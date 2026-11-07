پاکستان میں مقامی ایل پی جی کی 90 فیصد پیداوار نیلامی کے ذریعے فروخت ہوگی
پیٹرولیم وزارت کے مطابق مقامی ایل پی جی کی 90 فیصد پیداوار شفاف نیلامی سے فروخت ہوگی، جس کا مقصد مسابقتی بولی اور صارفین کو مناسب قیمت پر گیس کی فراہمی ہے۔
اسلام آباد: پیٹرولیم وزارت کے مطابق پاکستان اپنی مقامی مائع پیٹرولیم گیس (ایل پی جی) کی 90 فیصد پیداوار نئے الاٹمنٹ طریقہ کار کے تحت نیلامی کے ذریعے فروخت کرے گا۔ وزارت نے ہفتے کے روز جاری بیان میں کہا کہ اس اقدام کا مقصد مسابقتی بولی کو فروغ دینا اور مقامی طور پر تیار ہونے والے ایندھن کی تقسیم میں شفافیت لانا ہے۔
ایل پی جی کمیٹی کا پہلا اجلاس منظور شدہ ڈی ریگولیٹڈ فریم ورک کے تحت منعقد ہوا، جس کی صدارت پیٹرولیم کے سیکرٹری نے کی۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اجلاس میں ایل پی جی کی دستیابی اور غیر منصفانہ قیمتوں سے متعلق عوامی تحفظات دور کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔Also readGoogle acquires Wyoming data center site from AI infrastructure firm Crusoe
ایل پی جی نیلامی کا طریقہ کار اور پیداوار کی تقسیم
نئے طریقہ کار کے تحت مقامی ایل پی جی پیدا کرنے والی کمپنیاں اپنی پیداوار کا 10 فیصد ریاستی ملکیتی ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں کو دیں گی، جو دور دراز اور مشکل رسائی والے علاقوں کے لیے مخصوص ہوگا۔
باقی 90 فیصد پیداوار شفاف نیلامی کے ذریعے پیش کی جائے گی، اور یہ نیلامیاں میڈیا کی موجودگی میں منعقد ہوں گی۔ اس سے بولی کے عمل کو کھلا اور قابلِ تصدیق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ نیلامی میں حصہ لینے والی ہر کمپنی کو روزانہ زیادہ سے زیادہ 20 میٹرک ٹن ایل پی جی الاٹ کی جائے گی تاکہ تمام اہل بولی دہندگان کو مساوی موقع مل سکے۔
کمیٹی نے یہ بھی طے کیا کہ ایل پی جی کی روزانہ پیداوار کی باقاعدہ نگرانی کی جائے گی اور پیداوار کے اعداد و شمار وزیر اعظم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ سپلائی کی صورتحال پر مؤثر نگرانی ممکن ہو سکے۔
علی پرویز ملک کا مؤقف اور کمیٹی کی ساخت
وفاقی وزیر علی پرویز ملک کے مطابق اس اقدام کا بنیادی مقصد عوام کو مناسب قیمت پر ایل پی جی کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ عوامی مفاد میں کیا جا رہا ہے۔
علی پرویز ملک نے وضاحت کی کہ یہ اقدام خاص طور پر ان صارفین کے لیے ہے جو مناسب قیمت پر ایل پی جی حاصل کرنے میں مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کے مطابق نئے نیلامی طریقہ کار سے سپلائی چین میں زیادہ لچک پیدا ہوگی۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ طریقہ کار توانائی کے ڈھانچے کو مضبوط کرے گا، مقامی ایل پی جی کی منصفانہ تقسیم یقینی بنائے گا اور کمزور طبقات کے تحفظ کو بھی مدنظر رکھے گا۔
ایل پی جی کمیٹی کی صدارت پیٹرولیم کے سیکرٹری کر رہے ہیں، جبکہ اس کے ارکان میں اوگرا کے چیئرمین، آئل اینڈ گیس ڈویلپمنٹ کمپنی لمیٹڈ اور پاکستان اسٹیٹ آئل کے مینیجنگ ڈائریکٹرز، یونائیٹڈ انرجی پاکستان لمیٹڈ کے صدر اور لیکوفائیڈ گیسز کے ڈائریکٹر جنرل شامل ہیں۔
علی پرویز ملک کے مطابق حکومت کا مقصد تمام شریک کمپنیوں کے لیے ہموار مقابلے کا میدان اور منصفانہ مواقع فراہم کرنا ہے، ساتھ ہی صارفین تک ایل پی جی کی بہتر رسائی یقینی بنانا بھی ہے۔
نیلامی فریم ورک کا اگلا مرحلہ اور صارفین پر اثرات
ایل پی جی کمیٹی کا پہلا اجلاس اس نیلامی فریم ورک کو عملی شکل دینے کی جانب اہم قدم ہے، جسے وفاقی کابینہ نے 4 نومبر 2026 کو منظور کیا تھا۔
کمیٹی کو نیلامیوں کی نگرانی کرنے، مارکیٹ میں سپلائی کے انتظامات کا جائزہ لینے اور وقتاً فوقتاً قیمتوں اور بولی کے طریقہ کار کا تجزیہ کرنے کا مینڈیٹ دیا گیا ہے۔
حکومت کے مطابق 10 فیصد پیداوار دور دراز علاقوں کے لیے مختص ہونے سے ان علاقوں میں ایل پی جی کی دستیابی بہتر ہونے کی توقع ہے، جبکہ باقی 90 فیصد کی شفاف نیلامی سے صارفین کے لیے قیمتوں کے تعین میں واضح طریقہ کار سامنے آئے گا۔
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