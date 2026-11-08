پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 12 اور 13 نومبر کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 آئندہ 12 اور 13 نومبر کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا جہاں عالمی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے مواقع پر بحث ہوگی۔
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم آئندہ 12 اور 13 نومبر کو دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اہم عالمی ایونٹ کے طور پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کے بے پناہ معدنی ذخائر اور وسیع مواقع کو اجاگر کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے جو عالمی مائننگ کمپنیوں کو اپنی میزبانی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے تیار کرتا ہے۔
فورم کا مقصد اور اہم تنظیمی شراکت
اس اہم معاشی پروگرام کا انعقاد ایس آئی ایف سی کی اہم تعاون اور سرپرستی میں کیا جا رہا ہے تاکہ ملک کے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے ایک بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے۔ یہ فورم نہ صرف مقامی حکومتی اداروں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک بڑی کھچڑ تیار کر رہا ہے جہاں مختلف ممالک کے پیشہ ور افراد شرکت کریں گے۔Also readMacau court sentences ex-lawmaker Au Kam San to 12.5 years in subversion case
فورم کا بنیادی مقصد پاکستان کے قیمتی معدنی ذخائر اور وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے معدنیات کے شعبے میں ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ اس سلسلے میں معدنیات اور مائننگ کی ویلیو چین سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں، منصوبوں، مصنوعات، خدمات، سامان اور جدید ٹیکنالوجیز کی نمائش کا بھی انتظام کیا جائے گا۔
شرکاء اور عالمی توجہ کا مرکز
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں ملکی سیاسی و عسکری قیادت سمیت عالمی مائننگ ایگزیکٹوز، سرمایہ کار، پالیسی ساز اور ماہرین کی بڑی تعداد شرکت کریں گے۔ یہ اجتماع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پاکستان اب عالمی سطح پر معدنی وسائل کے حوالے سے ایک اہم کھلاڑی کے طور پر ابھر رہا ہے۔
صدر پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم احمد حیات لک نے واضح طور پر کہا کہ 12 اور 13 نومبر کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والے پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2026 میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان وسیع معدنی وسائل اور سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع سے مالا مال ایک پرکشش منزل ہے۔
تکنیکی شراکت داری اور مستقبل کے منصوبے
احمد حیات لک نے مزید وضاحت کی کہ بین الاقوامی شہرت کی حامل بڑی صنعتی کمپنیاں پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کریں گی۔ یہ موقع عالمی رہنماؤں سے روابط قائم کرنے، پاکستان کے معدنی شعبے کی صلاحیت کو جانچنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا ایک بے مثال موقع ہوگا۔
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے عالمی تکنیکی شراکت داری، پالیسی اصلاحات، سرمایہ کاری اور پائیدار مائننگ کے لیے نئی راہیں کھلیں گی۔ یہ اقدامات نہ صرف موجودہ چیلنجز کو حل کریں گے بلکہ طویل مدت کے لیے ایک مضبوط اقتصادی کھمبا بھی فراہم کریں گے۔
اسلام آباد میں ہونے والے اس اہم اجلاس کے ذریعے متوقع ہے کہ عالمی سطح سے توجہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ممکن ہوگا۔ یہ پروگرام نہ صرف مقامی صنعت کاروں بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بھی ایک مضبوط پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔
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