پاکستان منرالز انویسٹمنٹ فورم 2026 کا آغاز اسلام آباد میں
اسلام آباد میں پاکستان منرالز انویسٹمنٹ فورم 2026 کا آغاز، SIFC کی مدد سے غیر ملکی سرمایہ کاری کی دعوت، کاپر اور سونا شامل
پاکستان منرالز انویسٹمنٹ فورم 2026 کا باضابطہ آغاز اسلام آباد میں جمعرات کو شروع ہو گیا ہے۔ یہ دو رخی کانگریس خصوصی سرمایہ کاری آسان بنانے والی کونسل ( SIFC) کی سرپرستی میں منعقد کی گئی ہے جس کا مقصد ملک کے کانسی کے شعبے میں عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ یہ اطلاعات 24NewsHD ٹی وی چینل کی رپورٹ پر مبنی ہیں۔
قومی اقتصادی اور ماحولیاتی تحفظ
سیکرٹری پٹرولیم حمید یاقوب شیخ نے افتتاحی تقریب میں اپنے کلمات کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے معدنیات کے شعبے کی ترقی کے اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پاکستان میں تانبے، سونے، کرومائیٹ، کوئلے، قیمتی پتھروں اور دیگر اہم معدنیات کی وسیع ذخائر موجود ہیں۔Also readRain, snowfall turn weather colder across Pakistan
سیکرٹری پٹرولیم نے مزید کہا کہ یہ وسائل سرمایہ کاری کے بے مثال امکانات فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ ان وسائل کو ذمہ داری اور پائیدار طریقے سے استعمال کرے۔ اس مقصد کے لیے ماحولیاتی اثرات کو کم سے کم رکھا جائے گا۔
حمید یاقوب شیخ نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ وسائل سے حاصل ہونے والے فائدے شفافیت اور انصاف کی بنیاد پر عوام میں تقسیم کیا جائے گا۔ حکومت نے شفاف، قابل پیشین گوئی اور سرمایہ کاروں کے لیے دوستانہ ماحول قائم کرنے کے لیے اہم اصلاحات کا آغاز کر رکھا ہے۔
سیاسی رہنماؤں اور بین الاقوامی وفد کی شرکت
یہاں اہم سیاسی رہنماؤں کی شرکت کو لے کر انتظامات کیے گئے ہیں۔ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینٹر ایسک دار کا افتتاحی سیشن میں خطاب کرنے کا شیڈول ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ بھی اس کانگریس میں شامل ہیں۔
خیبر پختونخوا کے گورنر اور آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم بھی اس اہم تقریب کے حصے ہیں۔ عالمی سطح کے نمائندے، کانسی کے اہم انتظامیہ اور صنعتی ماہرین دنیا بھر سے اس شام کے لیے پہنچ چکے ہیں تاکہ وہ ان مواقع سے استفادہ کر سکیں۔
بین الاقوامی سرمایہ کاری اور تکنیکی تعاون
مائننگ اور تعمیرات کے ادارے انٹرنیشنل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر البفرڈ ٹوف نے اس فورم کو کانسی کے کمپنیوں، سرمایہ کاروں اور صنعتی ماہرین کو جوڑنے کے لیے ایک مثالی پلیٹ فارم قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں توسیع کے لیے وسیع امکانات موجود ہیں۔
البفرڈ ٹوف نے یہ بھی کہا کہ ان کا ادارہ مقامی کاروباری شراکت داروں سے ملنے اور سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لینے کے لیے بے چین ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ بین الاقوامی تجربہ، جدید ٹیکنالوجی اور مضبوط شراکتیں پاکستان کے کانسی کے شعبے کو نئی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہیں۔
اسی نوعیت کی رائے دیتے ہوئے ڈائٹش مینٹان ٹیکنالوجی (DMT) کے مینجنگ ڈائریکٹر یانس پیٹر لکس نے پاکستان، جرمنی اور یورپ کے وسیع علاقے کے درمیان تعاون کے نئے مواقع پر روشنی ڈالی۔ ان کا تعلق اہم خام معدنیات کی قیمت زنجیر سے ہے جہاں باہمی رابطے بہت ضروری ہیں۔
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