پاکستانی شوبز شخصیات کا عید الاضحی جوش و خروش سے منانا

پاکستانی اداکاراؤں اور مشہور شخصیات نے عید الاضحی کے موقع پر اپنی خوشیوں اور مبارکبادوں کا اظہار کیا۔ زباب رانا، دانینیر مبین، ارمینہ رانا خان، حریف فاروق، زرا نور عباس اور حرا مانی نے سوشل میڈیا پر اپنے جذبات اور تصاویر شیئر کیں۔
شوبز کی مشہور شخصیات نے عید الاضحی کے پر مسرت موقع کو جوش و جذبے سے منایا۔ پاکستانی اداکارہ زباب رانا نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا: عید مبارک تمام مسلمانوں کو جو دنیا بھر میں عید منا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا: گوشت سے بھرپور عید مبارک۔ اداکارہ اور سوشل میڈیا انفلوئنسر دانینیر مبین نے بھی عید الاضحی کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے لکھا: یہ ہے ایک دل کے قریب، گوشت سے بھرپور، خوشیوں سے بھری بقرعید اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ، بےپناہ ہنسی اور وہ یادیں جو اہمیت رکھتی ہیں۔ پاکستانی کینیڈین اداکارہ ارمینہ رانا خان نے بھی اس مبارک موقع پر اپنی مبارکباد پیش کی۔ ڈلڈل کی اداکارہ نے لکھا: میری پسندیدہ مسجد۔ الحمد اللہ تمام نعمتوں کے لیے۔ عید مبارک۔ میرا لباس میری امی کا بنایا ہوا ہے۔ معروف پاکستانی اداکارہ حریف فاروق نے بھی عید الاضحی کی مبارکباد پیش کی جبکہ انہوں نے اپنی سالگرہ اور ذاتی کامیابیوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے لکھا: اس سال منانے کی بہت وجوہات ہیں۔ چاند رات ہے، عید ہے اور میری سالگرہ ہے۔ انہوں نے صحت کے چیلنجز پر قابو پانے، اپنے پروڈکشن ہاؤس حمیم پروڈکشنز کے قیام اور اپنی پہلی پنجابی فلم پروڈکشن مینگو جٹ کا ٹیزر جاری کرنے پر بھی روشنی ڈالی۔ الگ سے، پاکستانی اداکارہ زرا نور عباس نے بھی اپنے مداحوں کو عید کی مبارکباد دی اور کہا: عید مبارک۔ آن لائن شیئر کی گئی تصاویر میں اداکارہ اپنے شوہر اسد صدیقی کے ساتھ سرخ روایتی لباس میں دکھائی دیں۔ مزید برآں، اداکارہ حرا مانی نے بھی عید کی تقریبات کے دوران اپنی خوشی کے لمحات شیئر کیے اور تہوار وں میں خوش نظر آئیں.
