالک کو برآمدات میں معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں ٹونا فش کی وسیع مقدار موجود ہے، لیکن اس کی مکمل صلاحیت سے فائدہ اٹھانے میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ غیر قانونی ماہی گیری ، پرانی اور غیر موثر ماہی گیری کی تکنیکوں کا استعمال، اور بندرگاہوں کی ناکافی سہولیات ان میں شامل ہیں۔ حکومت کی جانب سے حالیہ اقدامات، جیسے کہ جدید لانگ لائننگ ٹیکنالوجی کا تعارف اور بندرگاہوں کی اپ گریڈیشن، ان چیلنجز سے نمٹنے اور ٹونا فش سیکٹر کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے اہم ثابت ہوں گے۔ آئی او ٹی سی سے حاصل کردہ نیا کوٹا پاکستان کو اپنی ٹونا فش کی برآمدات بڑھانے اور معیشت میں اہم کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ یہ کوٹا نہ صرف مقامی ماہی گیروں کے لیے آمدنی کے نئے ذرائع کھولے گا، بلکہ ملک کی مجموعی معاشی ترقی میں بھی مدد کرے گا۔ حکومت کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ یہ کوٹا پائیدار طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ ٹونا فش کی آبادی کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کے لیے، ماہی گیروں کو جدید ماہی گیری کی تکنیکوں کے بارے میں تربیت فراہم کرنا اور غیر قانونی ماہی گیری کو روکنے کے لیے سخت قوانین نافذ کرنا ضروری ہے۔ ورلڈ ٹونا ڈے منانے کا مقصد ٹونا فش کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پھیلانا اور اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کو فروغ دینا ہے۔ ٹونا فش نہ صرف ایک اہم غذائی ذریعہ ہے، بلکہ یہ لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ بھی ہے۔ تاہم، ٹونا فش کی آبادی کو زیادہ ماہی گیری ، آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسے خطرات لاحق ہیں۔ آئی او ٹی سی جیسے بین الاقوامی ادارے ان خطرات سے نمٹنے اور ٹونا فش کی پائیدار ماہی گیری کو یقینی بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کو آئی او ٹی سی کے ساتھ فعال طور پر تعاون کرنا چاہیے اور ٹونا فش کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں حصہ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ، حکومت کو ٹونا فش پروسیسنگ اور مارکیٹنگ کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کرنی چاہیے تاکہ اس کی قیمت میں اضافہ کیا جا سکے۔ ٹونا فش کی مصنوعات کو یورپی یونین اور دیگر بین الاقوامی منڈیوں میں برآمد کرنے کے لیے، ان کی کوالٹی اور سیفٹی کے معیارات کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ حکومت کو ماہی گیروں اور تاجروں کو ان معیارات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے اور انہیں ان کی تعمیل میں مدد فراہم کرنی چاہیے.
وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انور چودھری نے کہا ہے کہ حکومت بھارتین اوشین ٹونا کمیشن (IOTC) سے نئی ماہی گیری کوٹا حاصل کرنے کے بعد ملک کے ٹونا فش سیکٹر میں 200 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کو بتایا کہ ورلڈ ٹونا ڈے کے موقع پر اپنے پیغام میں جنید چودھری نے کہا کہ آئی او ٹی سی نے 25,000 میٹرک ٹن کا نیا ٹونا ماہی گیری کوٹا جاری کیا ہے، جس میں 15,000 ٹن یلوفن ٹونا اور 10,000 ٹن سکپ جیک ٹونا شامل ہیں۔ آئی او ٹی سی ایک بین الحکومتی تنظیم ہے جس میں 30 رکن ریاستیں شامل ہیں، جو اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن (FAO) کے تحت قائم کی گئی ہے۔ اس کا مینڈیٹ سائنسی تحقیق، کوٹا کی تقسیم اور ریگولیٹری فریم ورکس کے ذریعے پائیدار استعمال کو فروغ دے کر ہند کے سمندر میں ٹونا اور متعلقہ پرجاتیوں کا انتظام کرنا ہے۔ وزیر نے اس پیشرفت کو ملک کے ٹونا سیکٹر کے لیے ایک “تبدیلی کا نقطہ” قرار دیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ پاکستان فی الحال ہر سال 45,000 میٹرک ٹن سے زیادہ ٹونا پکڑتا ہے، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ غیر منظم آپریشنز کی وجہ سے باقاعدہ معیشت سے بچ رہا ہے۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور نے کہا کہ حکومت غیر قانونی ماہی گیری کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے اور مچھلیوں کی افزائش کے فروغ کے لیے پاکستان بین الاقوامی سطح پر اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جنید انور چودھری نے کہا کہ نقصان دہ شکار کے طریقوں کو تبدیل کرنے کے لیے جدید لانگ لائننگ ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بندرگاہوں کی اپ گریڈیشن کے بعد یورپی ممالک کو برآمدات میں معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں ٹونا فش کی وسیع مقدار موجود ہے، لیکن اس کی مکمل صلاحیت سے فائدہ اٹھانے میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ غیر قانونی ماہی گیری، پرانی اور غیر موثر ماہی گیری کی تکنیکوں کا استعمال، اور بندرگاہوں کی ناکافی سہولیات ان میں شامل ہیں۔ حکومت کی جانب سے حالیہ اقدامات، جیسے کہ جدید لانگ لائننگ ٹیکنالوجی کا تعارف اور بندرگاہوں کی اپ گریڈیشن، ان چیلنجز سے نمٹنے اور ٹونا فش سیکٹر کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے اہم ثابت ہوں گے۔ آئی او ٹی سی سے حاصل کردہ نیا کوٹا پاکستان کو اپنی ٹونا فش کی برآمدات بڑھانے اور معیشت میں اہم کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ یہ کوٹا نہ صرف مقامی ماہی گیروں کے لیے آمدنی کے نئے ذرائع کھولے گا، بلکہ ملک کی مجموعی معاشی ترقی میں بھی مدد کرے گا۔ حکومت کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ یہ کوٹا پائیدار طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ ٹونا فش کی آبادی کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کے لیے، ماہی گیروں کو جدید ماہی گیری کی تکنیکوں کے بارے میں تربیت فراہم کرنا اور غیر قانونی ماہی گیری کو روکنے کے لیے سخت قوانین نافذ کرنا ضروری ہے۔ ورلڈ ٹونا ڈے منانے کا مقصد ٹونا فش کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پھیلانا اور اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کو فروغ دینا ہے۔ ٹونا فش نہ صرف ایک اہم غذائی ذریعہ ہے، بلکہ یہ لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ بھی ہے۔ تاہم، ٹونا فش کی آبادی کو زیادہ ماہی گیری، آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسے خطرات لاحق ہیں۔ آئی او ٹی سی جیسے بین الاقوامی ادارے ان خطرات سے نمٹنے اور ٹونا فش کی پائیدار ماہی گیری کو یقینی بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کو آئی او ٹی سی کے ساتھ فعال طور پر تعاون کرنا چاہیے اور ٹونا فش کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں حصہ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ، حکومت کو ٹونا فش پروسیسنگ اور مارکیٹنگ کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کرنی چاہیے تاکہ اس کی قیمت میں اضافہ کیا جا سکے۔ ٹونا فش کی مصنوعات کو یورپی یونین اور دیگر بین الاقوامی منڈیوں میں برآمد کرنے کے لیے، ان کی کوالٹی اور سیفٹی کے معیارات کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ حکومت کو ماہی گیروں اور تاجروں کو ان معیارات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے اور انہیں ان کی تعمیل میں مدد فراہم کرنی چاہیے
ٹونا فش بحری امور سرمایہ کاری ماہی گیری آئی او ٹی سی
پاکستان کے ٹونا شعبے کے لیے 200 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا امکان، نیا کوٹا منظوربھارتی سمندر ٹونا کمیشن (IOTC) سے نئی ماہی گیری کوٹا حاصل کرنے کے بعد حکومت پاکستان کے ٹونا شعبے میں 200 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
Read more »